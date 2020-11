Haastaako alkukauden komeetta jopa Iivo Niskasen? Joni Mäki tietää, mikä kaksikon erottaa – "Siellä on ihan järkyttävä kone"

Janne Kuronen / All Over Press

Joni Mäen nousu hiihdon kirkkaimpaan kärkeen on antanut odottaa itseään. Yle Urheilun asiantuntija Kalle Lassila uskoo, että tämä talvi voi olla Mäelle todellinen läpimurtokausi.

Joni Mäki täräytti kaksi viikkoa sitten Vuokatin Suomen cupissa sellaiset suoritukset pöytään, että odotukset Taivalkosken Suomen cupiin ja samalla maailmancupiin nousivat kertaheitolla monta astetta. Mäki raivasi tiensä maailmancupin kiertävään kokoonpanoon kaksi kautta sitten ja on parhaimmillaan ollut maailmancupin sprinteissä 10:s.

Yle Urheilun asiantuntijan Kalle Lassilan mukaan 25-vuotias Mäki on herättänyt huomiota hiihtopiireissä jo nuorena. Vuokatissa asuva Mäki on Lassilan mukaan varsin taitava hiihtämään.

– Hänellä on poikkeuksellinen kyky olla suksella ja lumen päällä. Hän on erittäin kimmoisa ja tehokas ja pystyy hiihtämään rytmillisesti tosi kauniisti. Hän on pystynyt kehittämään näitä ominaisuuksia aikuisiälläkin, Lassila listasi.

Mäki kukisti Vuokatissa Suomen ykkössprintterinä pidetyn Ristomatti Hakolan selkeästi. Villeimmissä odotuksissa Mäen on nyt uskottu haastavan jopa Suomen ykköshiihtäjän Iivo Niskasen normaalimatkoilla. Kaksikko kohtaa toisensa ensimmäistä kertaa tällä kaudella kilpaladuilla sunnuntain 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa.

Vaikka Niskasella ja Mäellä raamit ovat samanlaiset, muistuttaa Lassila, että kaksikon vahvimmat ominaisuudet ovat erilaiset. Samaa mieltä on myös Joni Mäki itse. Hän toivoo kuitenkin olevansa siinä kunnossa, että pystyy panemaan Niskaselle kampoihin.

– Minulla vahvuudet ovat nopeus- ja räjähtävyyspuolella, joten sen kautta sprintit ovat ominaisia minulle. Iivolla vahvuudet ovat siellä hapenottopuolella. Siellä on ihan järkyttävä kone, jolla hän vetää sitä happea sisään, Mäki naurahti Yle Urheilun haastattelussa.

Vuokatin sprintti- ja viestivoitto ovat antaneet Mäelle hyvin itseluottamusta tälle viikonlopulle. Sekä Lassilan että Mäen mukaan Taivalkosken rata mahdollistaa myös sen, että Mäellä on hyvät mahdollisuudet haastaa Niskanen. Lyhyellä radalla on odotettavissa jonoja, joten tarjolla voi olla “ilmaisia sekuntejakin”.

– Iivo on kova, jopa perusvarma suorittaja normaalimatkan kilpailuissa, mutta rata ei missään nimessä tue Iivon parhaita ominaisuuksia. Sen sijaan se tukee Jonin ominaisuuksia erittäin hyvin, joten uskon, että näemme tiukan kilpailun, Lassila veikkasi.

– Jos jossain, niin tällä radalla pystyn vähän laittamaan kampoihin, mutta Iivo on kovassa kunnossa. Kovaa pitää hiihtää, Mäki totesi.

Niskanen toimii hyvänä mittarina

Mäki nousi aikoinaan maajoukkueeseen nimenomaan sprintterinä, ja hänen mielestään sprintti toimii hyvänä ponnahduslautana nuorille hiihtäjille. Hän toivoo olevansa nyt siirtymävaiheessa normaalimatkojen puolelle ja olevansa jo niin hyvässä kunnossa, että pystyy haastamaan kovia menijöitä.

