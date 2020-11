Maailman parhaat hiihtolajien urheilijat jälleen Ylen kanavilla! Katso tästä lähetystiedot ja kisa-aikataulut

Kaikki Ylen urheilutarjonta löytyy helposti yhdestä paikasta, Urheilu-Areenasta. Areenan laajasta urheilukattauksesta pääset nauttimaan parhaiten osoitteessa yle.fi/urheiluareena tai lataamalla Areena-sovelluksen.

Lokakuu

La 17.10.

Sölden (AUT)

Alppihiihto: Suurpujottelu, naiset

Su 18.10.

Sölden (AUT)

Alppihiihto: Suurpujottelu, miehet

Marraskuu

Pe 20.11.

Stubai (AUT)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet (siirryt toiseen palveluun) ja naiset (siirryt toiseen palveluun)

Wisla (POL)

Mäkihyppy: HS134, karsinta, miehet (siirryt toiseen palveluun)

La 21.11.

klo 11.15 TV2 ja Yle Areena klo 11.10

Levi (FIN)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 12.30 Yle Areena klo 12.10 ja Yle Areena klo 15.20

Stubai (AUT)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 14.15 Yle Areena ja TV2 klo 14.10

Levi (FIN)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Wisla (POL)

Mäkihyppy: HS134, joukkue, miehet

Su 22.11.

klo 11.15 TV2 ja Yle Areena klo 11.10

Levi (FIN)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 14.15 TV2 ja Yle Areena klo 14.10

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Wisla (POL)

Mäkihyppy: HS134, miehet

To 26.11.

klo 11.00

Lech / Zuers (AUT)

Alppihiihto: Parikilpailu, karsinta, naiset

klo 17.00

Ruka (FIN)

Yhdistetty: HS142, varakilpailu, miehet

klo 18.45 TV2 klo 18.50

Lech / Zuers (AUT)

Alppihiihto: Parikilpailu, naiset

Pe 27.11.

klo 11.00

Lech / Zuers (AUT)

Alppihiihto: Parikilpailu, karsinta, miehet

klo 11.00

Ruka (FIN)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

klo 12.00 TV2 ja Yle Areena klo 11.55

Ruka (FIN)

Yhdistetty: HS142, miehet

klo 13.30 TV2 ja Yle Areena klo 13.25

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

klo 16.00 TV2 ja Yle Areena klo 15.55

Ruka (FIN)

Yhdistetty: 5 km, miehet

klo 17.45 TV2 ja Yle Areena klo 17.40

Ruka (FIN)

Mäkihyppy: HS142, karsinta, miehet

klo 18.50 TV2 ja Yle Areena klo 18.45

Lech / Zuers (AUT)

Alppihiihto: Parikilpailu, miehet

La 28.11.

klo 10.40 TV2 ja Yle Areena klo 10.35

Ruka (FIN)

Maastohiihto: 10 km (p), naiset

klo 12.00 TV2 ja Yle Areena klo 11.55

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Normaalimatka, 20 km, miehet

klo 12.15 TV1 ja Yle Areena klo 12.05

Ruka (FIN)

Yhdistetty: HS142, miehet

klo 13.45 TV2 ja Yle Areena klo 13.40

Ruka (FIN)

Maastohiihto: 15 km (p), miehet

klo 15.20 TV2 ja Yle Areena klo 15.15

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Normaalimatka, 15 km, naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Ruka (FIN)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 17.30 TV2 ja Yle Areena klo 17.25

Ruka (FIN)

Mäkihyppy: HS142, miehet

Su 29.11.

klo 10.30 TV2 ja Yle Areena klo 10.25

Ruka (FIN)

Yhdistetty: HS142, miehet

klo 11.30 TV2 ja Yle Areena klo 11.25

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

klo 12.50 TV2 ja Yle Areena klo 12.45

Ruka (FIN)

Maastohiihto: 10 km (v), takaa-ajo, naiset

klo 13.50 TV2 ja Yle Areena klo 13.45

Maastohiihto: 15 km (v), takaa-ajo, miehet

klo 14.40 TV2 ja Yle Areena klo 14.35

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 15.55 TV2 ja Yle Areena klo 15.50

Ruka (FIN)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.30 TV2 ja Yle Areena klo 16.25

Ruka (FIN)

Mäkihyppy: HS142, miehet

Andreas Alamommo. Tomi Hänninen

Joulukuu

To 3.12.

klo 14.30 TV2 ja Yle Areena klo 14.25

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Pikamatka 10 km, miehet

klo 17.30 TV2 ja Yle Areena klo 17.25

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 20.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS98, varakilpailu, naiset

Pe 4.12.

