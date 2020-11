Urheiluseuroissa ihmetellään pääkaupunkiseudulle kaavailtuja rajoituksia – lasten ja nuorten harrastusten keskeyttämisellä olisi "dramaattiset vaikutukset" lapsille

Pääkaupunkiseudun urheiluseuroissa on otettu raskaasti vastaan Helsingin, Espoon ja Vantaan aikeet sulkea kaupunkien julkiset tilat ja palvelut, kuten urheiluhallit ja liikuntatilat.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiistaina uusista koronarajoituksista, jotka koskisivat myös Espoota ja Vantaata. Lopulliset päätökset uusista rajoituksista tehdään torstaina.

Rajoitukset iskisivät myös kilpaurheiluun, mutta vaikuttaisivat erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan, joka on toistaiseksi jatkunut normaalisti. Rajoituksilla olisi vaikutusta tuhansien lasten ja nuorten elämään. Sisäliikuntapaikkojen sulkeminen vaikuttaisi jopa satoihin tuhansiin pääkaupunkiseudulla asuviin – pelkästään Helsingin kaupungin liikuntapaikoilla on vuosittain kymmenen miljoonaa kävijäkertaa.

– On ristiriitaista, että ensin annettiin tietoa, että esimerkiksi uimahallit saadaan pitää auki ja että yksilölajit voivat toimia ja nyt sitten ollaan sulkemassa kaikki paikat määräajaksi, jota ei vielä tiedetä. Miten ajatus muuttui näin lyhyessä ajassa, ihmettelee uimaseura Cetuksen toiminnanjohtaja Ville Oura.

Ouran mukaan viranomaisten olisi otettava huomioon, ettei koronavirus ole ainakaan todistetusti levinnyt lasten ja nuorten harrastuksissa eivätkä lapset tartuta virusta kuten aikuiset.

– Tiedämme tasan tarkkaan kaikki harjoituksiimme osallistuvat ja noudatamme kaikkia rajoituksia ja suosituksia. Toimintaympäristömme ei ole otollinen koronan leviämiseen. Lasten ja nuorten toiminnan keskeyttäminen on haitallisempaa, Oura sanoo.

Mieluummin harrastukset kuin kadut

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin tiistain tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että toisen asteen koulutus siirtyy kokonaan etäopetukseen, mutta varhaiskasvatus ja perusopetus jatkuvat lähiopetuksena. Lapset ja nuoret siis saavat yhä kokoontua lähiopetukseen mutta eivät harrastuksiin.

– Kun koulutkaan eivät mene kiinni, tuntuu erikoiselta, että harrastukset täytyy pysäyttää. Lapset ja nuoret joka tapauksessa kokoontuvat jossain, joten mieluummin antaisin heidän kokoontua harrastuksissa kuin kaduilla, Oura toteaa.

Helsingin NMKY:llä on riveissään yhteensä lähes 2 000 koripallon ja kamppailu-urheilun harrastajaa. Seuran lajipäällikkö Henrik Pulkkinen kertoo syksyn sujuneen seurassa yllättävän vähin muutoksin, vaikka keskusteluissa on ilmennyt huolta toiminnan jatkumisesta.

– Isoista asioista tässä puhutaan ja toivon järkeä päätöksiin. Linjan pitää olla kauttaaltaan yhtenäinen, Pulkkinen sanoo.

– En ole asiantuntija, mutta maalaisjärjellä ajateltuna etenkin pienet ovat samoissa kouluissa ja samoissa harrastuksissa, joten kohtaamisia tulee joka tapauksessa. Kyllä siitä jää jossiteltavaa, jos vain harrastukset keskeytetään.

Getty Images

Vantaalaisen voimistelu- ja urheiluseuran Elisen valmennuspäällikkö Terhi Neuvonen on niin ikään pettynyt tuleviin linjauksiin.

– Kovasti vetoan, ettei lapsilta vietäisi harrastusmahdollisuuksia pois. Olemme jo nähneet vaikutuksia, jotka ovat olleet dramaattisia.

Neuvosen mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että lapset ja nuoret eivät palaa toiminnan keskeytymisen jälkeen seuraan.

– Se on katastrofaalista, eikä siihen ole varaa. Meidän seuramme toiminnassa näemme sen konkreettisesti harrastajamäärien laskussa. Tilanne koettelee lastenkin motivaatiota, sillä kynnys palata on korkealla monen viikon tekemättömyyden jälkeen, Neuvonen kertoo.

– Huolestuttavaa on syrjäytyminen. Miten saamme takaisin ne nuoret, jotka muutenkin liikkuvat vähän ja harrastavat vain pari kertaa viikossa? Nyt heillä on muuta tekemistä ja ovat jääneet harrastuksista pois.

Kielletäänkö kaikenlainen harrastustoiminta?

Seuroissa on kuitenkin yhä toivoa. Suomen suurimman uimaseuran Cetuksen Ville Oura kertoo harjoitusten siirtyvän todennäköisesti halleista ulkoilmaan. Elisenkin toiminta jatkuu tavalla tai toisella, vaikka 300 harrastajan toiminta tapahtuu Vantaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa.

Neuvonen miettii eri vaihtoehtoja toiminnan jatkumiselle unissaankin.

– Kielletäänkö kaikki vai sallitaanko pienryhmäharjoittelu? Tämä on paha tilanne seuroille, koska loputtomasti ei voi siirtyä etätoimintaan. Se on jo nähty. Kannan huolta myös siitä, miten perheillä riittää raha. Harrastusmaksut on pakko saada alas. Kohta meillä liikkuvat vain ne, joilla on rahaa.

Elisessä on syksystä lähtien nuodatettu seuran koronatakuuta, jonka perusteella osallistumismaksuja palautetaan, jos toiminta joudutaan keskeyttämään. NMKY:ssä oli viime keväänä käytössä malli, jossa vuosimaksut perittiin normaalisti, mutta toiminnan muuttuminen korvattiin heinäkuussa ylimääräisellä tarjonnalla. Cetuksessa taloudellista puolta mietitään myöhemmin.

– Jos pystymme pyörittämään toimintaamme, niin myös maksut jatkuvat. Tässä on toki vielä paljon kysymysmerkkejä ilmassa, Ville Oura sanoo.

