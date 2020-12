Sami Jauhojärvi Norjan kovasta ratkaisusta: "Selvä epäluottamuslause" – näin suomalaispomo kommentoi kiihtyviä keskusteluita

Sami Jauhojärvi on kritisoinut kansainvälisen hiihtoliiton toimettomuutta.

Yle Urheilun asiantuntija Sami Jauhojärvi ymmärtää maastohiihdon ykkösmaan Norjan ratkaisun vetäytyä loppuvuoden maailmancupin kilpailusta. Maastohiihdon maailmancupissa olisi tarkoitus kilpailla vielä tämän vuoden puolella Davosissa Sveitsissä ja Dresdenissä Saksassa. Myös Ruotsin ja Suomen hiihtomaajoukkueet ovat pohtineet vetäytymistä loppuvuoden kilpailuista.

– Tämä on selvä epäluottamuslause Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n päätöksentekijöitä kohtaan. Siellä ei reagoitu keväällä kalenteria luodessa siihen, että koronariski on yhä olemassa. Ymmärrän ihan täysin maajoukkueiden päätöksiä ja pohdintaa jättäytyä pois, aikaisemminkin FIS:n toimettomuutta kritisoinut Jauhojärvi toteaa.

– Keski-Euroopassa korona jyllää vielä erittäin vahvasti. Eikä ole vielä isompia tuloksia siitä, jos urheilija sairastaa koronan. Jääkö siitä kenties vaikkapa pysyviä haittoja keuhkoihin?

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoo Yle Urheilulle, että Suomi, Ruotsi ja Norja ovat keskustelleet jatkuvasti kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kanssa.

– Käymme keskustelua koko ajan kiihtyvässä määrin. On ollut yhteinen huoli ja viesti FIS:n suuntaan, että urheilullinen ja lääketieteellinen puoli keskustelisi keskenään. Kutsuttaisiin kuultavaksi koko toiminnallinen puoli: Eri maiden toimijat, valmentajat ja lääkärit. Sieltä löytyisi sitten yhteinen malli, jolla tätä kautta vietäisiin eteenpäin, Hämäläinen sanoo.

– Ei syntyisi sitten boikotinomaisia ratkaisuja. Ensimmäinen asia on turvata urheilijoiden terveys ja siten turvata mahdollisuus ammatin harjoittamiseen.

Hämäläinen arvioi, että maailmancup-kauden avauksessa Rukalla onnistuttiin järjestelyissä todella hyvin.

– Mutta kulminaatiopisteeksi tulee matkustaminen ja siirtyminen paikasta toiseen lento- tai maateitse, Hämäläinen sanoo.

Koronakaudesta valtava hintalappu

Koronaviruspandemia on tarkoittanut myös Hiihtoliitolle lisäkustannuksia. Niitä tulee joukkueiden matkustamisesta, matkakohteissa pidempään viipymisestä ja koronatestauksista.

Marraskuussa Hämäläinen kertoi odotusarvoksi, että Hiihtoliiton kustannukset saattavat nousta 20 prosenttia pandemiasta aiheutuvien toimenpiteiden takia. Millaisista summista puhutaan?

– Oletetaan meillä liikkuu 70-80 henkilöä per viikonloppu. Käytännössä liikkuminen tarkoittaa sitä, että lähdettäessä ulos maasta tehdään yksi testi. Kun palataan, tehdään kaksi testiä. Sitten paikan päällä on tehty vielä yksi testi. Tulee neljä testiä per henkilöä. Testin hinta vaihtelee aika suuresti. Olemme äkkiä sellaisessa haarukassa, että yhtenä viikonloppuna tulee lisäkustannuksia 20 000 – 50 000 euroa. Tässä puhutaan vain testeistä, Hämäläinen sanoo.

Jos jokainen maailmancup-viikonloppu hiihdettäisiin tänä vuonna, summasta tulee Hämäläisen mukaan 15-kertainen. Eli siis testeihin menee siis pelkästään 300 000 – 750 000 euroa.