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Mäkihyppy: HS98, karsinta, naiset

klo 12.00

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS98, naiset

klo 13.15

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

klo 14.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS98, varakilpailu, miehet

klo 15.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: 5 km, naiset

klo 16.30 TV2 ja Yle Areena klo 18.00

Nizhni Tagil (RUS)

Mäkihyppy: HS134, karsinta, miehet

klo 18.00 TV2 ja Yle Areena klo 18.55

Ruka (FIN)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

La 5.12.

klo 10.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS98, miehet

klo 11.20

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, naiset

klo 11.30 TV2 ja Yle Areena klo 11.25

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.30

St. Moritz (SUI)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 12.45

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, miehet

klo 13.00

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS98, naiset

klo 14.20 TV2 ja Yle Areena klo 14.15

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 14.30 TV2 ja Yle Areena klo 14.55

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.00

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: 5 km, naiset

klo 15.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.00 TV2 ja Yle Areena klo 15.55

Ruka (FIN)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

klo 16.00

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Mäkihyppy: HS98, naiset

klo 16.15 TV2 ja Yle Areena klo 19.30

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 17.30 TV2 ja Yle Areena klo 17.25

Nizhni Tagil (RUS)

Mäkihyppy: HS134, miehet

Su 6.12.

klo 10.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: HS140, miehet

klo 11.00 TV2 ja Yle Areena klo 10.55

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.30

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 12.30

St. Moritz (SUI)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 13.15

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 13.45 TV2 ja Yle Areena klo 14.30

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 14.00 TV2 ja Yle Areena klo 15.20

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.05

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Maastohiihto: Viesti, 4x5 km, naiset

klo 16.00

Lillehammer (NOR) peruttu (kisalle yritetään etsiä uutta päivämäärää)

Mäkihyppy: HS 140, naiset

klo 16.15 TV2 ja Yle Areena klo 16.10

Kontiolahti (FIN)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Nizhni Tagil (RUS)

Mäkihyppy: HS134, miehet

Ke 9.12.

Montafon (AUT)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

To 10.12.

Montafon (AUT)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 18.00

Planica (SLO), lentomäen MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS240, karsinta, miehet

Pe 11.12.

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Kumpareet, karsinta, miehet ja naiset

klo 12.30 TV2 ja Yle Areena klo 12.25

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 14.00

Montafon (AUT)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 15.20 TV2 ja Yle Areena klo 15.15

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.50

Planica (SLO), lentomäen MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS240, miehet

La 12.12.

Davos (SUI)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

Cortina d’Ampezzo (ITA)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 10.30 TV2 ja Yle Areena klo 10.25

Courchevel (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 11.30

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 11.30 TV2 ja Yle Areena klo 16.30

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

klo 11.30 TV2 ja Yle Areena klo 11.25

Montafon (AUT)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 12.45 TV2 ja Yle Areena klo 12.40

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 13.30 TV2 ja Yle Areena klo 14.00

Courchevel (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 14.45 TV2 ja Yle Areena klo 14.40

Davos (SUI)

Maastohiihto: Sprintti (v), miehet ja naiset

klo 15.45 TV2 ja Yle Areena klo 19.00

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Planica (SLO), lentomäen MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS240, miehet

klo 20.00

Cortina d’Ampezzo (ITA)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

Su 13.12.

klo 10.30 TV2 ja Yle Areena klo 10.25

Courchevel (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 11.30

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 11.45 TV2 ja Yle Areena klo 11.40

Davos (SUI)

Maastohiihto: 10 km (v), naiset

klo 12.00 TV2 ja Yle Areena klo 14.30

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Parikumpareet, miehet ja naiset

klo 12.45 TV2 ja Yle Areena klo 12.45

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 13.30 TV2 ja Yle Areena klo 13.25

Courchevel (FRA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 14.30 TV2 ja Yle Areena klo 15.25

Davos (SUI)

Maastohiihto: 15 km (v), miehet

klo 15.00

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Planica (SLO), lentomäen MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS240, joukkue, miehet

Mikaela Shiffrin. Tomi Hänninen

Ma 14.12.

Arosa (SUI)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Ti 15.12.

klo 21.15

Arosa (SUI)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

Ke 16.12.

Copper Mountain (USA) peruttu

Freestyle: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Copper Mountain (USA) peruttu

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

klo 19.15

Arosa (SUI)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

To 17.12.

Copper Mountain (USA) peruttu

Freestyle: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Copper Mountain (USA) peruttu

Lumilautailu: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Carezza (ITA)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 14.00

Carezza (ITA)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 15.15 TV2 ja Yle Areena klo 15.10

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

Pe 18.12.

Cervinia (ITA) siirretty myöhempään ajankohtaan

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

Ramsau (AUT)

Yhdistetty: HS98, varakilpailu, miehet

klo 11.30

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 12.45

Val Gardena / Gröden (ITA)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 15.15 TV2 ja Yle Areena klo 15.10

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 19.00 TV2 ja Yle Areena klo 20.00

Copper Mountain (USA) peruttu

Freestyle: Big air, miehet ja naiset

klo 19.00 TV2 ja Yle Areena klo 18.55

Engelberg (SUI)

Mäkihyppy: HS140, karsinta, miehet

klo 22.00

Copper Mountain (USA) peruttu

Lumilautailu: Halfpipe, miehet ja naiset

La 19.12.

