Huuhkajat pelaa vielä ohittamatonta Walesia vastaan lohkovoitosta ja tulevaisuudesta – Hradecky sysää paineet vastustajalle: "On kivempaa jahdata kuin olla jahdattavana"

Neljän ottelun voittoputki Kansojen liigassa on siivittänyt Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kutkuttavaan tilanteeseen. Keskiviikkoiltana Cardiffissa voitto Walesista nostaisi Huuhkajat lohkovoittajaksi ja varmistaisi nousun kilpailun A-tasolle Euroopan parhaiden jalkapallomaiden sekaan.

Voitosta olisi myös muita kauaskantoisia hyötyjä. Tie seuraaviin MM-kisoihin ja EM-kisoihin helpottuisi, ja pelissä on myös lohkovoittajalle jaettava 1,5 miljoonan euron palkintopotti. Wales johtaa lohkoa pisteen erolla Suomeen, minkä maalivahti Lukas Hradecky näkee hyvänä asiana. Ottelun suuret panokset tiedostetaan joukkueen keskuudessa.

– On kivempaa jahdata kuin olla jahdattavana. Siitä saattaa pienet paineet mennä Walesin puolelle. Se, kumpi tämän matsin voittaa, voittaa itselleen aika paljon tulevaisuudessa, Hradecky sanoi tiistain lehdistötilaisuudessa.

Teemu Pukki on johtanut tuttuun tapaan Huuhkajien hyökkäystä, ja joukkue on luonut maalipaikkoja viime aikojen otteluissa kiitettävästi. Syksyn ensimmäisessä ottelussa Walesia vastaan oli hiljaisempaa, ja lopulta Wales ratkaisi tapahtumaköyhän ottelun vastahyökkäyksestä.

– Uskon, että he puolustavat tässäkin ottelussa tarkasti ja varmasti tulevat vastahyökkäyksillä. Meidän pitää olla hyökkäyskolmanneksella rohkeampia kuin siinä ensimmäisessä pelissä, Pukki totesi.

Tottenhamiin siirtyneen Gareth Balen tähdittämä Walesin joukkue joutui ennen marraskuun otteluita kohun keskelle, sillä päävalmentaja Ryan Giggs hyllytettiin pahoinpitelyepäilyn vuoksi. Irlanti kaatui kuitenkin sunnuntaina puhtaasti, eikä Walesin verkkoon ole edelleenkään tehty Kansojen liigassa yhtään osumaa.

– Kaikki putket tulevat jossain vaiheessa loppumaan. Jos satumme tekemään ensimmäisen maalin, niin koko asetelma kääntyy päälaelleen. Jos ei muulla tavalla, niin nousen lopussa maalille samalla tavalla kuin kotipelissä, ja tällä kertaa siellä on Teemu jatkamassa etualueen jatkoni sisään, Hradecky hauskuutti ja viittasi syyskuun ottelun loppuhetkien kulmapotkutilanteeseen.

Kapteeni puuttuu

Aivan ideaalista tilanteesta ei Huuhkajatkaan pääse Walesia haastamaan. Kapteeni Tim Sparv on korttitilin täyttymisen vuoksi pelikiellossa, ja Joel Pohjanpalo joutui Bulgaria-ottelussa saamansa pahan nilkkavamman vuoksi palaamaan Saksaan.

Sparvin merkitys Huuhkajille on massiivinen, ja siitä kertovat myös tilastot. Suomi on pelannut syyskuusta 2015 lähtien yhteensä 35 kilpailullista ottelua. Sparv on pelannut niistä 22 ottelussa, joista Huuhkajat on kerännyt yhteensä 53 pistettä. Ilman Sparvia pelatuista 13 ottelusta pisteitä on kertynyt vain kuusi.

Sparvilla on ollut urallaan paljon loukkaantumisia. Edellisisssä EM-karsinnoissa hän oli sivussa kolmesta ottelusta. Kuluvan syksyn Kansojen liigassa Sparv on pelannut kaikki pelit. Pelikiellostaan huolimatta kapteeni on matkustanut Huuhkajien mukana Cardiffiin.

– Hänen merkityksensä on kentällä iso ja kentän ulkopuolella vielä isompi. Rauhallisuus ja esimerkki, millä hän johtaa kentän ulkopuolellakin, puskee meitä eteenpäin. Johtava pelaaja, ja sen takia tärkein palanen meidän joukkueessa, Hradecky kuvaili.

– Bulgaria-ottelussa hänen esityksensä oli tosi vahva, vaikka aiheuttikin pilkun. Joskus kapteenia pitää auttaa, niin ajattelin ottaa sen kiinni, Hradecky nauroi.

Bulgariaa vastaan päävalmentaja Markku Kanerva otti Sparvin vaihtoon 68. minuutilla. Tilalle juoksi HJK:n Rasmus Schüller.

– Schüller pääsi hyvin peliin mukaan ja varmaan paikkaa Sparvia myöskin Walesia vastaan, Yle Urheilun asiantuntija Olli Huttunen arvioi.

"Suomi pystyy horjuttamaan"

Pohjanpalolla on edessään jälleen pitkä kuntoutus, sillä nilkkavamma vaatii leikkaushoitoa. Union Berlinin hyökkääjän epäonnelle ei tunnu näkyvän loppua.

– Olen nauttinut "Jollen" kanssa pelaamisesta. Bulgaria-peli alkoi hyvin ja löysimme toisemme. Toivomme hänelle paljon tsemppiä kuntoutukseen, ja kohta taas näemme täällä, Pukki sanoi.

Ensimmäistä kertaa maajoukkueen mukana oleva Marcus Forss lienee jälleen tyrkyllä Teemu Pukin pariksi hyökkäykseen.

Hyökkäyspelin kannalta Suomen osakkeita nostaa Robin Lodin paluu maajoukkuepaitaan lähes vuoden tauon jälkeen. Lod vastasi Huuhkajien voittomaalista ensimmäisen puoliajan lopussa ja vakuutti asiantuntija Olli Huttusen.

– Ilolla on todettava se, että Lod on jälleen mukana joukkueessa. Hän oli Bulgariaa vastaan se juonikas tuttu Robin, joka tuo hyökkäyspeliin uutta virtaa, Huttunen sanoo.

Kansojen liigan B-tasolla pelataan yhteensä neljässä neljän joukkueen lohkossa. Kaksi tähän mennessä vakuuttavinta joukkuetta on osunut samaan lohkoon, sillä Wales on 13 pisteessä ja Suomi 12:ssa. Vain Itävalta on pystynyt näiden kahden lisäksi voittamaan neljä ottelua viidestä.

– Wales on ollut tähän mennessä tämän B-liigan paras joukkue. Jos joku pystyy heitä horjuttamaan, niin Suomi. Suoritustaso on tällä hetkellä niin korkealla, Huttunen arvioi.

B-liiga, lohko 4:

Wales 5 4 1 0 4–0 13

Suomi 5 4 0 1 6–2 12

Irlanti 5 0 2 3 1–4 2

Bulgaria 5 0 1 4 2–7 1

Viimeiset ottelut:

klo 21.45 Wales–Suomi, Cardiff

klo 21.45 Irlanti–Bulgaria, Dublin

