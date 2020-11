Selvitys paljastaa: Suomen urheilijoiden apurahajärjestelmä on kilpailukykyinen länsinaapureihin verrattuna – KIHU ehdottaa, että mallia tulisi ottaa Hollannista

Suomalaisten urheilijoiden saamat apurahat ovat kilpailukykyisiä ainakin länsinaapureihin verrattuna, selviää Kilpa ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n selvityksestä.

Apurahojen suuruudella mitattuna suomalainen apurahajärjestelmä on kilpailukykyinen verrattuna Ruotsin, Norjan ja Uuden-Seelannin vastaaviin. Selvityksessä ehdotetaan Suomen järjestelmään kuitenkin muutoksia.

Suomessa urheiluapurahan suuruudet ovat 20 000 euroa, 10 000 euroa tai 6 000 euroa. Esimerkiksi Norjassa parhaat urheilijat ovat oikeutettuja maksimissaan 11 100 euron stipendiin. Täysimääräisen stipendin voi Norjassa saada, jos tulot jäävät alle 46 150 euron. Hieman yli 57 000 euroa tienaavat eivät saa stipendiä lainkaan.

Verrokkimaissa urheilijan suuret tulot joko vähensivät apurahaa tai estivät sen kokonaan. Suomessa tulokatto tuen saamiselle, 80 000 euroa, on kansainvälisessä vertailussa korkea.

Selvityksessä tarkasteltiin vuonna 1995 käynnistettyä urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahajärjestelmää ja sen muutoksia. 25 vuoden aikana verottomien apurahojen lukumäärä on melkein kymmenkertaistunut ja jaettu rahamäärä oli tänä vuonna 5,3 kertaa suurempi kuin vuonna 1995 rahanarvon muutos huomioiden.

Vuosien aikana reilut 800 urheilijaa on saanut tukea järjestelmän kautta yhteensä lähes 27,8 miljoonaa euroa. Suurin osa, 22,1 miljoonaa euroa, on mennyt olympialajien urheilijoille.

Valmentajat unohtuneet

Alkujaan apurahoja maksettiin vain 30 parhaalle olympiamitaliehdokkaalle ja ensimmäisinä vuosina puolet tuesta meni hiihto- ja yleisurheiluhuipuille. Alkuperäisessä suunnitelmassa haluttiin tukea myös urheilijoiden valmentajia, ja valmentajat saivat jopa urheilijoita suurempia apurahoja. 2000-luvulla apurahaurheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ovat saaneet pienempiä apurahoja, joiden summat ovat vaihdelleet 1250-3500 euron välillä. Yle Urheilun vuoden takaisen selvityksen mukaan esimerkiksi suomalaisia yleisurheiluhuippuja valmennetaan liki talkoovoimin.

2000-luvun alussa pienempiä apurahoja alettiin myöntää myös nuorille lahjakkuuksille. Viimeisin muutos on tapahtunut 2016, kun urheilija-apurahat mahdollistettiin myös joukkueurheilijoille. Apurahalla on ollut iso merkitys esimerkiksi Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pelaajille, sillä vain harva ansaitsee elantonsa pelaamisesta. Viime vuosina jaossa olleista apurahoista kaksi kolmasosaa on mennyt nuorille. Nykyään myös naiset ja paraurheilijat on huomioitu apurahapäätöksissä aiempaa paremmin. Naisten osuus apurahojen lukumäärässä ja summassa on viime vuosina ohittanut miehet ja tänä vuonna apurahoja sai 134 naisurheilijaa ja 130 miesurheilijaa.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue pääsi 10 000 euron apurahalle vuonna 2018. AOP

Alunperin apurahojen tarkoitus oli tarjota mitaliehdokkaille taloudellinen turva ammattimaiseen harjoitteluun, mutta sittemmin painopiste on siirtynyt tukemaan yhä laajempaa ja nuorempaa urheilijajoukkoa. Puolet apurahan saaneista urheilijoista on ollut apurahalla vain vuoden tai kaksi.

– Apurahojen roolin terävöittäminen urheilijoiden pitkäjänteisenä perusturvana parantaisi urheilijan asemaa ja mahdollistaisi ammattilaisuutta, selvityksessä todetaan.

Kolme muutosehdotusta

KIHU:n mukaan apurahakriteereissä näkyy yhä olympiamenestyksen metsästys: suurin apuraha eli 20 000 euroa myönnetään vain Olympia- ja paralympialajien edustajille.

KIHU ehdottaa selvityksen pohjalta apurahojen kehitystyöhön kolmea muutosta: ensinnäkin urheilijoiden apurahoja tulisi verrata taiteilijoiden ja tutkijoiden tilanteeseen ja hoitaa urheilijan eläke- ja tapaturmavakuutus urheilijoiden apurahajärjestelmästä vastaavien toimijoiden yhteistyöllä.

Toiseksi hakuprosessia tulisi KIHU:n mukaan keventää. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Australiasta, jossa on käytössä urheilijoiden datan hallintajärjestelmä. Sieltä löytyy koottua informaatioa urheilijoista päätöksentekoa varten.

Kolmanneksi KIHU ehdottaa, että tukipäätöksiä ehdottamaan perustettaisiin erillinen taho, joka huomioisi myös urheilijan sosiaalisen aseman ja elämäntilanteen kuten Hollannin mallissa. Suomessa urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa arvokilpailuissa ovat ensisijainen arviointikriteeri apurahapäätöksissä. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö tekee esityksen apurahansaajista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hollannissa 18 vuotta täyttäneet huippu-urheilijat, joiden tulot eivät muuten riitä elämiseen, voivat saada urheilijastipendin, joka mahdollistaa keskittymisen urheiluun täysipäiväisesti. Stipendin summaan vaikuttaa urheilijan ikä ja esimerkiksi 27 vuotta täyttäneen urheilijan maksimistipendi on 2 500 euroa kuukaudessa. Hollannin apurahajärjestelmä on luotu maan minimipalkkatasoon pohjautuen.

Yle Urheilun vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan yli puolet kyselyyn vastanneesta 90 suomalaisesta huippu-urheilijasta eli köyhyysrajan alapuolella.

Lähteet: KIHU:n tiedote