Val Thorens (FRA)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Dresden (GER)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 11.30

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Syöksy,naiset

klo 11.45 TV2 ja Yle Areena klo 11.40

Ramsau (AUT)

Yhdistetty: HS98, miehet

klo 12.00

Cervinia (ITA) siirretty myöhempään ajankohtaan

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 12.45 TV2 ja Yle Areena klo 12.40

Val Gardena / Gröden (ITA)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 14.00 TV2 ja Yle Areena klo 13.55

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 14.00

Val Thorens (FRA)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 14.25 TV2 ja Yle Areena klo 14.20

Dresden (GER)

Maastohiihto: Sprintti (v), miehet ja naiset

klo 15.15 TV2 ja Yle Areena klo 15.10

Ramsau (AUT)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.00 TV2 ja Yle Areena klo 15.55

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Engelberg (SUI)

Mäkihyppy: HS140, miehet

klo 19.00

Copper Mountain (USA) peruttu

Lumilautailu: Big air, miehet ja naiset

klo 22.00

Copper Mountain (USA) peruttu

Freestyle: Halfpipe, miehet ja naiset

Su 20.12.

Dresden (GER)

Maastohiihto: Parisprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 11.00 TV2 ja Yle Areena klo 10.55

Alta Badia (ITA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.00

Val d’Isere (FRA)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 12.00 TV2 ja Yle Areena klo 11.55

Ramsau (AUT)

Yhdistetty: HS98, miehet

klo 13.00 TV2 ja Yle Areena klo 12.55

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 15 km, miehet

klo 13.00

Val Thorens (FRA)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 13.45 TV2 ja Yle Areena klo 13.45

Dresden (GER)

Maastohiihto: Parisprintti (v), miehet ja naiset

klo 14.30 TV2 ja Yle Areena klo 14.40

Alta Badia (ITA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.25 TV2 ja Yle Areena klo 15.25

Hochfilzen (AUT)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 12,5 km, naiset

klo 16.15 TV2 ja Yle Areena klo 16.10

Ramsau (AUT)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 17.00 TV2 ja Yle Areena klo 16.55

Engelberg (SUI)

Mäkihyppy: HS140, miehet

Ma 21.12.

klo 11.00

Alta Badia (ITA)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 14.00

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

Ti 22.12.

klo 18.45 TV2 ja Yle Areena klo 18.47

Madonna di Campiglio (ITA)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 21.45 TV2 ja Yle Areena klo 21.40

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

Ma 28.12.

klo 11.00

Semmering (AUT)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 12.30

Bormio (ITA)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 14.00

Semmering (AUT)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 17.30

Oberstdorf (GER), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS137, karsinta, miehet

Ti 29.12.

klo 12.30

Bormio (ITA)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 16.15

Semmering (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 17.30

Oberstdorf (GER), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS137, miehet

klo 19.30

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

To 31.12.

klo 15.00

Garmisch-Partenkirchen (GER), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS142, karsinta, miehet

Johannes Hösflot Kläbo. Tomi Hänninen

Tammikuu

Pe 1.1.

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 12.45

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: Sprintti (v), miehet ja naiset

klo 14.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, varakilpailu, naiset

klo 15.00

Garmisch-Partenkirchen (GER), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS142, miehet

klo 15.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, varakilpailu, miehet

La 2.1.

klo 10.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, naiset

klo 11.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, miehet

klo 13.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: 5 km, naiset

klo 13.30

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (p), yhteislähtö, naiset

klo 13.45

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 14.30

Innsbruck (AUT), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS128, karsinta, miehet

klo 15.45

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: 15 km (p), yhteislähtö, miehet

Su 3.1.

klo 9.30

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, naiset

klo 10.30

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: HS97, miehet

klo 12.00

Otepää (EST) peruttu

Yhdistetty: 5 km, naiset

klo 12.35

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: 15 km (v), takaa-ajo, miehet

klo 13.00

Otepää (EST)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 13.30

Zagreb (CRO)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 14.30

Innsbruck (AUT), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS128, miehet

klo 16.25

Val Müstair (SUI), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (v), takaa-ajo, naiset

klo 17.00

Zagreb (CRO)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

Ti 5.1.

klo 14.00

Toblach / Dobbiaco (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (v), naiset

klo 15.45

Toblach / Dobbiaco (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 15 km (v), miehet

klo 17.30

Bischofshofen (AUT), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS142, karsinta, miehet

Ke 6.1.

klo 13.15

Zagreb (CRO)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 14.30

Toblach / Dobbiaco (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (p), takaa-ajo, naiset

klo 15.40

Toblach / Dobbiaco (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 15 km (p), takaa-ajo, miehet

klo 16.30

Zagreb (CRO)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 17.45

Bischofshofen (AUT), Keski-Euroopan mäkiviikko

Mäkihyppy: HS142, miehet

To 7.1.

