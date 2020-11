Suomen uusi alppitoivo reagoi kylmäpäisesti Kalle Palanderin kyyneliin – 17-vuotias Rosa Pohjolainen haluaa olla maailman paras

– Jes! Neljästoista! Mitä? Kalle Palander huutaa Ylen selostamossa.

Suomen nuori alppihiihtolupaus Rosa Pohjolainen toteuttaa lupauksensa ja laskee toiselle kierrokselle Levin maailmancup-pujottelussa. Lauantaina Pohjolainen oli jo käynyt lähellä, mutta kaatui kaksi käännöstä ennen maalia. Tulokset ovat suorastaan mykistäviä, sillä hän starttasi sunnuntainakin avauskierroksen laskuun lähtönumerolla 63. Olkoonkin, että Levin jäisellä rinteellä tuollaiseen temppuun oli mahdollisuus.

Lajilegenda Palanderia Pohjolaisen temppu kosketti. Kyyneleet valuivat poskille.

– Kalle Palander itkee, selostaja Nina Vanhatalo kuvailee.

Katso Kalle Palanderin ja Nina Vanhatalon reaktiot Rosa Pohjolaisen huimaan avauslaskuun

Toisella kierroksella 17-vuotias teinisensaatio on jo väsynyt, eikä pysty pitämään huippusijaansa. Tuloksena ovat kuitenkin ensimmäiset maailmancupin pisteet 27. sijalla.

Muutama päivä myöhemmin Levin hulabaloosta Yle Urheilu tapaa Pohjolaisen rauhallisissa tunnelmissa Sveitsissä. Hyvinkään Sveitsissä. Paikassa, jossa Pohjolainen on kasvanut alppihiihtäjäksi.

Pohjolainen on katsonut jälkikäteen kisalaskunsa. Mutta nyt hän näkee myös videon selostamosta. Pohjolaista alkaa hymyilyttää, mutta muutoin reaktio on kylmäpäinen.

Millaisia ajatuksia video herättää, että Palanderin kaltainen henkilö reagoi noin vahvasti?

– Onhan se tietenkin hienoa, mutta ei se vaikuta edelleenkään minun tekemiseeni, Pohjolainen vastaa.

Iloista ja välitöntä Pohjolaista on ehditty verrata jo Palanderiin, mutta myös toiseen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen suomalaistähteen Tanja Poutiaiseen. Jälkimmäinen otti myös ensimmäiset maailmancupin pisteensä 17-vuotiaana uransa kolmannessa maailmancupin kilpailussa.

Pohjolainen on jo ehtinyt aiemmin haastattelussa todeta, että vertailu ja suuri huomio eivät muuta hänen ajatusmaailmaansa mihinkään suuntaan. Paineita nuori hyvinkääläinen ei omien sanojensa mukaan ole kokenut kasvaneesta huomiosta.

– Teen vain juttuani, Pohjolainen sanoo.

Katso Rosa Pohjolaisen haastattelu 1. kierroksen jälkeen

Tuore alppihiihtotoivo ei tosiaan jarruttele lainkaan jutuissaan. Kun häneltä kysyy tulevaisuuden unelmista, vastaus tulee ilman mitään epäröintiä.

– Haluan alppihiihdossa tietenkin olla maailman paras. Mutta siinä ohella haluan hoitaa koulutuksen. Kun joskus lopetan, minulla on jotain muutakin kuin alppihiihto. Mutta alppihiihdossa haluan olla maailman paras, Pohjolainen kuvailee.

"Yksi pieni käännös voi muuttaa kaiken"

Hyvinkääläisseuran puheenjohtajana toimiva Rosan isä Jarmo Pohjolainen kertoi sunnuntaina tyttärensä supersuorituksen jälkeen, että Rosan suurin lahjakkuus on kova palo harjoiteluun ja laskemiseen.

