SM-liigan toimitusjohtaja myöntää, että Pirkanmaan rajoitukset iskevät kovaa – vakuuttaa kuitenkin, että Liiga selviää siirroista: "Joulutauko tulee hyvään kohtaan"

Markku Hyttinen / All Over Pres

Jääkiekon SM-liiga on kärsinyt tällä kaudella koronapandemiasta ja sen aiheuttamista ottelusiirroista. Toimitusjohtajan mukaan Suomessa on kuitenkin selvitty tilanteesta paremmin kuin missään muualla.

Jääkiekon SM-liiga sai lisää huonoja uutisia sunnuntaina, kun Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjaustyöryhmä antoi uudet suosituksensa. Työryhmä esittää, että alueelle astuisivat keskiviikkona voimaan Uudenmaan kaltaiset rajoitustoimenpiteet, jotka kieltäisivät yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet.

Lopullisen päätöksen rajoituksista tekee aluehallintovirasto alkuviikosta.

– Tampereella on kaksi joukkuetta, niin Tampere on kaikista pahin. Jokainen näistä hankaloittaa toimintaa, mutta kyllä näistä on selvitty, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi vakuutti Yle Urheilulle puhelimitse.

Sekä Tappara että Ilves ilmoittivat sunnuntai-iltapäivänä siirtävänsä joulukuun kotiottelunsa myöhäisemmäksi. Tapparalta siirtyy neljä ottelua, Ilvekseltä kaksi.

Ottelusiirrot eivät suinkaan ole ensimmäisiä SM-liigassa. Vaasan kehno koronatilanne keskeytti alueen urheilun ja yleisötilaisuudet lokakuussa, ja Sport pääsi kotikaukaloonsa vasta maaottelutauon jälkeen 11. marraskuuta.

Esimerkiksi Kärpät on ollut koronavirustartuntojen takia karanteenissa kahdesti, joskin joukkueen marraskuinen koronaepäily todettiin aiheettomaksi. Epäily ehti kuitenkin siirtää kotiottelun Lukkoa vastaan.

HIFK:n kahta kotiottelua siirrettiin sen jälkeen, kun Uudenmaan uusista rajoituksista kerrottiin. Sen sijaan KHL:ssa pelaava Jokerit ilmoitti, että se pelaa kotiottelunsa tyhjille katsomoille. Koronapandemia on rokottanut Jokereita kovalla kädellä, ja monia joukkueen otteluita on jouduttu siirtämään. Välillä seura on joutunut haalimaan pelaajia Suomi-sarjaa myöten saadakseen joukkueen kasaan osan pelaajista ollessa karanteenissa.

Sarjaa ei vielä tauolle

Helsingin ja Uudenmaan alueen lisäksi Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ja Satakunnan sairaanhoitopiirissä Pohjois-Satakunta ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen. Kallioniemi uskoo, ettei sarjaa kuitenkaan tarvitse panna tauolle, vaikka koronatilanne Suomessa heikkenee.

– Meillä on ollut yksittäisiä kaupunkeja ollut kiinni ja joukkueita karanteenissa ja olemme todenneet, että ne tilanteet on pystytty järjestämään. Tietysti jos useammassa kaupungissa ei pystytä pelaamaan, täytyy katsoa tilanteen mukaan. Muutaman viikon päästä joulutauko tulee sinällään ihan hyvään kohtaan.

Toimitusjohtajan mukaan päätökset SM-liigan jatkumisesta tai keskeyttämisestä perustuvat aina viranomaistietoon. Hän huomauttaa, että SM-liiga on selviytynyt tähän mennessä pandemiasta hyvin moneen muuhun kiekkosarjaan verrattuna.

– Olemme pystyneet järjestelemään asiat paremmin kuin missään muussa kiekkosarjassa. Olemme valmistautuneet tähän ja tienneet jo etukäteen, että todennäköisesti näitä saadaan kauden mittaan seurata.

Siihen, paljonko ottelusiirtoja SM-liigan otteluohjelma sallii, Kallioniemi ei ota kantaa.

– Tarvittaessa voimme miettiä esimerkiksi pudotuspeliohjelman muokkaamista. Ei ole sellaista yhtä numeroa, joka kertoisi, että kun tuon yli menemme, emme voi enää pelata.

