Jokerit pelaa kotiottelut rajoitusten aikana ilman yleisöä – "Emme lähde edes yrittämään otteluiden siirtämistä"

Jääkiekkojoukkue Jokerit pelaa ensi viikosta eteenpäin kotiottelunsa kolmen viikon ajan KHL-ottelunsa ilman yleisöä. Jokereiden lauantain kotipeli Sotshia vastaan pelataan vielä normaalisti.

Pääkaupunkiseudulla kielletään yli 20 hengen tilaisuudet sisätiloissa ensi maanantaista alkaen 13.12. asti.

Jokerit pelaa tyhjien katsomoiden edessä kotiottelunsa Dynamo Moskovaa (24.11.) ja Salavat Julajev Ufaa (2.12.) vastaan.

Jokereiden omistaja, puheenjohtaja ja GM Jarri Kurri vahvisti Jokereiden päätöksen Yle Urheilulle puhelimitse.

– Pelaamme tyhjille katsomoille, emme lähde siirtämään otteluita. Emme lähde edes yrittämään otteluiden siirtämistä, sillä tiedämme, että kalenteri on jo valmiiksi tiukka, Kurri selvitti.

Koronaviruspandemia on iskenyt Jokereihin tällä kaudella jo rankasti, kun joukkueessa on ollut koronavirustartuntoja, joiden takia pelejä on jouduttu siirtämään. Otteluja on jouduttu siirtämään myös vastustajajoukkueiden koronavirustartuntojen takia.

– Meillä on jo muutamia pelejä siirretty tulevaisuuteen, kalenteri alkaa jo olla täynnä. Kyllä me pystymme pelaamaan nuo pelit tyhjille katsomoille.

Kurri ei lähtenyt tarkemmin avaamaan, millaisia taloudellisia vaikutuksia päätöksellä on helsinkiläisseuran talouteen.

– Jokainen ymmärtää, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on. Olemme tyytyväisiä, että olemme pystyneet pelaamaan ja hoitamaan asioita. Toivottavasti joskus koittaa se päivä, että pääsemme eroon tästä koronapandemiasta, Kurri päätti.