Sen voi helposti uskoa, kun kuuntelee Rosa Pohjolaisen puhetta intohimostaan. 17-vuotias toistaa useaan kertaan haastatelussa, että itse laskeminen on niin siistiä. Lukiolainen sanookin, että häntä vie ennen kaikkea eteenpäin huipulle valtava intohimo alppihiihtoon ja tahtoon harjoitella. Saavutuksista huippulupaus kertoo saavansa lisävirtaa, mutta se ei ole varsinainen motivaation lähde.

Mikä alppihiihdosta tekee niin siistiä?

–Yksi pieni käännös tai pieni juttu voi muuttaa kaiken. Virheen ei tarvitse olla iso, jotta koko pakka muuttuu. Alppihiihto on myös niin monipuolinen laji, Pohjolainen sanoo.

– On vauhtilajeja ja on pujottelua. Voi laskea laidasta laitaan. Se on myös siistiä.

Siemenet valtavalle intohimolle alppihiihtoon kylvettiin jo pienenä. Rosa Pohjolainen oli ensimmäistä kertaa suksilla kaksivuotiaana Pyhällä alppihiihtoa harrastaneiden vanhempien perässä. Perhe on todellinen alppihiihtoperhe, sillä myös Rosan isoveli Jesper on alppihiihtäjä. Kumpikin sisarus on päässyt pitkälle, sillä he debytoivat yhdessä maailmancupissa viime vuonna Levillä.

Kaksikko on viettänyt Hyvinkään Sveitsin rinteessä lapsena ja nuorena lukuisia pitkiä iltoja vanhempiensa tukemana.

– Vanhemmat ovat olleet aina todella kannustavia, mutta eivät ole tyrkyttäneet mihinkään. Se on ollut mielestäni todella kivaa. Ei ole koskaan sanottu, että on pakko lähteä laskemaan nyt. Enemmän into on lähtenyt omasta tahdosta. Itse on halunnut lähteä laskemaan, Pohjolainen selvittää.

Kaksi vuotta vanhempaa Jesperiä Rosa Pohjolainen myös hehkuttaa.

– Jeppe on oikeasti yksi tärkeimmistä henkilöistä urallani toistaiseksi. Olemme pienestä pitäen treenanneet ja reissanneet yhdessä, Rosa Pohjolainen sanoo.

Katso Rosa Pohjolaisen huima avauskierroksen lasku sunnuntailta!

Nuorempana Rosa Pohjolainen harrasti lukuisia lajeja, kuten jalkapalloa, voimistelua, yleisurheilua ja pyöräilyä. Mikään näistä lajeista ei kuitenkaan koskaan voittanut alppihiihtoa.

– Sanoisin, että alppihiihto oli vähän erilainen harrastus. Kaikki muut harrastivat jalkapalloa tai muuta vastaavaa. Alppihiihdossa oli todella hieno kaveriporukka. Oli aina kivaa rinteessä. Laskeminen tuntui omalta jutulta, Pohjolainen kertoo.

Alppihiihtoon Rosa Pohjolainen alkoi keskittyä enemmän noin 12-vuotiaana. Pari vuotta sitten hän alkoi ymmärtää, että harrastuksesta voi tulla vielä jotain suurempaa.

– Sitä ennen laskin vain, koska se oli kivaa, oli kavereita ja pääsi matkustamaan Lappiin. Näki muitakin hienoja ja uusia paikkoja, Pohjolainen toteaa.

Hyvinkään seurayhteisöä Pohjolainen pitää arvossa. Hyvinkäältä on tullut lukuisia kovia suomalaisnuoria. Naisten maajoukkueessa Pohjolaisen lisäksi Hyvinkään Slalomseura Sukkulaa edustaa Erika Pykäläinen. Kotimäki on 80-metrinen Sveitsin hiihtokeskuksen alueella, josta löytyy Pohjolaisen mukaan nykyään "30 sekunnin" pujottelubaana.

Millainen paikka Hyvinkää on ollut kasvaa alppihiihtäjäksi?

