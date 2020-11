Kadonneita miljoonia ja pimitettyjä dopingkäryjä – painonnostoa uhkaa kova rangaistus, mutta ongelmat jatkuvat: "Säännöt eivät kiellä vaalivilppiä"

Miljoonia kateissa olevia dollareita, kiellettyjä aineita ja ostettuja ääniä. Tätä kaikkea kätkee sisäänsä vyyhti, jota tutkivat niin FBI kuin maailmankuulu juristikin.

Mafiaelokuvamaiset juonenkäänteet eivät ole keksittyjä, vaan totisinta totta Kansainväliselle Painonnostoliitolle (IWF). Kattojärjestön sotkut uhkaavat jo perinteisen lajin olympia-asemaa. Painnonosto on ollut mukana nykyaikaisten olympialaisten ohjelmassa alusta alkaen. Suomi on voittanut lajista kolme olympiamitalia.

– Toivon, että meiltä ei vietäisi olympiamahdollisuutta sen takia, kun herrat ja rouvat tötöilevät hallituksessa, Tokion olympialaisiin tähtäävä painonnostaja Anni Vuohijoki sanoo.

Painonnostaja Anni Vuohijoki vaatii IWF:n toimintaan nopeita uudistuksia ja arvoja, joissa korostuisi puhdas urheilu. Yle/Sebastian Backman

Onko painonnosto mukana enää Pariisissa 2024? Juuri tällä hetkellä tilanne näyttää synkältä.

Itsevaltainen johtaja hallitsi pelolla ja rahalla

Vyyhdin purkautuminen alkoi vuoden alussa, kun saksalainen ARD-televisiokanava paljasti IWF:n toiminnasta väärinkäytöksiä. Huhtikuussa paljastukset pakottivat liittoa itsevaltaisesti 44 vuotta johtaneen Tamas Ajanin eroamaan.

Samaan aikaan liiton toimia selvitti kanadalaisjuristi Richard McLaren.McLaren on tullut tunnetuksi Venäjän dopingskandaalin tutkijana. McLarenin raportti julkaistiin kesäkuussa, eivätkä sen tulokset mairitelleet painonnoston kattojärjestöä.

Raportti paljasti, kuinka IWF:n kirjanpidosta puuttui 10,4 miljoonaa dollaria. Yhdet merkittävimmistä kirjaamatta jääneistä rahalähteistä olivat dopingsakot, jotka oli maksettu suoraan puheenjohtaja Ajanille. Kielletyt aineet olivat muutenkin raportin keskiössä, sillä sen mukaan liitto on peitellyt ainakin 40 positiivista testitulosta.

Kansainvälinen painnonnostoliitto oli yli 40 vuotta unkarilaisen Tamas Ajanin hallinnassa. Kuvassa Ajan pitämässä puhetta nuorten MM-kisoissa vuonna 2013. Daniel Apuy / Getty Images

Raportissa pureuduttiin myös siihen, kuinka väärinkäytökset olivat olleet mahdollisia. Raportin mukaan Ajanin johtamistyyliin kuului pelon ilmapiirin luominen ja asioiden pakonomainen kontrolloiminen. McLarenin mukaan unkarilainen onnistui pitämään vallan käsissään, koska erilaisten häirintätoimien ansiosta kukaan muu ei ollut täysin perillä siitä, kuinka liitto ylipäätään toimi.

Ajan on siirretty sivuun, mutta liitto on hallituksen suomalaisjäsenen mukaan valtakauden perintönä yhä äärimmäisen sekavassa tilanteessa.

– Olen huolissani, sillä pitkään vallassa olleiden ote liitosta on yhä vahva. Uudistustoimintaa pitäisi tehdä uusien ihmisten kanssa, liiton hallituksen suomalaisjäsen Karoliina Lundahl painottaa.

FBI:n tutkimassa liitossa ei ole rangaistu vaalivilpistä

Lundahl on yksi harvoista, joka on nähnyt McLarenin raportin kokonaisuudessaan. Raportti on jo johtanut poliisitutkintaan Unkarissa. Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on aloittanut oman selvityksensä.