Kreischberg (AUT)

Freestyle: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Kreischberg (AUT)

Lumilautailu: Big air, karsinta, miehet ja naiset

klo 15.15

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

Pe 8.1.

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS134, karsinta, naiset

klo 11.30

Adelboden (SUI)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 14.15

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 15 km (p), yhteislähtö, miehet

klo 14.30

Adelboden (SUI)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.15

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

klo 16.35

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (p), yhteislähtö, naiset

klo 17.15

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, karsinta, miehet

klo 19

Kreischberg (AUT)

Freestyle: Big air, miehet ja naiset

La 9.1.

Scuol (SUI)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

klo 9.30

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS134, naiset

klo 11.30

Adelboden (SUI)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.45

St. Anton (AUT)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 13.45

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 14.05

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

klo 14.30

Adelboden (SUI)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.00

Scuol (SUI)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 15.45

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 17.00

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, miehet

klo 19.00

Kreischberg (AUT)

Lumilautailu: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Su 10.1.

klo 3.00

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS134, naiset

klo 11.30

Adelboden (SUI)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.30

St. Anton (AUT)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 12.30

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, sekajoukkue

klo 13.45

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (v), yhteislähtö, naiset

klo 14.30

Adelboden (SUI)

Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.40

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Pariviesti, sekajoukkue

klo 16.35

Val di Fiemme (ITA), Tour de Ski

Maastohiihto: 10 km (v), yhteislähtö, miehet

klo 17.30

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, miehet

Ti 12.1.

Bad Gastein (AUT)

Lumilautailu: Paripujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 19.00

Flachau (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 19.40

Bad Gastein (AUT)

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 21.45

Flachau (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

Ke 13.1.

klo 14.00

Bad Gastein (AUT)

Lumilautailu: Paripujottelu, sekajoukkue

klo 15.30

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

To 14.1.

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: HS106, varakilpailu, miehet

klo 15.30

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

Ilkka Herola. Tomi Hänninen

Pe 15.1.

klo 11.00

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: HS106, miehet

klo 13.30

Wengen (SUI)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 14.15

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 15.30

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 19.00

Zakopane (POL)

Mäkihyppy: HS140, karsinta, miehet

La 16.1.

Ulricehamn (SWE)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 11.00

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: HS106, parisprintti, miehet

klo 12.00

Maribor (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 13.30

Wengen (SUI)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 14.10

Ulricehamn (SWE)

Maastohiihto: Sprintti (v), miehet ja naiset

klo 14.30

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: 2x7,5 km parisprintti, miehet

klo 15.00

Maribor (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 15.45

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 17.15

Zakopane (POL)

Mäkihyppy: HS140, joukkue, miehet

klo 18.30

Jaroslavl (RUS)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

Su 17.1.

Jaroslavl (RUS)

Freestyle: Hypyt, sekajoukkue

Ulricehamn (SWE)

Maastohiihto: Parisprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 10.15

Maribor (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 11.00

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: HS106, miehet

klo 11.15

Wengen (SUI)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.15

Ulricehamn (SWE)

Maastohiihto: Parisprintti (v), miehet ja naiset

klo 13.15

Maribor (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 13.30

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 15 km, miehet

klo 14.15

Wengen (SUI)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.15

Val di Fiemme (ITA)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.00

Oberhof (GER)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 12,5 km, naiset

klo 17.00

Zakopane (POL)

Mäkihyppy: HS140, miehet

Ke 20.1.

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Laax (SUI)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

klo 14.00

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

To 21.1.

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Font Romeu (FRA)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet

Laax (SUI)

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

klo 15.15

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Normaalimatka, 15 km, naiset

Pe 22.1.

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Font Romeu (FRA)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, naiset

Bergamo (ITA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

Ljubno (SLO)

Mäkihyppy: HS94, karsinta, naiset

Lahti (FIN

Yhdistetty: HS130, varakilpailu, miehet

klo 12.30

Kitzbühel (AUT)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 14.15

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Normaalimatka, 20 km, miehet

klo 14.15

Laax (SUI)

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 19.00

Lahti (FIN)

Mäkihyppy: HS130, karsinta, miehet

La 23.1.

klo 11.00

Crans Montana (SUI)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 11.30

Lahti (FIN)

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, naiset

klo 12.00

Font Romeu (FRA)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 12.30

Kitzbühel (AUT)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 12.30

Lahti (FIN

Yhdistetty: HS130, parisprintti, miehet

klo 13.00

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 14.00

Lahti (FIN)

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, miehet

klo 14.10

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 12,5 km, naiset

klo 15.00

Ljubno (SLO)

Mäkihyppy: HS94, joukkue, naiset

klo 16.05

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 16.20

Lahti (FIN

Yhdistetty: 2x7,5 km, parisprintti, miehet

klo 17.15

Lahti (FIN)

Mäkihyppy: HS130, joukkue, miehet

klo 18.00

Moskova (RUS)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

klo 18.30

Laax (SUI)

Lumilautailu: Halfpipe, naiset

klo 18.45

Laax (SUI)

Lumilautailu: Halfpipe, miehet

klo 19.00

Bergamo (ITA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 21.00

Tremblant (CAN)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

Su 24.1.