Mäki ei mielellään vertaa itseään muihin hiihtäjiin, vaan katsoo mieluummin omaa kehityskaartansa. Hänen tavoitteenaan on kehittyä jokaisella osa-alueella ja Iivo Niskanen on siinä hyvä mittari.

– Iivo on sellainen, josta pystyy seuraamaan omaa kehitystä. On hyvä, että meillä maajoukkueessa sellaisia hiihtäjiä, joista pystyy katsomaan koko harjoituskauden ajan, missä mennään.

Lassilan mukaan sekä Mäellä että Niskasella on paljon samankaltaista historiaa, sillä molemmista tiedettiin jo hyvissä ajoin, että heillä on valtava potentiaali menestyä aina kansainvälisiä kilpailuja myöten.

Sairastelut estivät pitkään Niskasen nousun kirkkaimpaan kärkeen, ja myös Mäellä on ollut ongelmia sairastumisten kanssa. Viime harjoituskaudella Mäellä oli vaikeuksia kuormituksen hallitsemissa ja liian kova harjoittelu kostautui. Tänä kesänä ja syksynä hän on pysynyt terveenä.

– Vaikka viime kausi oli rikkonainen, teimme oikeita asioita. Olemme ottaneet näitä hyviä asioita mukaan, ja nyt kun vire on pysynyt hyvänä ja kuormitus hallinnassa on tullut pitkiä jaksoja hyvää ja laadukasta harjoittelua, Mäki kertoi.

Lassilan mielestä Mäen huippusuoritukset ovat tähän mennessä olleet vielä “piipussa”, mutta nyt kauden alku on antanut osviittaa paremmasta.

– Ensimmäiset kisat näyttivät sen, että tämä voisi olla se talvi, kun Joni tekee sen hyppäyksen ja pääsee käyttämään koko potentiaalinsa lumilla. Jos näin on ja hänen kautensa lähtee hyvälle kierteelle, niin uskon, että hän haastaa jopa Iivon, Lassila sanoi.

Sprintistä Hakolan ja Mäen kaksinkamppailu

Mäen parhaat näytöt ovat sprintistä ja etenkin vapaalla hiihtotavalla, mutta lauantaina Taivalkoskella sprinttikisa hiihdetään perinteisellä, aivan kuten ensi viikolla Rukan maailmancupissakin. Lassila uskoo, että Taivalkosken kisasta tulee Joni Mäen ja Ristomatti Hakolan kaksinkamppailu.

– Kun mennään sprinttiin, niin se on aina pienestä kiinni. Varsinkin jos Ristomatti pystyy nostamaan tasoaan Vuokatista ja uskon, että hän siihen pystyy. Joni joutuu tekemään ihan kunnon päivätyön voittaakseen, Lassila sanoi.

Mäki uskoo kelin tuovan oman haasteensa kisaan, sillä ensimmäistä kertaa tällä kaudella kisoissa on pakkasta ja uutta lunta. Se pitää huollon kiireisenä ja kalustolla voidaan saada isojakin eroja.

Vuokatin sprintissä Hakolalla ei ollut jakoa Mäen vauhtiin. Hakola vakuutti kisan jälkeisissä haastatteluissa perinteisten sprintin tulevan sen verran selkärangasta, ettei Mäki pääse hyppimään nenille.

– Risto on kivenkova pertsalla ja uskon, että hän pystyy esittämään kansainvälistä vauhtia. Se on hyvä paikka katsoa, missä uomissa se oma perinteisen hiihto sitten on, Mäki pohti.

Kaksikko on Mäen mukaan ottanut toisistaan mittaa maajoukkueleireillä loppukirikamppailussa “jonkin verran”. Se, kumpi niissä on ollut ykkönen, jää kuitenkin hiihtäjien väliseksi tiedoksi.

– En sano kummin päin on mennyt, Mäki virnisti.

Taivalkosken Suomen cupin lähetyksiä voi seurata TV2:sta ja Yle Areenasta lauantaina kello 12.25 lähtien ja sunnuntaina kello 9.55 lähtien.

