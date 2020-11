Ruka toimii miessprinttereille mittarina jo ensi keväälle – Joni Mäki korostaa kisan tärkeyttä: Se näyttää, miten hyvin olemme valmiita MM-sprinttiin

Rukan maailmancupin avausmatkalla, perinteisen hiihtotavan sprintissä, suomalaisten katseet kohdistuvat kahteen mieheen: Joni Mäkeen ja Lauri Vuoriseen. Mäki on ollut alkukaudesta varsinainen komeetta, ja molemmat onnistuivat antamaan Taivalkosken Suomen cupissa sen verran vahvoja näyttöjä, että heiltä odotetaan perjantaina myös kansainvälistä vauhtia.

– Huomenna on ehdoton pääpäivä, kolme vuotta sitten Rukalla samaisella matkalla seitsemänneksi sijoittunut Vuorinen kommentoi Yle Urheilulle torstain harjoituksen jälkeen.

– Sprintissä on hyvät ja kovat tavoitteet. Viime viikonloppuna oli hyväntuntuista hiihtoa, joten uskon, että jos samaan malliin jatkan, niin se riittää korkealle.

Samoilla linjoilla on myös Mäki, joka seuraili ensimmäisessä harjoituksessa lähinnä venäläisten ja ruotsalaisten vauhteja.

– Sähäkkää menoa oli. Näyttää siltä, että tulee hyvät skabat. Kovaa vauhtia pojat painoivat, yritetään laittaa kampoihin, Mäki totesi.

Rukalta kokemusta Oberstdorfiin

Vuorinen, Mäki, Verneri Suhonen ja Ristomatti Hakola hakivat torstain harjoituksessa tuntumaa sprinttiin tekemällä yhdessä vetoja. Vuorisen ja Mäen mukaan myös tällä porukalla riitti vauhtia.

– Se oli sellainen harjoitus, mitä haettiinkin. Jäi hyvä fiilis viimeiseen nousuun tulemisesta, Mäki vakuutti.

Miesten joukkue on harjoitellut paljon jo tulevia Oberstdorfin MM-kisoja ajatellen ja Rukan viimeisessä jyrkässä nousussa on paljon samoja piirteitä, mitä löytyy kevään MM-laduiltakin. Mäen mukaan tästä harjoittelusta on ollut hyötyä.

– Tuntuu, että suksilla juokseminen luonnistuu jo vähän helpommin ja nopeammin kuin aikaisemmin. Ruka on meille tärkeä kisa, sillä se on hyvä mittari siihenkin, miten hyvin olemme valmiita helmikuun MM-sprinttiin.

Hakolan kunto täydellinen arvoitus

Ristomatti Hakola on totuttu näkemään Suomen ykkössprintterinä, mutta tällä kaudella titteli on kuulunut Joni Mäelle. Hakola myöntää, että hänen fyysinen tilanteensa on tällä hetkellä hänelle itselleenkin täydellinen arvoitus, sillä viime aikoina hänellä on ollut pientä vaivaa.

– Selän kanssa on ollut vähän ongelmia. Tuli pieni lepopäivä ja tein ruokaa, Hakola selvitti, mutta jätti loukkaantumisensa yksityiskohdat paljastamatta.

– Täytyy sanoa, että ruoanlaitto ei ilmeisesti sovi minulle.

Torstain sprinttivedon ja yhteisharjoituksen hän pystyi kuitenkin tekemään onnistuneesti, mutta odotukset viikonloppuun eivät silti ole suuret.

– Realiteetti on se, että en ole kolmeen viikkoon oikeastaan edes hiihtänyt – muuten kuin Taivalkoskella kolme minuuttia, hän sanoi viitaten Suomen cupin karsintaan.

– Se voi olla, että kroppa toimiikin hyvin tai sitten se ei toimi. Tästä nyt lähdetään parempaan päin menemään koko ajan. Olen itseäni lohduttanut, että huhtikuuhun asti on aikaa.

Maastohiihdon maailmancupin kausi alkaa perjantaina sprinteillä. Rukalla kisataan myös mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupeissa. Kisoja voi jännittää Ylen kanavien välityksellä.

