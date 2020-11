Hamiltonilta tunnustusta Bottakselle: "Hän on yksi henkisesti vahvimmista kuljettajista"

Formula ykkösten MM-sarjaa jälleen hallinnut ja uransa seitsemännen maailmanmestaruuden jo sinetöinyt Lewis Hamilton näkee, että hänen musertava 110 pisteen etumatkansa tallitoveri Valtteri Bottakseen ei kerro koko totuutta kaksikon voimasuhteista. Eroa on Hamiltonin mukaan lisännyt kauden aikana Bottasta kiusannut epäonni.

– No joo, pisteet ovat mitä ovat, mutta jos katsoo aika-ajoja kauden aikana, erot ovat olleet pienintä mahdollista. Hän on tehnyt aika-ajoista aika haastavia, niin tiukkaa on ollut. Valtterilla on ollut epäonnea tänä vuonna (auton) luotettavuuden kanssa, ja se tekee piste-erosta suuremman kuin mitä se onkaan, Hamilton mietti Bahrainissa ennen kauden kolmanneksi viimeistä gp-viikonloppua.

– Täytyy muistaa, ketä vastaan hän ajaa - ei ole helppoa olla tallitoverini. Mutta hän tulee jokaiseen kisaviikonloppuun samalla asenteella, hän ei ikinä ruikuta tai valita autosta. Hän on vain että "minun on tehtävä parempaa työtä". Hän on yksi henkisesti vahvimmista kuljettajista joukossamme.