Idre Fjäll (SWE)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 9.30

Lahti (FIN

Yhdistetty: HS130, miehet

klo 10.35

Lahti (FIN)

Maastohiihto: Viesti, 4x5 km, naiset

klo 11.30

Kitzbühel (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.40

Lahti (FIN)

Maastohiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 12.30

Crans Montana (SUI)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 13.00

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 14.30

Kitzbühel (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.40

Lahti (FIN

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 15.00

Ljubno (SLO)

Mäkihyppy: HS94, naiset

klo 15.45

Antholz / Anterselva (ITA)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 15 km, miehet

klo 16.45

Lahti (FIN)

Mäkihyppy: HS130, miehet

klo 19.00

Bergamo (ITA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, sekajoukkue

Ti 26.1.

klo 11.30

Kronplatz (ITA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 14.30

Kronplatz (ITA)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 18.45

Schladming (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 21.45

Schladming (AUT)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

To 28.1.

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: HS109, varakilpailu, miehet

Pe 29.1.

Feldberg (GER)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

St. Lary (FRA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, karsinta, naiset

klo 14.30

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: HS109, miehet

klo 16.30

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: 5 km, miehet

klo 16.45

Willingen (GER)

Mäkihyppy: HS147, karsinta, miehet

La 30.1.

Moskova (RUS)

Lumilautailu: Paripujottelu, karsinta, miehet ja naiset

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, naiset

klo 10.30

Chamonix (FRA)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.00

Garmisch-Partenkirchen (GER)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 13.00

Feldberg (GER)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 13.30

Chamonix (FRA)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.25

Falun (SWE)

Maastohiihto: 15 km (p), miehet

klo 14.30

St. Lary (FRA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 14.30

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: HS109, miehet

klo 16.00

Falun (SWE)

Maastohiihto: 10 km (p), naiset

klo 16.30

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 17.00

Willingen (GER)

Mäkihyppy: HS147, miehet

klo 18.00

Moskova (RUS)

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 23.00

Calgary (CAN)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

Su 31.1.

Garmisch-Partenkirchen (GER)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

Falun (SWE)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

Titisee-Neustadt (GER)

Mäkihyppy: HS142, naiset

klo 10.30

Chamonix (FRA)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 13.00

Feldberg (GER)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 13.15

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: HS109, miehet

klo 13.30

Chamonix (FRA)

Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.30

St. Lary (FRA)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, sekajoukkue

klo 14.30

Falun (SWE)

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

klo 15.45

Willingen (GER)

Mäkihyppy: HS147, karsinta, miehet

klo 16.30

Seefeld (AUT), Tripla

Yhdistetty: 15 km, miehet

klo 17.15

Willingen (GER)

Mäkihyppy: HS147, miehet

klo 21.00

Val St. Come (CAN)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

Gabriel Dufresne ja Jimi Salonen. Getty Images

Helmikuu

Ke 3.2.

Mammoth Mountain (USA)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

Mammoth Mountain (USA)

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

To 4.2.

Mammoth Mountain (USA)

Freestyle: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Mammoth Mountain (USA)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

klo 23.00

Deer Valley (USA)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

Pe 5.2.

Feldberg (GER)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

Hinzenbach (AUT)

Mäkihyppy: HS90, karsinta, naiset

Klingenthal (GER)

Yhdistetty: HS140, varakilpailu, miehet

klo 9.30

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS137, karsinta, miehet

klo 12.30

Garmisch-Partenkirchen (GER)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

Bakuriani (GEO)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

klo 19.30

Mammoth Mountain (USA)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 23.30

Deer Valley (USA)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

La 6.2.

klo 9.30

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS137, miehet

Bannoje (RUS)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 10.00

Bannoje (RUS)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 11.00

Bakuriani (GEO)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 11.30

Klingenthal (GER)

Yhdistetty: HS140, miehet

klo 12.30

Garmisch-Partenkirchen (GER)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 13.00

Feldberg (GER)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 14.45

Klingenthal (GER)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 15.30

Hinzenbach (AUT)

Mäkihyppy: HS90, naiset

klo 19.30

Mammoth Mountain (USA)

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 22.30

Deer Valley (USA)

Freestyle: Parikumpareet, miehet ja naiset

klo 23.00

Mammoth Mountain (USA)

Freestyle: Halfpipe, miehet ja naiset

klo 23.00

Mammoth Mountain (USA)

Lumilautailu: Halfpipe, miehet ja naiset

Su 7.2.

