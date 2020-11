Paljastiko FIS-pomo juuri syyn yhdistetyn pukuongelmalle? Ottesen näki Ylen kohukuvan ja selitti tilannetta: "Tämä on ollut keskusteluissa"

Pukukikkailu vaikuttaa jälleen hiipineen yhdistetyn pariin Rukalla viikonloppuna.

Yle Urheilun asiantuntijat Tommi Nikunen ja Jari Mantila kertoivat nähneensä viikonlopun aikana erittäin suuria eroja niin yksittäisten urheilijoiden kuin maajoukkueidenkin välillä hyppypuvuissa. Sääntöjen mukaiset puvut vaikuttivat olevan suomalaisilla huomattavasti kapeampia kuin yhdistetyn suurmaiden, kuten Norjan ja Saksan, urheilijoiden.

– Siellä on puvussa todella paljon tilavuutta monella maalla ja urheilijalla, Nikunen kertoi.

Yle

Yle Urheilu vei yllä olevan kuvan FIS:n yhdistetyn kilpailupäällikkö Lasse Ottesenin katsottavaksi. Kuvassa ovat Ilkka Herola ja lajin ylivoimainen ykkönen Norjan Jarl Magnus Riiber. Riiberin torstainen suoritus mäen varakilpailussa hylättiin liian ison hyppypuvun takia. Riiber voitti maailmancupin kisat perjantaina ja lauantaina Rukalla.

Ottesenin mukaan kuva ei anna oikeaa käsitystä tilanteesta.

– Molempien asennot ovat erilaiset. Heidän vartalotyyppinsä eivät ole myöskään samat ja jalkojen pituus on eri, Ottesen kommentoi kuvaa.

– Pukujen mittauksessa on paljon vaikuttavia tekijöitä. Tämä kuva on vain yksi näkökulma.

Ottesenin mukaan pienet erot puvuissa johtuvat joidenkin maiden paremmasta kokemusta hyppypukujen kehittämisessä.

– Nämä maat pääsevät tekemään myös tutkimusta ja testaavat enemmän pukuja. Jotain pieniä eroavaisuuksia saattaa siksi olla. Mielestämme tilanne on silti normaali ja kaikki kisaavat samoilla säännöillä. Varustetestaajat katsovat, että kaikki on kunnossa.

Ottesen myöntää, että pukukikkailua viedään silti koko ajan äärimmilleen.

– Kaikki maat yrittävät venyttää sääntöjä aina. Se on normaalia joka vuosi. Meidän pitää kontrolloida systeemiä.

Tuleeko raha vastaan?

Nikusen ja Mantilan mukaan hyppypukujen testaus on maailmancupissa vanhanaikaista eikä sitä ole päivitetty vuodelle 2020. Suomalaisasiantuntijoiden mukaan testaamista pitäisi kehittää esimerkiksi vartalon skannauksella.

Ottesenin mukaan FIS on avoin uudelle tekniikalle, ja nykytekniikkaa pyritään koko ajan käyttämään lisää.

– Tietysti olemme kiinnostaneita käyttämään uutta teknologiaa ja miten kehittämme lajia. Nyt meillä käytössä on nämä järjestelmät ja olemme kehittäneet sitä vuosien varrella. Tämä on ollut keskusteluissa ja aina katsomme uusia mahdollisuuksia (testauksessa). Uuden teknologian käyttö on silti hintavaa.

Ottesen myönsi, että viikonlopun aikana FIS on saanut palautetta hyppypukujen testaamiseen liittyen. Suomen päävalmentaja Petter Kukkonen kertoi Yle Urheilulle aiemmin, ettei Suomen joukkue halua kommentoida pukuasiaa tässä vaiheessa.

– Kommentteja ja palautetta tulee joka vuosi. Meidän velvollisuus on tutkia tapaukset.

