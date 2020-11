Suuren innoittajan kuolema sai Erkka V. Lehtolan tolaltaan – avaa Maradonan merkitystä jalkapallolle ja Argentiinalle: "Toista hänen kaltaistaan ei tule"

– Täysin poikkeukselliset kyvyt jalkapalloilijana ja koko tarina köyhistä oloista maailman kovimman pelin absoluuttiselle huipulle nouseminen ja siellä sellaisten suoritusten tekeminen, mitä ketkään muut eivät pystyneet tekemään.

Näin Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Erkka V. Lehtola muistelee keskiviikkona kuollutta Diego Maradonaa. Lehtola on tullut tunnetuksi suurena Argentiinan ja Maradonan fanina. Esikuvan poismeno sai jalkapallovalmentajan pois tolaltaan.

– Pahalta tuntuu. Hän on ollut minulle niin kova innoittaja ja fiiliksen nostattaja. Toista hänen kaltaistaan ei tule, Lehtola kertoo kyyneleitä nieleskellen.

Diego Maradona menehtyi keskiviikkona sydänkohtaukseen kotonaan Tigressä. Hän oli kuollessaan 60-vuotias.

Maradona kärsi etenkin jalkapallouransa päättymisen jälkeen lukuisista terveysongelmista. Hän oli marraskuun alussa kiireellisessä aivoleikkauksessa, jossa häneltä poistettiin verihyytymä.

Diago Maradona vastasi jalkapallohistorian kenties tunnetuimmasta maalista vuoden 1986 MM-kisoissa. AOP/imago sport

– Taisin itsekin parisen viikkoa sitten twiitata, että ovatkohan nämä viimeiset pyöreät synttärit. Hänen tapansa elää oli niin kuormittava. Ei voi sanoa, että tämä olisi yllätyksenä tullut. Tietysti aina toivoo, että hän olisi pidempään ehtinyt touhuta jalkapallossakin, Lehtola sanoo.

Maradona tunnettiin vauhdikkaan elämäntapansa lisäksi vauhdikkaista kommenteistaan, joita hän ei turhaan säästellyt omana tietonaan.

– Karismaa ei voi ostaa, mutta hän jos kuka oli karismaattinen ja personaallinen. Se varmasti jakoi mielipiteitä, koska hän oli suuna päänä kertomassa omia mielipiteitään kärkkäästikin, muun muassa Fifan valtaapitävistä ja oikeastaan kaikesta mahdollisesta, Lehtola kertoo.

"Minulle ei ole Argentiinaa ilman Maradonaa"

Lehtolan innostus Maradonaan alkoi argentiinalaislegendan pelatessa Napolissa. Argentiinan maailmanmestaruuteen päättyneissä Meksikon MM-kisoissa 1986 Lehtola oli jo myyty.

– Tein Meksikon MM-kisoista omaa kisakirjaa. Oikeastaan siitä asti fanitus on ollut koko ajan mukana, sellaiset 35 vuotta. Minulle ei ole Argentiinaa ilman Maradonaa.

Lokakuun lopulla Lehtola suunnitteli ystävänsä kanssa juhlivansa Maradonan 60-vuotispäiviä aamusta iltaan Maradona-aiheisia videoita katsoen. Ystävä joutui perumaan, joten juhlat jäivät suunniteltua laimeimmiksi.

– Laitoin päivityksen someen ja kävin kaupungilla syömässä. Mietistelin Diegon elämää ja mitä kaikkea hyvää hän on tuonut kaltaiselleni jalkapallomiehelle.

Maradonan merkitys koko lajille on ollut kiistaton. Monelle Maradona on yhä maailman paras jalkapalloilija.

– 50 vuotta jalkapallomaailman huulilla. Hän oli 80-luvulla Italiassa maailman suvereenisti paras pelaaja sarjassa, mitä seurattiin eniten, missä pelasivat kaikki maailman parhaat pelaajat. Hän on minulle edelleen kaikkien aikojen paras pelaaja. Olen sanonutkin, että Lionel Messi on ainut pelaaja, johon suostun vertailua tekemään.

Diego Maradona kuvattuna vuosi sitten. AFP / Lehtikuva

Jalkapallolegendan merkitystä kotimaalleen Argentiinalle on Suomesta vaikea ymmärtää. Argentiinalaisille Maradona on ikuisesti jalkapallojumala, jolle myös skandaalit on annettu anteeksi.

– Hänen asemansa Argentiinassa on ylivertainen ja ainutlaatuinen. Jalkapallon rooli on siellä yhteiskunnassa ja kulttuurissa niin iso. Hän on tuonut maalle niin paljon hyvää ja voittanut Argentiinan paidassa paljon.

Köyhissä oloissa varttunut Maradona ei myöskään unohtanut juuriaan.

– Hän on ollut aito fani peliuransa jälkeen, aina katsomossa. Hän on käyttäytynyt samalla tavalla kuten kuka tahansa Buenos Airesin köyhien katujen kasvatti.

Mutta mikä on Maradonan perintö?

– Hän sanoi itse, että kun hän pääsee kentälle, elämä väistyy syrjään ja ongelmat kaikkoavat. Hänen perintönsä voisi olla vaikka se, että meillä kaikilla olisi sellainen paikka, minne me pääsemme karkuun arjen ongelmia, missä meillä on hyvä olla. Koska hänellä jos kellä oli kentällä hyvä olla, Lehtola päättää.

