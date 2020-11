Jan Vapaavuori Olympiakomitean puheenjohtajaksi

Jan Vapaavuori on Olympiakomitean uusi puheenjohtaja.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on Suomen Olympiakomitean uusi puheenjohtaja. Vapaavuori voitti johtamisen konsultti Susanna Rahkamon toisella kierroksella äänestyksessä Olympiakomitean syyskokouksessa Vantaalla äänin 79–54.

Muut ehdokkaat olivat kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Sari Multala. Ensimmäisellä kierroksella Vapaavuori sai 47 ääntä, Rahkamo 46, Kanerva 30, ja Multala 10.

Vapaavuori seuraa tehtävässä Timo Ritakalliota, joka hoiti pestiä neljän vuoden ajan.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Rahkamo, joka voitti äänestyksessä Sari Multalan. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Multala, joka löi äänestyksessä Tapio Korjuksen.

Rahkamo, 55, voitti Petri Kokon kanssa jäätanssin Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa vuonna 1995. Hän on toiminut vuodesta 2012 Olympiakomitean varapuheenjohtajana.

Multala, 42, on purjehduksen kolminkertainen maailmanmestari. Hän on ollut Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Vapaavuori oli omaehtoisessa karanteenissa

Vapaavuori, 55, toimi kansanedustajana vuosina 2003-15. Hän oli asuntoministeri vuosina 2007-11 ja elinkeinoministeri vuosina 2012-15. Vapaavuori toimi Euroopan investointipankin varapääjohtajana vuosina 2015-17.

Vapaavuori ei ollut paikalla kokouksessa mahdollisen korona-altistumisen vuoksi.

– Sain juuri tiedon mahdollisesta korona-altistumisesta. Vetäydyn siksi omaehtoiseen karanteeniin. Tämän takia en myöskään pääse paikan päälle kohta alkavaan Olympiakomitean vuosikokoukseen, vaan osallistun siihen etänä, Vapaavuori kertoi Twitterissä juuri ennen kokouksen alkua.

Vapaavuori piti voiton jälkeisen puheensa etäyhteydellä. Hän kiitti kilpailijoitaan siitä, että urheilu ja liikunta on noussut vaalien alla järjestetyissä keskusteluissa isommin esille kuin pitkään aikaan.

– Liikunta ja urheilu on iloinen ja elintärkeä asia. Olympiakomitea on yksi keskeisimmistä organisaatioista Suomessa ja on todella inspiroivaa johtaa tätä liikettä seuraavat neljä vuotta, Vapaavuori sanoi.

– Haasteita kuitenkin riittää, esimerkiksi koronatilanteeseen ja rahoitukseen liittyen. Uskallan väittää, että myös mahdollisuuksia on paljon. Koronakriisin myötä ymmärretään paremmin liikunnan ja urheilun merkitys kansanterveydelle ja kansantaloudelle.

