Asiantuntija uskoo, ettei Hamiltonin mestaruuskulku pääty vielä tähänkään, vaikka kilpailu kovenee: "Ei ole kaukana se päivä, kun Red Bull ja Ferrari saavat rivinsä kuntoon"

Lewis Hamilton nappasi neljännen perättäisen maailmanmestaruuden. Mercedes on ottanut seitsemän perättäistä valmistajien mestaruutta. Clive Mason/Getty Images

Brittikuski Lewis Hamilton kirjoitti nimensä F1:n historian kirjoihin suurilla kirjaimilla sunnuntaina, kun hän varmisti uransa seitsemännen maailmanmestaruuden. Jo ennen sunnuntaita Hamilton oli napannut nimiinsä useita F1:n ennätyksiä, kuten eniten voittoja (93). Nyt hän nousi mestaruuksien määrässä sarjan ennätykseen, Michael Schumacherin rinnalle.

Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildh ihasteli tapaa, jolla Hamilton varmisti tämän vuoden maailmanmestaruutensa. Britti lähti märissä oloissa käytyyn Istanbulin osakilpailuun kuudennesta lähtöruudusta. Hamilton hallitsi olot suvereenisti ja oli ensimmäisenä ruutulipulla, yli puoli minuuttia ennen ketään muuta.

Hamiltonista puhuttaessa esille nousee usein hänen taitonsa käyttää renkaita. Se oli ratkaisevassa osassa sunnuntainakin. Hamiltonilla ei vaikuttanut olevan suuria ongelmia renkaiden kanssa, vaikka vielä lauantain aika-ajossa molemmat Mercedes-kuskit valittelivat, etteivät saaneet sateisessa ja kylmässä kelissä tuotettua tarpeeksi lämpöä renkaisiin.

– On hieno tapa kruunata seitsemäs maailmanmestaruus noin vaikeissa olosuhteissa ja noin mestarillisella ajolla. Hamiltonin tapa hallita kilpailua oli todella huimaa tasoa. Se kärsivällisyys ja maltti, joilla hän kilpailua rakensi, oli esimerkillinen. Täydellinen suoritus, Mildh kehui.

Britti kertoi voittonsa jälkeen, että vuosi on ollut erityisen raskas henkisesti koronaviruspandemian tuoman epävarmuuden ja sen vaatimien uhrauksien takia. Omalla Instagram-tililllän Hamilton kirjoitti, ettei ole koskaan ollut niin syvissä vesissä kuin alkuvuodesta pandemian takia.

Mildh uskoo, että Hamiltonille on ollut henkisesti todella vaikeaa karsia ihmisten tapaamista elämästään.

– Silti hän pystyi kääntämään asiat oikealla tavalla itselleen eduksi. Hän on erittäin voitontahtoinen ja systemaattinen tekijä. Hän tietää, että karsimalla turhat asiat ja huolet pois, tehdään suuria tuloksia.

Mestaruuksista kovempi kisa

Hamiltonin sopimus Mercedeksen kanssa päättyy tähän kauteen, eikä jatkosopimuksesta ole vielä kuulunut julkisuuteen.

Voitettuaan Istanbulissa Hamilton kertoi, että hän haluaa jatkaa sarjassa, vaikka on aiemmin jopa väläytellyt F1-uran päättymistä.

Mildhin mukaan Mercedes on Hamiltonille ainoa vaihtoehto, mikäli hän jatkaa uraansa.

– En näe mitään järkeä vaihtaa tuosta. Varsinkin jos asia todellakin on niin, että Toto Wolff jatkaa Mercedeksellä. Hamiltonilla on hyvä syy jäädä tuohon talliin, koska on hyvin todennäköistä, että auto toimii ensi vuonnakin hyvin. Se tarkoittaa sitä, että suorittaminen voi pysyä tuolla tasolla. Jos olisin Hamilton, en lähtisi rakentamaan mitään uutta projektia.

Kisan jälkeen Hamilton sanoi myös, että hänestä tuntuu kuin olisi vasta päässyt alkuun F1-sarjassa, vaikka hän on voittanut jo seitsemän maailmanmestaruutta. Myös Mildh uskoo, että britti voittaa vielä lisää mestaruuksia, jos hän pääsee sopimukseen jatkostaan sarjassa.

– Toki on selvää, ettei ole kaukana se päivä, kun Red Bull ja Ferrari saavat rivinsä kuntoon. Sieltä alkaa tulla haastetta aika lailla. Silloin aletaan mitata tilannetta ihan eri tavalla, koska Mersu on ollut niin ylivoimainen muihin verrattuna.

Tällä kaudella Hamiltonin ainoa haastaja mestaruudesta oli tallikaveri Valtteri Bottas. Suomalaisen viimeisetkin teoreettiset mahdollisuudet mestaruuteen sulivat sunnuntaina karulla tavalla, kun Bottas jäi peräti 14:nneksi. Hamilton ohitti hänet Istanbulin kilpailussa kierroksella.

Mildhin mukaan Bottas on raa'assa nopeudessa lähellä Hamiltonia, mutta eroja on vielä useissa asioissa.

– Hamilton pystyi häntä paremmin kehittymään ja erottui selvästi renkaiden käytön osalta Bottaksesta. Lisäksi eroa tuli kisoissa, jotka ovat pitkiä vetoja verrattuna aika-ajoon. Uskon, että Hamilton pystyi keskittymään vielä paremmin oleelliseen kuin Bottas.

F1-sarjaan on tulossa useita sääntömuutoksia tulevina vuosina. Yksi uudistuksista on kulukatto, minkä vuoksi huipputallit joutuvat karsimaan resurssejaan. Näin yritetään tasata tallien välistä eroa kehitysvauhdissa ja kauden aikana tapahtuvan kehityksen eroa.

– En näe kovin herkästi sellaista tilannetta, että Mersun kaltainen organisaatio ei pystyisi sopeutumaan näihin muutoksiin, koska joka tapauksessa kauden aikana tehtävä työ on tärkeässä roolissa, Mildh sanoo.

Kuluvaa F1-kautta on jäljellä kolme osakilpailua. Seuraavan kerran kisataan Bahrainissa kahden viikon kuluttua.

