Luvassa jättimäinen lasku – yllättävät lisäkustannukset hiihdon maailmancupista iskevät rajusti Hiihtoliiton talouteen, taustalla kolme syytä

Koronapandemia on rokottanut taloutta jo reilun puolen vuoden ajan ja myös tulevana talvena rahaa palaa koronan takia. Suomen hiihtoliitossa on laskettu koronatilanteen tuovan sen toimintaan todella suuria lisäkustannuksia.

– Tällä hetkellä odotusarvo on, että kustannukset saattavat nousta 20 prosenttia, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoi Yle Urheilulle.

20 prosentin lisäkustannukset normaaliin talveen verrattuna ovat melkoinen kuluerä liitolle, joka ilmoitti keväällä hakevansa yli 400 000 euron säästöjä koko henkilöstön lomautuksilla. Tilanne on kulukurimuksen jälkeen helpottanut, sillä lokakuussa liitto tiedotti, että sen toukokuussa päättynyt tilikausi oli 390 000 euroa ylijäämäinen.

Hämäläisen mukaan taloudellinen tilanne on yhä tietyllä tapaa kireä, mutta nykyisellä rahoitusmallilla liitto pystyy turvaamaan perustoimintansa. Esimerkiksi maastohiihdon puolella on pysytty budjettiraameissa ja jopa pystytti hieman säästämään rahaa leirikaudella.

– Budjetointimme perustuu niihin yhteistyökumppanuuksiin, jotka meillä jo on. Rakennamme budjettia koko ajan online eli elämme vain sillä rahalla, jota meillä on. Emme voi elää yli varojen, Hämäläinen sanoi.

Kolme syytä kustannusten kasvuun

Vielä tässä vaiheessa koronan tuomat lisäkustannukset ovat pysyneet maltillisina, vaikka urheilijoita on testattu aina, kun siihen on vähääkään ollut syytä. Tilanne muuttuu, kun maailmancup-kausi käynnistyy.

Hämäläisen mukaan suurimmat lisäkustannukset tulevat ennen kaikkea joukkueiden matkustamisesta, matkakohteissa viipymisistä ja koronatestauksista.

– Matkustamiskustannukset nousevat. Se on näkynyt jo nyt lentohintojen nousussa. Toisaalta viipymät pidentyvät, jos ja kun meidän täytyy karanteenien takia matkustaa paikalle aiemmin, Hämäläinen kertoi.

– Kun joukkue palaa kotimaahan, niin osa porukasta voi mahdollisesti joutua olemaan pois töistä. Siitä tulee lisäkustannuksia, jotka meidän pitää kattaa.

Koronatestaus on valtavan iso kokonaisuus tässä kustannuspaketissa, sillä Kansainvälisen hiihtoliiton linjauksen mukaan kansalliset liitot vastaavat omien joukkueidensa testauksista.

Jotta urheilija pääsee “töihin” eli kisaamaan maailmancupin osakilpailuun ulkomaille, hän tarvitsee ensin negatiivisen koronatestin päästäkseen maahan. Päästäkseen takaisin Suomeen tarvitaan jälleen negatiivinen koronatesti ja jotta urheilija välttyisi karanteenista, tarvitaan toinenkin negatiivinen koronatestitulos. (siirryt toiseen palveluun) Lisäksi kisapaikalla saatetaan joutua ottamaan vielä lisää testejä.

Normaalitalvena maailmancupin ja muiden kansainvälisten cupien kisaviikonloppuissa ympäri maailmaa liikkuu yli sata Hiihtoliiton lähettämää henkilöä. Tänä talvena tätä ryhmää täytyy testata koronan takia. Jos joukkueet saapuvat aina kisapaikalta kotimaahan ja käy testiruljanssin läpi, tietää se vähintään 50 000 euron ylimääräistä kuluerää jokaiseen kisaviikonloppuun.

– Koronan tuomat lisäkustannukset ovat todellakin kysymysmerkki. Ne voivat olla hallinnassa olevia ja siedettäviä tai sitten todella suuret. Silloin joudumme katsomaan kokonaisuutta uudelleen, Hämäläinen myönsi.

