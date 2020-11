Urheiluasiantuntijat puivat uutta yhdistetyn pukukikkailua: "Ei se pelkästään hyppypuvuista kiinni ollut, että suomalaiset eivät pärjänneet mäessä"

Ruka ja Kontiolahti, Mike Tysonin paluu, Maradona: ledenda on poissa

Ylen aamun Jälkihien asiantuntijaraadin mukaan suomalaisten menestys hiihtolajien maailmancupeissa viikonloppuna Rukalla ja Kontiolahdella oli vaatimatonta. Urheiluasiantuntijat Bror-Erik Wallenius, Tero Tiitu ja Tommy Lindgren analysoivat muun muassa hiihdon, yhdistetyn, mäkihypyn ja ampumahiihdon suomalaissuorituksia.

Yle Urheilun asiantuntijat Tommi Nikunen ja Jari Mantila nostivat sunnuntaina esiin sen, että mäkihyppypuvuilla kikkaileminen on noussut esiin jälleen kerran, etenkin yhdistetyn puolella. Asiantuntijat havaitsivat silmämääräisesti suuria eroja puvuissa viikonlopun aikana. Mantilan mukaan puvuilla, joissa on enemmän kangasta kuin tiukkalinjaisessa puvussa, voidaan saavuttaa 2–10 lisämetriä.

Yhdistettyä suvereenisti hallitseva Norjan Jarl Magnus Riiber hylättiin torstaina varakisassa liian ison hyppypuvun takia.

– Jos nyt tulkitsen näitä asiantuntijoiden kommentteja oikein, niin muitakin kuin Riiber olisi pitänyt hylätä. Mutta on se vähän kummallista, että keskustellaan siitä, ovatko FIS, Suomen Hiihtoliitto ja kilpailuviranomaiset ajan tasalla siitä, miten näitä pukuja mitataan. Ei se kuitenkaan pelkästään hyppypuvuista kiinni ollut, että suomalaiset eivät pärjänneet mäessä verrattuna esimerkiksi norjalaisiin, saksalaisiin tai itävaltalaisiin, Lindgren totesi.

Tiitu oli samoilla linjoilla Lindgrenin kanssa.

– Myös tämä on varusteurheilua. Mailla on erilaiset resurssit, Tiitu muistutti.

Wallenius tiesi yksinkertaisen keinon, jolla ongelman voi ratkaista.

– Jos se on puvuista kiinni, niin se on helppo korjata. Kysytään muilta mailta, mistä he tilaavat pukunsa, Wallenius sanoi.

Klikkaa jutun pääkuvaa ja katso koko Jälkihiki. Ohjelmassa keskusteltiin suksilajien lisäksi myös nyrkkeilystä ja Diego Maradonasta.

