Markku Kanervan pelisuunnitelma päätyi Walesissa romukoppaan heti kättelyssä – Huuhkajien vastaus vaikeaan tilanteeseen sai päävalmentajan ylpeäksi

Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan alkuperäiset suunnitelmat Walesin pään menoksi jäivät pukukopin syövereihin. Jere Urosen aikainen ulosajo laittoi paletin uusiksi ja Huuhkajat hankalaan tilanteeseen Kansojen liigan lohkon ratkaisuottelussa Cardiffissa. Wales jyräsi lohkovoittoon lopulta maalein 3–1.

– Vajaalla tehtävä oli hankala. Olisi ollut kiva nähdä, miten pelissä olisi käynyt tasamiehityksin. Minulla oli vahva usko, että olisimme voineet voittaakin, pettynyt Kanerva sanoi Yle Urheilulle puhelimitse ottelun jälkeen.

Toisen puoliajan alussa Huuhkajat joutui vielä suurempaan pulaan, kun Wales karkasi jo kahden maalin johtoon. Kanerva ei omien sanojensa mukaan ollut ehtinyt edes istua penkille, kun Daniel Jamesin laukaus viuhui ylänurkkaan. Suomi ei kuitenkaan lamaantunut vaan hyökkäsi pirteästi. Se ilahdutti päävalmentajaa.

– Siirryimme 4-4-1–ryhmitykseen ja kävimme tauolla läpi, miten saisimme lisää hyökkäysvoimaa. Nostimme laitapuolustajia reilummin ylös ja laitalinkit auttamaan Teemu Pukkia kymppialueelle. Sitä kautta saimme luotua tilanteita ja maalin toisella jaksolla, Kanerva avasi.

– Olen todella ylpeä jokaisen pelaajan asenteesta. Tämä joukkue on osoittanut luonnetta vaikeilla hetkillä. Se, että pystyimme vielä tästä tarjoamaan ottelun, osoittaa tämän joukkueen tasoa ja laatua loukkaantumisista ja poissaoloista huolimatta.

Myös puolustuksen johtohahmoihin kuuluva Joona Toivio oli kokonaisuudessaan tyytyväinen Huuhkajien esitykseen hankalassa tilanteessa.

– Jos ei aikaisemmin joku ollut huomannut meidän taistelu- ja voitontahtoa, niin nyt se tuli viimeistään selväksi, Toivio totesi Yle Urheilulle.

Joona Toivio ja Nikolai Alho kamppailutilanteessa Walesin hyökkääjien kanssa. Lehtikuva / AFP

Huuhkajien saldoksi Kansojen liigan B-tasolla jäi neljä voittoa ja kaksi tappiota. Wales ja Suomi olivat lohkossa kaksi selkeästi parasta joukkuetta, sillä Irlanti ja Bulgaria saivat mailta yhteensä vain yhden pisteen.

– Saimme näistä peleistä paljon osviittaa, missä tällä hetkellä olemme. Näiden esitysten perusteella kuulumme ainakin tähän B-liigaan. Totta kai unelmana oli voittaa lohko ja nousta A-liigaan isojen poikien joukkoon, mutta se ei onnistunut. Tästä on kokonaisuudessaan hyvä jatkaa kohti MM-karsintoja ja sitten EM-kisoja, Kanerva tiivisti.

– Lähdemme tästä vielä parantamaan. Meillä on valoisa tulevaisuus edessä, Toivio jatkoi.

Kun Bosnia-Hertsegovina hävisi oman ottelunsa Italialle, Huuhkajat nousee tulevien MM-karsintojen lohkoarvonnassa koriin numero kolme.

– Se on osoitus hyvästä työstä, jota tämä joukkue on tehnyt. Tänään emme saaneet jättipottia, mutta korkeampi arvontakori on pieni lohtu ja otamme sen ilolla vastaan, Kanerva sanoi.

Lue myös:

Lukas Hradecky tiesi heti punaisen kortin jälkeen, että luvassa on kiireinen ilta – tähtimaalivahti turhautuneena V Sportille: "Koitui koko pelin kohtaloksi"

Wales hyödynsi Huuhkajien ulosajon ja marssi lohkovoittoon Kansojen liigassa – Teemu Pukin kavennus jäi laihaksi lohduksi

Walesin hyökkääjäjätti lopetti Huuhkajien pyristelyn: lohkovoitto karkasi Suomelta – näin Kansojen liigan ratkaisuottelu eteni