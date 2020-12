Usea ennätysputki katkeaa – Lewis Hamilton järkyttyi koronatartunnastaan: "Koskaan ei voi olla liian varovainen"

Seitsemännen maailmanmestaruutensa varmistanut Lewis Hamilton joutuu jättämään tämän viikonlopun Bahrainin GP:n väliin koronatartunnan takia.

Tämän takia brittikuskin moni ennätysputki katkeaa. Poissaolon takia Hamilton ei pysty sivuamaan F1:n yhden kauden voittoennätystä, joka on tällä hetkellä Michael Schumacherin ja Sebastian Vettelin hallussa. Hamilton olisi sivunnut 13 kilpailun ennätystä, jos hän olisi onnistunut voittamaan kaksi viimeistä osakilpailua.

Myös Hamiltonin perättäisten kilpailujen ennätysputki katkeaa. Hamilton ei ole jättänyt vuodesta 2007 lähtien yhtäkään kilpailua, ja hän johtaa tilastoa 265 peräkkäisellä kilpailulla.

Hamilton on yltänyt niin ikään MM-pisteille 48 perättäisessä osakilpailussa, joten tämä ennätysputki katkeaa tulevana viikonloppuna. Hamilton ansaitsi näissä kilpailuissa yhteensä 998 MM-pistettä.

Lieviä oireita

Hamilton järkyttyi, ettei hän pääse kilpailemaan viikonloppuna.

– Olen järkyttynyt, että en kisaa tänä viikonloppuna. Olemme tehneet tiimini kanssa kaikki mahdolliset varotoimenpiteet ja noudattaneet käskyjä kaikkialla pysyäksemme turvassa, Hamilton kirjoitti Twitterissä. (siirryt toiseen palveluun)

Hamilton kertoo, että hänet on testattu ennen positiivista tulosta kolme kertaa, ja tulokset olivat negatiivisia. Maanantaiaamuna hän huomasi kuitenkin lieviä oireita ja pyysi uutta testiä, joka osoittautui positiiviseksi.

Hamilton myös vahvistaa olevansa kymmenen päivää karanteenissa.

– Olen pettynyt, etten voi kisata tänä viikonloppuna, mutta tärkeintä on seurata protokollia ja ohjeistuksia. Olen onnekas, sillä oloni on ok ja minulla on vain lieviä oireita, Hamilton sanoo.

– Katsokaa toistenne perään, koskaan ei voi olla liian varovainen. Nämä ovat kaikille huolestuttavia aikoja ja meidän täytyy huolehtia toisistamme. Pysykää positiivisina, Hamilton sanoo.