Urheilijat eivät halua riskeerata mitään

Ruka avaa Suomen joukkueiden kohdalta maailmancup-kauden, mutta heti seuraava kilpailuviikonloppu Lillehammerissa on peruttu. Sitä seuraavat Davosin ja Dresdenin maailmancupin osakilpailut ovat yhä kilpailukalenterissa, mutta Hämäläisen mukaan Hiihtoliitossa odotetaan Kansainväliseltä hiihtoliitolta (FIS) tietoa, miten kisakausi jatkuu.

Suomen mäkijoukkue ilmoitti viime perjantaina, ettei se osallistu Wislan avausviikonloppuun. Hämäläisen mukaan maastohiihdon kohdalla ei ole vielä päätetty sitä, osallistuuko joukkue jokaiseen maailmancupin viikonloppuun.

– Lähtökohta on se, että osallistutaan, mutta kokonaisuutta täytyy katsoa Oberstdorfin MM-kisoja ajatellen. Mikä on optimaalinen lähestymistapa sinne.

Aikaisemmin urheilijat ovat tehneet kilpailusuunnitelmansa sen mukaan, mikä kehittää kuntoa, missä kisassa tehdään tulosta ja mikä on valmentautumisen linjaukset. Tänä talvena terveysturvallisuus tuo tilanteeseen uuden, merkittävän sävyn. Urheilijat elävät kilpailukauden aikana varsin kurinalaisesti ja askeettisesti, mutta nyt korona-aikana tämä on korostunut entisestään, sillä urheilijat eivät halua riskeerata mitään.

– On merkittävää, onko jonnekin turvallista mennä ja miltä maan tilanne näyttää koronan osalta, Hämäläinen totesi.

Esimerkiksi Nove Meston maailmancup on tällä hetkellä merkitty kisakalenteriin juuri ennen Oberstdorfin MM-kisoja. Tshekin koronavirustilanne on tällä hetkellä huono ja maassa on jatkettu poikkeustilaa 20. marraskuuta asti.

– Jos olemme Nove Mestossa, siirrymme sieltä Oberstdorfiin ja siihen tulee kymmenen päivän tai kahden viikon karanteeni, niin tilanne muodostuu mahdottomaksi. Meidän täytyy koko ajan miettiä tarkkaan, minne voimme mennä ja minne ei.

"Kuuntelemme urheilijoita"

FIS ja maailmancupin kisajärjestäjät pyrkivät luomaan talveen niin sanottua kuplaa, jossa olisi turvallista liikkua ja kilpailla. Hämäläinen ei usko, että tuollaista kuplaa saadaan toimimaan sataprosenttisesti, sillä joukkueet muuttuvat ja ihmiset vaihtuvat.

– Aika näyttää, miten hyvin se saadaan toimimaan. Ensimmäiseksi täytyy tietenkin saada korona-altistumiset ja -tapaukset pysymään kuplan ulkopuolella. Jos altistumisia tai tartuntoja tapahtuu kuplassa, niin sen jälkeen eristämiseen ja toimintamalliin on olemassa tarkat suunnitelmat.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto (IBU) on keskittänyt tämän kauden kilpailut vain muutamaan maahan. Hämäläisen mielestä tuo linja olisi ollut hyvä myös FIS:n kisakalentereissa. Myös hiihtomaajoukkueen urheilijat ovat kertoneet, etteivät he ole valmiita kilpailemaan ihan missä tahansa ja moni olisi pitänyt ampumahiihdon mallia järkevänä.

IBU päätti viime viikolla, ettei Pekingissä kisata maailmancupia tällä kaudella. Maastohiihdon osalta Peking on vielä kilpailukalenterissa. Hämäläinen muistuttaa, että FIS noudattaa eri maiden viranomaisten määräyksiä, mutta päättää kilpailukalentereista. Kansalliset liitot voivat vain kertoa FIS:lle oman näkemyksensä.

– Voimme kansallisena liittona tietenkin ilmoittaa, ettemme osallistu, jos tällainen tilanne tulee eteen. Kuuntelemme urheilijoita ja lääkintätiimiämme. Etenemme järkiperusteisesti koko ajan, hän vakuutti.