Bannoje (RUS)

Lumilautailu: Paripujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 3.00

Sapporo (JPN) peruttu

Mäkihyppy: HS137, miehet

klo 10.00

Bannoje (RUS)

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 12.00

Bakuriani (GEO)

Freestyle: Ski cross, sekajoukkue

klo 12.15

Klingenthal (GER)

Yhdistetty: HS140, miehet

klo 13.30

Feldberg (GER)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, sekajoukkue

klo 14.45

Klingenthal (GER)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 15.30

Hinzenbach (AUT)

Mäkihyppy: HS90, naiset

Ma 8.2.

klo 12.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Alppiyhdistetty, 1. kierros, supersuurpujottelu, naiset

klo 15.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Alppiyhdistetty, 2. kierros, pujottelu, naiset

Ti 9.2.

klo 11.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 14.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

Ke 10.2.

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS106, karsinta, naiset

klo 11.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Alppiyhdistetty, 1. kierros, supersuurpujottelu, miehet

klo 14.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Alppiyhdistetty, 2. kierros, pujottelu, miehet

klo 16.00

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, sekajoukkue

To 11.2.

klo 14.45

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS106, naiset

Pe 12.2.

Dolni Morava (CZE) peruttu

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

Pyeongchang (KOR)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

Peking (CHN)

Yhdistetty: HS140, varakilpailu, miehet

klo 7.00

Pyeongchang (KOR)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 14.00

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS140, karsinta, miehet

klo 14.45

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS106, naiset

klo 15.30

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

La 13.2.

Pyeongchang (KOR)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 7.00

Pyeongchang (KOR)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 9.00

Peking (CHN)

Yhdistetty: HS140, miehet

klo 11.00

Peking (CHN)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 13.30

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS140, miehet

klo 14.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 14.00

Dolni Morava (CZE) peruttu

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 15.30

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 18.00

Raubitshi (BLR)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

Su 14.2.

klo 9.00

Peking (CHN)

Yhdistetty: HS140, joukkue, miehet

klo 11.00

Peking (CHN)

Yhdistetty: 10 km, joukkue, miehet

klo 12.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 14.15

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 14.35

Peking (CHN)

Mäkihyppy: HS140, miehet

klo 16.30

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

Anton Lindfors. Getty Images

Ti 16.2.

klo 13.05

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Normaalimatka, 15 km, naiset

klo 15.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Parikilpailu, miehet

klo 15.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Parikilpailu, naiset

Ke 17.2.

klo 13.15

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Parikilpailu, sekajoukkue

klo 15.30

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Normaalimatka, 20 km, miehet

To 18.2.

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Kumpareet, karsinta, miehet ja naiset

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Rasnov (ROU)

Mäkihyppy: HS97, karsinta, naiset

klo 11.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 13.00

Rasnov (ROU)

Mäkihyppy: HS97, karsinta, miehet

klo 14.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 16.15

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Pariviesti, sekajoukkue

Pe 19.2.

klo 8.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet

klo 11.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.30

Rasnov (ROU)

Mäkihyppy: HS97, naiset

klo 13.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

Freestyle: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

klo 14.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.15

Rasnov (ROU)

Mäkihyppy: HS97, miehet

La 20.2.

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet

Nove Mesto (CZE)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

klo 5.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Halfpipe, miehet ja naiset

Lumilautailu: Lumilautakrossi, karsinta, miehet ja naiset

klo 10.45

Rasnov (ROU)

Mäkihyppy: HS97, sekajoukkue

klo 11.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 12.45

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 14.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 16.00

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 17.30

Nove Mesto (CZE)

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

Su 21.2.

klo 4.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Halfpipe, miehet ja naiset

klo 8.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, naiset

klo 11.00

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.00

Nove Mesto (CZE)

Maastohiihto: 15 km (v), miehet

klo 13.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Parikumpareet, miehet ja naiset

Freestyle: Slopestyle, karsinta, naiset

klo 13.30

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 12,5 km, naiset

klo 14.30

Cortina d’Ampezzo (ITA), MM-kilpailut

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.10

Nove Mesto (CZE)

Maastohiihto: 10 km (v), naiset

klo 16.15

Pokljuka (SLO), MM-kilpailut

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 15 km, miehet

Ma 22.2.

klo 5.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 8.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Lumilautakrossi, sekajoukkue

Ti 23.2.

klo 5.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

Ke 24.2.

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Hypyt, karsinta, miehet ja naiset

klo 19.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS106, karsinta, naiset

To 25.2.

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Big air, karsinta, miehet ja naiset

klo 13.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

klo 16.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Sprintti (p), miehet ja naiset

To 25.2.

klo 18.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS106, naiset

Pe 26.2.

klo 8.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 10.15

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, naiset

klo 11.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: HS106, miehet

klo 13.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

Freestyle: Big air, karsinta, miehet ja naiset

klo 17.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 18.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS106, joukkue, naiset

La 27.2.

klo 5.00

Yanqing (CHN)

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 6.30

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Big air, miehet ja naiset

klo 10.15

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Viesti, 4x7,5 km, miehet

klo 10.45

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Big air, miehet ja naiset

klo 11.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: HS106, naiset

klo 11.00

Bansko (BUL)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.45

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, naiset

klo 13.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Freestyle: Hypyt, sekajoukkue

klo 14.00

Bansko (BUL)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, miehet

klo 16.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: 5 km, naiset

klo 17.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS106, karsinta, miehet

