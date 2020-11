SM-liigassa siirretään otteluita jatkuvasti – seurapomo avautuu toivottomasta tilanteesta: "Suomen valtio ei välitä p*skaakaan urheilusta"

Pahentunut koronaepidemia on muokannut rajulla kädellä jääkiekon SM-liigan otteluohjelmaa viime aikoina.

Puolet SM-liigaseuroista on joutunut siirtämään kotiotteluitaan marraskuun lopusta lähtien, koska useissa maakunnissa on siirrytty koronaepidemiassa leviämisvaiheeseen. Uusien rajoitusten takia yleisöä ei saa ottaa halleihin.

Pirkanmaalla Tapparan ja Ilveksen kotipelit siirrettiin eteenpäin 18. joulukuuta asti. Samoin toimi Helsingin IFK ja Lahden Pelicans. Tänään maanantaina Oulun Kärpät, HPK ja KooKoo tiedottivat kotiotteluidensa siirrosta 20.12. asti. Näiden seitsemän joukkueen lisäksi myös SaiPa kertoi nettisivuillaan siirtävänsä tiistaisen kotiottelunsa (siirryt toiseen palveluun). SaiPalla olisi sen lisäksi kolme muuta kotiottelua ohjelmassa ennen joulutaukoa. Seura kertoo, että se tiedottaa toimenpiteistä myöhemmin.

Määrä saattaa vielä lisääntyä, koska Varsinais-Suomessa koronaepidemia uhkaa siirtyä leviämisvaiheeseen. TPS saattaa siis joutua siirtämään kotiotteluitaan.

Näet alla olevasta kuvasta, miten monta ottelua kukin seura on joutunut siirtämään 25.11. alkaen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kaikesta huolimatta SM-liigan kilpailutoimenjohtajan Arto I. Järvelän mukaan kautta pyritään viemään läpi joulukuussa ja otteluita pelataan siellä missä pystytään. Tällä hetkellä KalPan, Jukureiden ja SaiPan alueilla sairaanhoitopiirit ovat koronaepidemian leviämisen suhteen perustasolla.

– Aina on järkeä, kun pelit ja kausi menevät eteenpäin. Ne pelaavat, ketkä pystyvät. Se on ollut lähtökohta kauteen lähdettäessä, Järvelä sanoo puhelimessa.

Järvelän mukaan mahdollisia uusia ratkaisuja saatetaan silti tehdä.

– Pitää odottaa ensin alueilta Aluehallintovirastojen tulkinnat.

Kuinka monen joukkueen pitää olla "kotipelikiellossa", että liigaa ei pelata?

– Sitä määrää ei ole hakattu kiveen. Täytyy aina miettiä, pystytäänkö pelaamaan.

Onko SM-liigan keskeyttäminen vaihtoehto joulukuuksi?

– Kaikki ratkaisut ovat mahdollisia, Järvelä alleviivaa.

Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Kostiainen ei usko, että joulukuuksi liigan sulkeminen olisi hyvä ratkaisu.

– En näe sitä kovin hyvänä vaihtoehtona. Jos vaan suinkin mahdollista, niin pelataan pelejä niin paljon pois alta, mitä pystytään.

KooKoon pomo suuntaa kritiikin hallitukselle

KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa korostaa myös SM-liigakauden eteenpäin rullaamisen tärkeyttä.

– Nämä tietyt joukkueet joutuvat nyt pelaamaan vain vierasotteluita. Se on sitä, mistä he saavat palkkaa. Niin kauan kuin ihmiset pystyvät tekemään työtä, niin mielestäni se on järkevää.

Välimäki ei ole ollenkaan vakuuttunut Suomen hallituksen toimista koronaepidemiaa hoidettaessa. Välimaa arvostelee voimakkain sanoin urheilu- ja kulttuuritapahtumien säppiin laittamista.

– Se on tullut tässä pikkuhiljaa selväksi, että Suomen valtio ei arvostaa p*skan vertaa urheilua, liikuntaa ja kulttuuria muuta kuin veronmaksajana.

– Kymenlaaksossa ei ole tietooni tullut yhtään ottelutapahtumaa jääkiekosta, koripallosta tai salibandysta, mistä olisi lähtenyt tartuntaketjuja. Ja ensimmäisenä laitetaan säppiin urheilu- ja kulttuuritapahtumat. Tämä on ollut koko ajan linja. Tämä jaksaa edelleen riepoa. Mutta näiden päätösten kanssa pitää pystyä vain elämään, Välimaa sanoo.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoo, että seurat kokoontuvat lähipäivinä pohtimaan tilannetta yhdessä. Virkkusen mukaan kauden keskeyttäminen joulukuussa saattaa nousta vaihtoehdoksi.

– Pelejä kannattaa tietty pelata, mutta kyllä se saattaa mennä haasteelliseksi. Varmasti liigakauden hetkellinen keskeyttäminen joulukuussa on yksi vaihtoehto. Mutta nyt pitää kuunnella kaikki seurat läpi ja haemme tähän yhtälöön ratkaisua.

Lue myös:

Omistajilta saatu rahoitus ei enää riitä – HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut koronapandemian puristuksessa

Kuusi Kärppien kotiottelua siirtyy

SM-liigan toimitusjohtaja myöntää, että Pirkanmaan rajoitukset iskevät kovaa – vakuuttaa kuitenkin, että Liiga selviää siirroista: "Joulutauko tulee hyvään kohtaan"

Pirkanmaalle tulossa samanlaisia rajoituksia kuin Uudellemaalle – Tappara ja Ilves siirsivät kotipelejään