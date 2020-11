Maradona oli tärkeä monille suomalaisille jalkapalloihmisille – Panu Autio tutki "maradoniaanista kirkkoa" ja käänsi sen Isä meidän -rukouksen

Monille suomalaisille jalkapalloihmisille eilen kuollut Diego Maradona oli tärkeä hahmo. Heihin kuuluvat nuorten maajoukkueessakin pelannut Tomi Petrescu sekä futsalmaajoukkueen kapteeni Panu Autio.

Petrescun kohdalla Maradonan seuraaminen ja fanitus alkoi hyvin nuorena.

– Kun olin 2,5- tai 3-vuotias, minulla oli Argentiinan pelipaita numero 10, jossa luki Maradona selässä. Se oli öisin ja päivisin koko ajan päällä. Olin ruvennut itkemään, kun äiti tai isä sanoi, että paita pitää ottaa pois. Paita kehystettiin noin kymmenen vuotta sitten, Petrescu kertoi.

– Siitä se futisura alkoi. Hän oli esikuva ja syy miksi aloin pelaamaan. Kyllä tämä uutinen hiljaiseksi veti, niin iso idoli hän on ollut, muun muassa FC Interissä ja Tampere Unitedissa pelannut Petrescu sanoi.

Vuonna 1986 syntynyt Petrescu on nähnyt vain osan Maradonan urasta "livenä". Itse asiassa Maradonan kuuluisin ottelu, vuoden 1986 MM-kisojen puolivälieräottelu Englantia vastaan, pelattiin kaksi päivää ennen Petrescun syntymää. Jälkikäteen hän on niitäkin toki katsonut. Itse koetuista tapahtumista parhaiten ovat jääneet mieleen vuoden 1994 Yhdysvaltain MM-kisat.

– Muistan ne todella hyvin, kun ne tulivat yöaikaan. Isä halusi nähdä Romanian pelit, joten katsoimme aina Romanian ja Argentiinan pelit.

Toimituksessa oli tieto, että Petresculla on koirakin nimeltä Diego. Petrescu kuitenkin tarkentaa tietoa.

– Sen nimi on Diego Maradona. Siitä piti vaimon kanssa vähän aikaa vääntää.

Petrescu on sitä mieltä, että Maradona on kaikkien aikojen paras pelaaja.

– Se, miten hän pystyi luomaan tyhjästä itselleen maalipaikkoja ja jopa voittamaan pelejä käytännössä yksin. Ilman Maradonaa Argentiina ei olisi ikinä voittanut MM-kisoja. Esimerkiksi Lionel Messi ei ole pystynyt siihen, Petrescu huomauttaa.

Maradonan ympärillä oli myös paljon negatiivista julkisuutta, kuten huumeidenkäyttöä.

– On sääli, että on ollut sellaista. Hän on ollut koko ajan keskipisteessä eikä saa olla rauhassa missään. On vaikea sanoa, miten sellaista elämää pitäisi elää, Petrescu totesi.

Panu Autio seurasi Maradonaa syvällisesti

Panu Autio on suunnilleen samaa ikäluokkaa kuin Petrescu, syntynyt vuonna 1985. Hänen suhteensa Maradonaan on ehkä vieläkin tiiviimpi.

– Maradonan seuraaminen alkoi 1980-90-luvun vaihteessa, erityisesti 1990 MM-kisoissa. Diegon kyyneleet finaalin jälkeen ja sen aikana, ja muutenkin Diegon otteet niissä kisoissa tekivät lähtemättömän vaikutuksen, Autio kertoi.

Argentiina hävisi finaalin Länsi-Saksalle 0–1. Maalin teki Andreas Brehme rangaistuspotkusta viisi minuuttia ennen peliajan päättymistä. Viisivuotias Panu teki siitä hetkestä ja Maradonan kyynelistä syntymäpäiväkortin mummilleen.

Siitä Maradonan seuraaminen alkoi ja vahvistui. Teini-iässä Autio kävi useita kertoja Argentiinassa ja muualla Etelä-Amerikassa.

– Siellä näin, miten poskettoman laajaa Diegon fanitus oli. Ne matkat olivat oman identiteetin rakentamisen kannalta tärkeitä ja rakkaus Diegoon nousi uudelle tasolle.

Aution kiinnostus Maradonaan nousi todellakin suureksi. Myöhemmin Helsingin yliopistossa Autio teki Religious Syncretism in Latin America -kurssin lopputyön "maradoniaanisesta kirkosta". Se syntyi vuonna 1998, kun kaverukset Rosarion kaupungista kokoontuivat juhlimaan Maradonan syntymäpäivää. Ensimmäisen reilun kymmenen vuoden aikana kirkko keräsi jo 120 000 jäsentä.

Autio on tänään tehnyt päivitetyn käännöksen kirkon Isä meidän -rukoukseen, jonka hän on kääntänyt jo aiemmin. Päivitetty käännös kuuluu näin:

Diego meidän joka olet kentillä.

Pyhitetty olkoon sinun vasurisi.

Tulkoon sinun magiasi.

Pelattakoon sinun jalkapalloasi,

myös maan päällä niin kuin taivaallisilla kentillä.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinren ilomme.

Ja anna toimittajille heidän syntinsä anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme Napolin mafialle.

Äläkä anna pallon tahriintua,

vaan vapauta meidät Havelangen perinnöstä.

Sillä sinun on vasuri ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Diego.

Maradona-paitoja Autiolla on yli kymmenen.

– Ensimmäinen paita on sieltä kesältä 1990. Annoin sen tänä aamuna pojalleni. Olin ajatellut säästää sitä vähän pitempään. Molemmat olemme olleet tänään Maradona-paita päällä ja katsoimme Maradona-videoita.

Mikä Maradonassa kiehtoo niin paljon?

– Diegosta tulee mieleen päällimmäisenä hänen karismansa ja se miten hän eli täysillä pelissä. Voitontahto ja intohimo, jonka ymmärsi viisivuotiaski, Autio mietti.

– Diego on jännä hahmo. Hän säilyy rakastettavana monille, vaikka hän mokailisi. Diegon suosion salaisuus on varmasti se, että hän oli niin epätäydellinen ja rikkinäinen.