– Aika huippu. Rinne on kymmenen minuutin päässä keskustasta. Onhan se aivan unelma. Ei täällä ole samanlaiset mäet kuin missään Keski-Euroopassa. Mutta aivan hyvin kelpaa, Pohjolainen hymyilee.

Koulu vie ajatukset pois urheilusta

Kuten jo Pohjolaisen esittämistä unelmista pystyi kuvittelemaan, alppihiihdon ohella koulu on nuorelle hyvin tärkeä paikka. Parhaillaan Pohjolainen opiskelee lukiossa toista vuotta. Paikkana on Hyvinkäällä Sveitsin lukion urheilulinja. Vaikka alppihiihdon takia Pohjolainen joutuu matkustamaan paljon ja tekemään myös opintoja etänä, hän kokee pystyneensä yhdistämään urheilun ja koulun hyvin.

Yleensä Pohjolainen on esimerkiksi leiri- tai kilpailumatkoilla pari viikkoa, joiden aikana pääpaino on alppihiihdossa. Sitten hän tulee kotiin ja saattaa keskittyä koulunkäyntiin taas mahdollisesti esimerkiksi parin viikon ajan. Nyt Pohjolaisella on käynnissä juurikin sellainen ajanjakso. Keskiviikkona Pohjolaisella alkoi lukiossa koeviikko Levin maailmancupin jälkeen.

– Haluan panostaa kouluun. Pidän myös opiskelusta. Se on niin eri maailma kuin urheilu. Sain siirrettyä ajatukset muualle urheilusta, Pohjolainen kertoo.

Rosa Pohjolainen kertoo pitävänsä lähes kaikista aineista. Suosikeista tulivat ensimmäisenä mieleen biologia, maantieto ja matematiikka.

Seuraavan kerran hän kilpailee Eurooppa-cupissa Keski-Euroopassa joulukuun alussa ja vielä mahdollisesti useammassa lajissa, suurpujottelun ja pujottelun lisäksi vauhtilajeissa.

Pohjolainen hankki Levin maailmancup-pisteillään myös yhden maapaikan lisää Suomelle ja hän kisaa seuraavassa maailmancupin pujottelussa Itävallassa Senmeringissä vuoden lopussa.

Lajiväellä Pohjolaisen kyvyt olivat tiedossa jo ennen Levin viikonloppua. Lupaava alppihiihtäjä säväytti jo alkuvuodesta, kun hän nappasi nuorten olympialaisissa suurpujotteluhopeaa ja kultaa joukkuekilpailussa Jaakko Tapanisen kansa. Vuonna 2003 syntynyt Pohjolainen on myös kärkipäätä omassa ikäluokassaan useammassa kilpailumuodossa FIS-pisteissä mitattuna. Maaliskuussa nuori hyvinkääläinen oli kahdeksas nuorten MM-kisoissa alppiyhdistetyssä.

Pohjolainen kertoo kokevansa, että hän on yhtä hyvä kaikissa lajeissa.

– Sanoisin, että haluan laskea kaikkia lajeja. Ehkä nyt aluksi kannattaa siirtää pääpainoa suurpujotteluun ja pujotteluun. Sitten pitää vauhtilajit taustalla. Mutta kyllä minulla olisi tarkoituksena, että kaikki lajit olisivat samalla viivalla, Pohjolainen kuvailee.

Laskutekniikkaansa hän haluaa vielä kehittää. Myös itse teknisen urheilusuorituksen ulkopuolella nuori urheilija haluaa kehittyä.

– Pinna saisi olla vähän pidempi. Jos ei oikein kulje, niin meinaa pinna palaa, Pohjolainen kuvailee

– Suksien en ole heittänyt koskaan. Isä on opettanut, että kamoja ei saa koskaan heitellä. Mutta seuraavaan laskuun on ollut vaikeampi lähteä, jos on huurtanut mielessä.

