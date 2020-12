Mikä merkitys on SM-liigaa uhkaavalla viikkojen pelitauolla? Taloukurimuksessa rämpineen JYPin pomo avaa vaikutukset

JYPin toimitusjohtaja Risto Korpelan mukaan lähtökohta on, että seura pystyy pelaamaan SM-liigakauden loppuun saakka.

Jääkiekon SM-liigakausi on todennäköisesti keskeyttämässä kautensa viikoiksi Aluehallintojen virastojen päätösten takia. AVit ovat kiristäneet yleisötilaisuuksiin liittyviä rajoituksia. Päätökset ovat johtaneet siihen, että SM-liiga ei pystyttäisi pelaamaan yleisön edessä. SM-liigassa on pitkin syksyä puolestaan painotettu, että tyhjille katsomoille pelaaminen on mahdotonta.

Pelaamisesta onkin muodostumassa mahdotonta. AVien asettamien nykyisten rajoitusten mukaan vain Satakunnassa pelaaminen olisi mahdollista tulevina viikkoina.

JYPin toimitusjohtajan Risto Korpelan mukaan pelitauosta odotetaan keskiviikkona. JYP on itse joutunut siirtämään joulukuulta kolme seuraavaa kotiotteluaan.

– Otteluiden siirtäminen aiheuttaa aina päänvaivaa. Mutta korvaavia pelipäiviä ruvetaan sitten vaan etsimään liigayhteisön sisällä, Korpela kertoo.

JYP on ollut paljon otsikoissa talousongelmistaan takia. Lokakuussa JYP lomautti ensimmäisenä SM-liigaseurana päävalmentajansa Pekka Tirkkosen ja apuvalmentajansa Ari Santasen. JYPillä on ollut tänä vuonna kahdet yt-neuvottelut: Koko henkilöstön palkkoja on leikattu.

Risto Korpela avasi Yle Urheilulle vaikutuksia, mitä joulukuuun usean viikon pelitauolla on.

– Totta kai nyt jää saamatta rahavirrat näistä peleistä, jotka siirrettiin. Se tuottaa kassavirran kannalta päänvaivaa. Nyt täytyy pyrkiä sopeuttamaan tilannetta, Korpela sanoo.

Onko JYPin toiminta SM-liigassa turvattu tämän kauden loppuun saakka?

– Lähdetään siitä liikkeelle, että kausi pelataan normaalisti loppuun. Sitten katsotaan tilannetta, kun kausi päättyy. Tiedetään tilinpäätöslukemat, Korpela sanoo.

Onko seuralla suunnitelmaa, että joukkueelle taataan harjoitteluolosuhteet? Vai joudutaanko lomauttamaan tällaisessa tilanteessa?

– Ei varmaan ole siihen tällaisella aikataululla mahdollista. Nyt vaan harjoitellaan ja odotetaan tulevia otteluita. Tämähän antaa yhden mahdollisuuden laittaa kuviot kuntoon, Korpela sanoo.

Onko tämä tilanne painajainen, joka ei lopu koskaan?

– Kyllä tämä on ollut raskasta aikaa. Toivottavasti, että palataan jonkinlaiseen normaaliin. En jaksa uskoa, että palataan vanhaan. Tämä muuttaa jollain tasolla yhteiskuntaa ja siihen pitää olla varautunut. Toivotaan, että asiat jollain tavalla rauhoittuvat, Korpela sanoo.

JYP Jyväskylä Oy:n talous on ollut myös viime vuosien aikana raskaasti tappiollinen. Neljän viime tilikauden aikana tappiota on kertynyt yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Toissa vuonna yhtiö teki yli 2,6 miljoonan euron tappiot ja viime tilikaudella tappiota kertyi noin 90 000 euroa.

Aiemmin syksyllä korkein hallinto-oikeus päätti, että JYPin on maksettava liki puoli miljoonaa euroa Verohallinnolle. Päätös koskee JYPissä aiemmin pelanneiden ulkomaalaispelaajien palkkioita, jotka seura oli maksanut allekirjoitusbonuksina. Palkkioista oli maksettu vain 15 prosentin lähdevero, ei tuloveroa.