– He liittyivät mukaan, kun McLaren pystyi todistamaan, että suuria määriä käteistä on siirtynyt maasta toiseen ilman virallisia papereita. Tutkiminen on hidasta ja asioita paljastuu edelleen. Olemme negatiivisessa valossa tämän jälkeen vielä pitkään, Lundahl kuvailee.

McLaren paljasti myös sen, että liittoa on johdettu pitkään rahalla. Liiton kongresseissa on ostettu ääniä niin Ajanille kuin liiton hallitukselle.

– Vaalivilppi on pystytty todistamaan, mutta toimintasäännöt eivät kiellä sitä. Näin meillä ei ole keinoa rangaista siitä, Lundahl hymähtää.

Karu esimerkki tiivistää koko ongelman. Liiton pitäisi osoittaa uudistushalunsa KOK:lle tässä ja nyt, mutta sen hallitus on jakautunut pahasti kahtia. Ajanin yli 40 vuoden hallintajakson jälkeen IWF:n puheenjohtajana on ollut syksyn aikana jo kolme eri henkilöä.

Painonnosto on vuosikausia ryvettynyt dopingskandaaleissa. Vuonna 2016 kiinni jäi kaksinkertainen olympiavoittaja Ilya Ilyin, joka menetti jälkikäteen molemmat suurvoittonsa. Ennen käryä häntä pidettiin yhtenä kaikkien aikojen painonnostajista. EPA

Lundahl kuuluu voimakkaita uudistuksia kannattavaan siipeen. Läpinäkyvän organisaation puolestapuhujat ovat vielä vähemmistössä.

– Itse äänestän kaikkien KOK:n toivomusten mukaisesti. Tällä hetkellä hallituksessa vain on blokki, joka äänestää samalla tavalla ja sulkee muut toimijat pois pelistä.

Päätös olympia-arvosta voidaan tehdä jo joulukuussa

IWF:llä ei olisi aikaa vitkutella. Työ on osin aloitettu, sillä liitto on ulkoistanut dopingtestauksen ulkopuoliselle toimijalle. Antidopingtyön riippumattomuuden palauttaminen on vain yksi kivistä, joka liiton on nopeasti käännettävä.

Juuri nyt sen on osoitettava, että myllerrys on oikeasti aloitettu, sillä KOK vaatii näyttöjä järeistä toimista. Kainsainvälinen olympiakomtiea on valmis ratkaisemaan lajin olympia-arvon kohtalon jo seuraavassa kokouksessaan joulukuussa.

– Luottamus lajin sisällä tehtävään työhön ei ole kovin suuri. Nyt katsotaan lähinnä, miten nämä ulkopuoliset selvitykset auttavat, KOK:n suomalaisjäsen Sari Essayah selvittää.

– Jos ajatellaan, että lajin kansainvälinen liitto käyttäytyy tällä tavalla, on mainehaitta ilmeinen koko olympialiikkeelle. Olympiastatus voidaan näin ottaa pois.

Kansanedustaja ja KOK:n suomalaisjäsen Sari Essayah pitää täysin mahdollisena sitä, että painonnosto suljetaan Pariisin kesäolympialaisista. Mikko Ahmajärvi/Yle

Liiton toiminnasta ovat kärsineet eniten urheilijat – poislukien he, joiden kiellettyjen aineiden käyttöä on IWF:n toimesta peitelty. Vuosien aikana laji on ollut tasaisin väliajoin otsikoissa lukuisten dopingkäryjen vuoksi.

Anni Vuohijoki on syystäkin näreissään kattojärjestön päättäjien tekemisistä. Suomalaisnostaja haluaa nähdä ratkaisun, jossa urheilijoita ei rangaistaisi johtajien toiminnasta.

– Toivottavasti KOK arvostaa ja kuuntelee urheilijoita, koska me haluamme reilua peliä, Vuohijoki kertoo.

Vuohijoki on seurannut tilannetta myös toiveikkaana, koska monet ammattipainonnostajat ovat nousseet yhteiseen rintamaan puhumaan puhtaan urheilun puolesta.

– Haluamme, että puhtaat urheilijat ovat samalla viivalla ja pystyvät hakemaan menestystä. Liittoa on uudistettava ja sen taustalle on saatava terveet arvot.