– Kun otetaan tähän vielä mukaan mahdolliset matkustamisen viipymiset, lentojärjestelyt tai karanteenit, liikumme 750 000 euron ja 1,4 miljoonan euron välillä kuluisssa.

Hämäläisen mukaan talous ei kuitenkaan paina ensisijaisena mittarina, kun tehdään päätöksiä vetäytymisestä maailmancupista.

– Terveys ajaa kaiken yli. Sen kautta katsotaan kokonaisuutta, Hämäläinen toteaa.

Ristomatti Hakola mietteliäänä

Hämäläisen mukaan he ovat kuunnelleet suomalaisurheilijoiden mielipidettä maailmancup-kauden jatkamisesta.

– Nämä ovat aina yksilöllisiä asioita. Kilpailutahto on kova. Sitä varten on harjoiteltu. Toisaalta on myös kysymys aina siitä, entä jos altistuu koronavirukselle tai sairastuu, Hämäläinen pyörittelee.

Norjan vetäytyminen maailmancupista laittaa Suomen tähtihiihtäjistä Ristomatti Hakolan mietteliääksi.

– Se on kuitenkin maailman isoin hiihtomaa, Hakola pohdiskelee.

Miltä tuntuu? Kannattaako lähteä loppuvuoden maailmancupin kisoihin?

– En osaa sanoa. Olen vain hiihtäjä. Keskustelemme kai valmentajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, Hakola sanoo.

Yksi selvä asia on kuitenkin Hakolan mielessä. Norjan puuttuminen lähtölistoilta latistaa kilpailuja.

–Tietysti hiihdetään aina niillä, ketkä ovat paikalla. Mutta Norjan puuttuessa kympin kärjestä muuttuu aika monta hiihtäjää, Hakola myöntää.

Hakola ei kuitenkaan halua stressata tilannetta.

– Mennään päivä kerrallaan. Tässä mennään aika sumussa. Herätään aamulla. Tehdään treenit. Yritetään olla aina lähtöviivalla elämänsä parhaassa kunnossa. Urheilijan rooli ei ole kuin olla kunnossa silloin kuin tarvitsee. Antaa päättäjien päättää, Hakola sanoo.

– Varmasti yksi vaihtoehto on, että pysytään piilossa ja treenataan. Jos tilanne tästä paranisi jossain kohtaa, laitettaisiin numerolaput rintaan. Mutta on vaikea sanoa mitään.

Pelkästään Suomessa kilpaileminen ei hetkauttaisi Hakolaa.

– On periaatteessa ihan sama, mikä kilpailu on. Pystyy luomaan monella tapaa kunnon. En tarvinnut Rukalle hirveän montaa kilpailua. Olin silti kunnossa, Hakola toteaa.

Sami Jauhojärven mukaan on hyvin tapauskohtaista, kuinka monta kovaa kilpailua tarvitaan huippukunnon luomiseksi kauden päätavoitteeseen eli hiihtäjien tapauksessa nyt MM-kisoihin helmikuussa Oberstdorfissa.

Marraskuussa Davosissa hiihdetään vapaalla hiihtomatkalla sprintti ja normaalimatka. Dresdenissä on ohjelmassa sprintti ja parisprintti.

– Oli esimerkiksi selvää jo ennen Rukan viikonloppua, että osa hiihtäjistä jättää vähemmän tärkeät maailmancupin kilpailut väliin. Silloin vältetään turhia riskejä, Jauhojärvi toteaa.

Riittävätkö suomalaisille pelkät kotimaan kilpailut ennen MM-kisoja?

– Kotimaan kilpailusarja nostaa ainakin arvoansa, jos maailmancupia ei hiihdetä. Suomi ja ylipäätänsä muut Pohjoismaat saavat myös vahvoista kansallisista sarjoistansa jonkinlaisen edun verrattuna keskieurooppalaisiin. He joutuvat matkustamaan maiden rajojensa ulkopuolelle saadakseen yhtä kovia kilpailuja kuin pohjoismaalaiset tai venäläiset omien rajojensa sisällä, Jauhojärvi toteaa.