Su 28.2.

klo 5.00

Yanqing (CHN)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 7.35

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 8.00

Zhangjiakou (CHN), MM-kilpailut

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 10.30

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

klo 11.00

Bansko (BUL)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: HS106, joukkue, miehet

klo 12.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Parisprinttikarsinta (v)

klo 14.00

Bansko (BUL)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Parisprintti (v)

klo 16.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: 4x5 km, joukkue, miehet

klo 18.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS106, sekajoukkue

Mari Eder. Tomi Hänninen

Maaliskuu

Ma 1.3.

klo 10.15

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 12.15

Peking (CHN)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

Ti 2.3.

klo 14.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: 10 km (v), naiset

klo 19.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS137, karsinta, naiset

Ke 3.3.

klo 14.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: 15 km (v), miehet

klo 18.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS137, naiset

To 4.3.

klo 12.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: HS137

klo 14.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Viesti, 4x5 km, naiset

klo 16.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: 10 km

klo 18.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS137, karsinta, miehet

Pe 5.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Freestyle: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

klo 14.15

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: Viesti, 4x10 km, miehet

klo 18.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS137, miehet

La 6.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Big air, karsinta, miehet ja naiset

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Rogla (SLO)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 7.00

Tazawako (JPN)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

klo 8.00

Zha Lan Tun (CHN

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

klo 10.30

Jasna (SVK)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 11.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: HS137, parisprintti, miehet

klo 12.00

Kvitfjell (NOR)

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 13.30

Jasna (SVK)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 13.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: 30 km (p), yhteislähtö, naiset

klo 15.00

Rogla (SLO)

Lumilautailu: Parisuurpujottelu, miehet ja naiset

klo 16.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Yhdistetty: 2x7,5 km, parisprintti, miehet

klo 17.30

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Mäkihyppy: HS137, joukkue, miehet

Su 7.3.

klo 3.00

Calgary (CAN)

Freestyle: Halfpipe, miehet ja naiset

Freestyle: Big air, miehet ja naiset

klo 7.00

Tazawako (JPN)

Freestyle: Parikumpareet, miehet ja naiset

klo 8.00

Zha Lan Tun (CHN

Freestyle: Hypyt, miehet, naiset ja sekajoukkue

klo 10.30

Jasna (SVK)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 11.30

Kvitfjell (NOR)

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 13.30

Jasna (SVK)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 14.00

Oberstdorf (GER), MM-kilpailut

Maastohiihto: 50 km (p), yhteislähtö, miehet

klo 20.00

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

Ma 8.3.

klo 3.00

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Halfpipe, miehet ja naiset

Lumilautailu: Big air, miehet ja naiset

klo 20.00

Calgary (CAN)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

To 11.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

klo 18.30

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

Pe 12.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet ja naiset

Sunny Valley (RUS)

Freestyle: Ski cross, karsinta, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Halfpipe, karsinta, miehet ja naiset

Oslo (NOR)

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (p), miehet ja naiset

Sprintti (p), miehet ja naiset

Oslo (NOR)

Yhdistetty: HS134, varakilpailu, miehet

klo 14.30

Åre (SWE)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 17.30

Åre (SWE)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 18.30

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 20.30

Oslo (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS134, karsinta, miehet

La 13.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Halfpipe, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

Piancavallo (ITA)

Lumilautailu: Paripujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 10.00

Sunny Valley (RUS)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 10.00

Almaty (KAZ)

Freestyle: Hypyt, miehet ja naiset

klo 10.30

Kranjska Gora (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.30

Åre (SWE)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 12.00

Oslo (NOR)

Yhdistetty: HS134, miehet

klo 13.00

Oslo (NOR)

Maastohiihto: 30 km (v), naiset

klo 13.30

Kranjska Gora (SLO)

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.45

Åre (SWE)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 15.00

Piancavallo (ITA)

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 15.15

Oslo (NOR)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 15.45

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 16.30

Oslo (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS134, joukkue, miehet

Mäkihyppy: HS134, karsinta, naiset

klo 18.15

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

Su 14.3.

Calgary (CAN)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

Calgary (CAN)

Lumilautailu: Halfpipe, miehet ja naiset

klo 10.00

Almaty (KAZ)

Freestyle: Kumpareet, miehet ja naiset

klo 10.15

Oslo (NOR)

Yhdistetty: HS134, miehet

klo 10.30

Kranjska Gora (SLO)

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 11.25

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Viesti, 4x6 km, sekajoukkue

klo 12.30

Oslo (NOR)

Maastohiihto: 50 km (v), miehet

klo 13.30

Kranjska Gora (SLO)

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 14.00

Piancavallo (ITA)

Lumilautailu: Paripujottelu, sekajoukkue

klo 14.45

Nove Mesto (CZE)

