Näin tieto yleisörajoituksista otettiin vastaan urheiluseuroissa – SaiPa: "Tuli ihan puskista"

SaiPalle tieto koronarajoitusten tiukennuksista tuli täytenä yllätyksenä, KooKoo ja Kouvot ovat jo siirtäneet kotipelejään tulevaisuuteen.

Kysyimme urheiluseuroilta, miten niissä varaudutaan tiukennuksiin kokoontumisrajoituksissa.

Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa 20. joulukuuta asti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella kielto koskee yli 50 hengen kokoontumisia.

SaiPa: "Tuli ihan puskista"

Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet epidemian olevan alueellaan leviämisvaiheessa. Etelä-Karjalassa epidemia on viimeisimmän arvion mukaan edelleen perustasolla.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen kertoo, että tieto kokoontumistiukennuksista tuli täytenä yllätyksenä.

– Minulla ei ole mitään muuta tietoa kuin Avin tiedote. Meitä ei ole aiemmin infottu. Tieto tuli ihan puskista.

Kotipelien kohtalo on nyt SaiPassa auki. Markkanen kertoo, että huomenna tulee varmasti lisätietoja.

– Ei ollut millään lailla ajatuksissa, että tänne tulee jotain kieltoja, vaikka muualle oli tulossa. Tämä on täysin auki meidän kohdalla. Selvitellään.

KooKoo: On jouduttu siirtämään pelejä, tyhjille katsomoille tiukka ei

KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa kertoo, että vieraspelit jatkuvat ohjelman mukaisesti, mutta kotipelit joudutaan siirtämään tulevaisuuteen. Joulukuussa piti olla viisi kotipeliä.

– Tämä asia tuli äkkiä silmille. On jouduttu siirtämään otteluita ja aina niille on paikka löytynyt.

Välimaa kertoo, että taloudelliset menetykset ovat merkittävät. Rahaa tullaan hänen mukaansa menettämään kuusinumeroinen summa.

– Kaikki asiat menevät valitettavasti vain koko ajan heikompaan suuntaan siinä suhteessa, että tällä tulo ja kulu erotuksella tilanne on kestämätön. Nyt vielä vietiin viisi peliä pois. Ei se tämän hetken kassavirtaan hirveän hyvä juttu ole.

Välimaan mukaan KooKoo:ssa mietitään koko ajan, mistä voidaan säästää ja mistä toisaalta saataisiin tuloja.

– Kiinteitä kuluja on yritetty joka puolella säästää ja sitten on säästetty erilaisissa hankinnoissa, mitä vaan voidaan keksiä. Tietenkin on se, että pitää miettiä henkilöstön kanssa myös ratkaisuja. Me on jouduttu leikkaamaan palkkoja kesällä ja lomauttamaan ihmisiä. Se on yleensäkin viimeinen vaihtoehto, mistä ratkaisuja haetaan. Tilanne ei ole kauhean hyvä.

Viime viikolla on Välimaan mukaan julkaistu erilaisia tukipaketteja ja myyntijuttuja. Ne on otettu positiivisesti vastaan.

Välimaa sanoo, ettei ole mitään mahdollisuutta pelata pelejä ilman yleisöä.

– Se on tiukka ei. Taloudellisesti ei ole mitään mahdollisuutta pelata ilman yleisöä.

Kouvot: Miesten osalta kotipelit siirretään

Kouvojen puheenjohtaja Sami Laaksonen kertoo, että miesten osalta kotipelit siirretään eli joukkueet eivät tule pelaamaan tyhjille katsomoille.

– Olimme jo ennen kauden alkua sitä mieltä, että tyhjille katsomoille ei tulla pelaamaan. Aina tullaan suunnittelemaan vähän pidemmälle. Emme halua vaarantaa pelaajia. Varsinkin kun joulu on tulossa, niin se on herkkä ajankohta.

Naisten kohdalla ei ole Laaksosen mukaan käyty keskustelua, mitä tullaan tekemään. Todennäköisesti on vaikea pelata tyhjille katsomoille. Naisten pelien kohtalo selviää Laaksosen mukaan tämän ja huomisen aikana.

Junioripelaajien kohdalla kaikki aluesarjat menevät tauolle.

– Ollaan valmentajille tiedotettu, miten he pystyvät liikuttamaan omia pelaajia. Harjoittelu ei lopu, mutta se muuttaa muotoaan.

Laaksosen mukaan on joka tapauksessa hyvä asia, että päätöksiä tuli.

– Selkeät päätökset auttavat aina suunnittelemaan asioita pidemmälle. Löysässä hirressä roikkuminen on pahin tilanne.

