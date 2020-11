Naisleijonien joulukuun EHT on peruttu, mutta joukkue pyrkii järjestämään oman leirityksensä kotimaassa – helmikuun tapahtuma jää näillä näkymin välistä

Naisten jääkiekon EHT-tapahtuma on peruttu joulukuulta koronavirustilanteen takia. Turnaus oli tarkoitus pelata Ruotsissa 14.–20. joulukuuta. Asiasta kertoo muun muassa SVT (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsissa koronatartuntojen määrä on selvässä kasvussa. Viime perjantain jälkeen maassa on raportoitu yli 17 000 uutta tartuntaa. Yhteensä Ruotsissa on todettu yli 220 000 koronatartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia maassa on raportoitu 6 500.

Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen kertoo Yle Urheilulle, että Jääkiekkoliitossa oltiin jo hyvissä ajoin tietoisia siitä, ettei kansainvälisiä pelejä päästä pelaamaan tänä vuonna Ruotsissa.

– Turnauksen peruminen oli ihan oletettavaa, kun tietää Ruotsin tilanteen ja linjan koronaviruksen kanssa. Heidän koronapolitiikkaansa on ihan ainutlaatuinen maailmassa ja nyt tilanne meinaa taas räjähtää käsiin varsinkin suurkaupungeissa. Ei tämä ole pienikään yllätys.

Jääkiekkoliitto anoo nyt viranomaisilta lupaa sille, että Naisleijonat pääsisivät joulukuussa viiden päivän jää- ja otteluleirille kotimaahan. Tuolloin tarkoituksena olisi marraskuun leirityksen tapaan pelata harjoitusotteluita poikajoukkueita vastaan.

Mustonen kertoo, että tämän jälkeen jääkiekkomaajoukkue ei näillä näkymin kokoonnu ennen huhtikuun MM-kisamatkaa, eli helmikuun leiritys on jäämässä kalenterista kokonaan pois.

– Seurajoukkueilla eri maissa alkaisi pikaisesti helmikuun leirityksen jälkeen pudotuspelit. Emme halua aiheuttaa silloin sitä mahdollista tilannetta, että jos tulee tartuntoja, kaikki pelaajat eivät olisi pleijareiden alussa käytössä. Olemme pähkäilleet niin, että kun tilanne on näin epävarma, rauhoittaisimme helmikuun ja omalta osaltamme auttaisimme seurajoukkueita ja vähentäisimme riskitekijöitä.

Naisleijonien edellisellä leirityksellä yhdellä pelaajalla todettiin koronavirustartunta leirin viimeisenä päivänä (siirryt toiseen palveluun). Tämän seurauksena suuri osa joukkueen pelaajista joutui kymmenen päivän karanteeniin.

Yllätykselliset MM-kisat

Vaikka kuluva kausi on ollut hyvin poikkeuksellinen, eikä Suomen maajoukkue ole päässyt pelaamaan kansainvälisiä harjoitusotteluita, Mustonen on luottavainen MM-kisojen suhteen.

– Käsittääkseni meillä on ollut MM-kisoihin osallistuvista maista eniten joko pienryhmän tai koko ryhmän tapahtumia. Koemme, että meillä on valtavasti yhteyttä pelaajien kanssa. Meillä on tosi hyvä kuhina tässä ryhmässä edelleen ja pelaajat ovat hyvin harjoitelleita.

Mustonen uskoo, että huhtikuun MM-kisat voivat olla hyvin yllätykselliset, sillä olosuhteet ovat niin poikkeukselliset.

– Lähdemme koko ajan siitä ajattelusta, että ne kisat pelataan kuplassa. Se on todellinen henkinen haaste. Siihen valmistautuminen voi ratkaista jo paljon siinä turnauksessa. Voi tulla hyvinkin värikkäät kisat. Tämä tuntuu jopa uudelta urheilumuodolta.

MM-kisat on tarkoitus pelata Kanadassa 7.–17. huhtikuuta.