Ampumahiihto: Pariviesti, sekajoukkue

klo 15.15

Oslo (NOR)

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.30

Oslo (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS134, miehet

klo 19.15

Oslo (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS134, naiset

Ma 15.3.

klo 17.00

Lillehammer (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS140, karsinta, miehet

Mäkihyppy: HS140, karsinta, naiset

Ti 16.3.

klo 18.00

Lillehammer (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS140, miehet

klo 21.00

Lillehammer (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS140, naiset

Ke 17.3.

klo 10.30

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Syöksy, miehet

klo 12.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Syöksy, naiset

klo 18.00

Trondheim (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS138, karsinta, miehet

HS138, karsinta, naiset

To 18.3.

klo 10.30

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, naiset

klo 12.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Supersuurpujottelu, miehet

klo 16.30

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Pikamatka, 7,5 km, naiset

klo 18.00

Trondheim (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS138, miehet

klo 21.00

Trondheim (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS138, naiset

Pe 19.3.

Nizhni Tagil (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS97, karsinta, naiset

Schonach (GER), maailmancupin finaali

Yhdistetty: HS100, varakilpailu, miehet

klo 13.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Parikilpailu, sekajoukkue

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: Sprinttikarsinta (v), miehet ja naiset

klo 11.15

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: Sprintti (v), miehet ja naiset

klo 16.30

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Pikamatka, 10 km, miehet

klo 18.45

Vikersund (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS240, karsinta, miehet

La 20.3.

Berchtesgaden (GER)

Lumilautailu: Paripujottelu, karsinta, miehet ja naiset

klo 9.05

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, naiset

klo 10.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, miehet

klo 10.40

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: Yhdistelmäkilpailu, miehet

klo 11.30

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, naiset

klo 12.00

Veyssonaz (SUI)

Lumilautailu: Lumilautakrossi, miehet ja naiset

klo 12.00

Schonach (GER), maailmancupin finaali

Yhdistetty: HS100, miehet

klo 13.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, miehet

klo 13.15

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 10 km, naiset

klo 14.00

Berchtesgaden (GER)

Lumilautailu: Paripujottelu, miehet ja naiset

klo 14.00

Nizhni Tagil (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS97, naiset

klo 14.30

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, naiset

klo 15.45

Schonach (GER), maailmancupin finaali

Yhdistetty: 10 km, miehet

klo 16.15

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Takaa-ajo, 12,5 km, miehet

klo 17.30

Vikersund (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS240, joukkue, miehet

Su 21.3.

klo 9.10

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: 15 km (p), takaa-ajo, miehet

klo 10.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Suurpujottelu, 1. kierros, naiset

klo 10.50

Peking (CHN), maailmancupin finaali

Maastohiihto: 10 km (p), takaa-ajo, naiset

klo 11.30

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Pujottelu, 1. kierros, miehet

klo 12.00

Schonach (GER), maailmancupin finaali

Yhdistetty: HS100, miehet

klo 13.00

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Suurpujottelu, 2. kierros, naiset

klo 14.00

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 12,5 km, naiset

klo 14.00

Berchtesgaden (GER)

Lumilautailu: Paripujottelu, sekajoukkue

klo 14.00

Nizhni Tagil (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS97, naiset

klo 14.45

Lenzerheide (SUI), maailmancupin finaali

Alppihiihto: Pujottelu, 2. kierros, miehet

klo 15.15

Veysonnaz (SUI)

Freestyle: Ski cross, miehet ja naiset

klo 15.45

Schonach (GER), maailmancupin finaali

Yhdistetty: 15 km, miehet

klo 16.30

Oslo (NOR)

Ampumahiihto: Yhteislähtö, 15 km, miehet

klo 17.30

Vikersund (NOR), Raw Air -kiertue

Mäkihyppy: HS240, miehet

To 25.3.

Silvaplana (SUI)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, naiset

Spindleruv Mlyn (CZE)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, naiset

klo 12.00

Planica (SLO), maailmancupin finaali

Mäkihyppy: HS240, karsinta, miehet

Pe 26.3.

Silvaplana (SUI)

Freestyle: Slopestyle, karsinta, miehet

Spindleruv Mlyn (CZE)

Lumilautailu: Slopestyle, karsinta, miehet

Tshaikovski (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS102, karsinta, naiset

klo 16.00

Planica (SLO), maailmancupin finaali

Mäkihyppy: HS240, miehet

La 27.3.

klo 12.00

Silvaplana (SUI)

Freestyle: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 14.00

Spindleruv Mlyn (CZE)

Lumilautailu: Slopestyle, miehet ja naiset

klo 11.00

Planica (SLO), maailmancupin finaali

Mäkihyppy: HS240, joukkue, miehet

klo 14.00

Tshaikovski (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS102, naiset

Su 28.3.

klo 9.00

Tshaikovski (RUS), Blue Bird -kiertue

Mäkihyppy: HS140, naiset

klo 11.00

Planica (SLO), maailmancupin finaali

Mäkihyppy: HS240, miehet

