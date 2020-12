Päävalmentaja Anna Signeul liikuttui voitosta kyyneliin – ylisti suojattiensa suoritusta ja paljasti, miksi vaihtoi takaportin kautta maajoukkueeseen nousseen Rantasen kentälle

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue haki todellisen taisteluvoiton Edinburghista, kun se kukisti Skotlannin 1–0 Amanda Rantasen osumalla. Voitto oli Suomelle jo toinen peräkkäinen lohkon ennakkosuosikista ja samalla Helmarit varmisti vähintään jatkokarsintapaikan Englannissa 2022 pelattaviin EM-kisoihin.

– Fantastista, aivan uskomatonta. Koko joukkue aina Tinnistä (Korpela) Sanniin (Franssi) ja Lindaan (Sällström), kaikki puolustivat uskomattoman hyvin. He tekivät töitä yhdessä, tämä oli joukkueelta uskomaton suoritus. Olen niin ylpeä kaikista, päävalmentaja Anna Signeul tunteili Yle Urheilulle ottelun jälkeen.

Ottelun päätyttyä kamerat tallensivat silminnähden liikuttuneen Signeulin. Kaksi peräkkäistä voittoa kaksissa edellisissä arvokisoissa esiintyneestä Skotlannista on kova suoritus, mutta Signeulille hetki oli toisellakin tapaa tunteikas: ennen Helmarit-pestiään hän valmensi Skotlantia yli 12 vuoden ajan.

Anna Signeul riemuitsi Skotlanti-voitosta. Matti Raivio / All Over Press

Signeul myönsikin entisten suojattiensa paremmuuden varsinkin toisella jaksolla.

–Mielestäni Skotlanti oli parempi kuin Helsingissä. Ensimmäisellä jaksolla pysyimme mielestäni pelissä mukana ihan hyvin, onnistuimme luomaan myös joitakin maalipaikkoja, mutta toisella jaksolla he vain painostivat ja painostivat. Skotlanti oli todella hyvä, Signeul sanoi.

– Mutta me puolustimme sankarillisesti, blokkasimme vedot ja pystyimme voittamaan pelin vielä viime sekunneilla... Tietysti meillä oli vähän tuuriakin, mutta mielestäni tämä voitto oli ihan yhtä hyvä ja iso kuin kotona.

Takaportin kautta ratkaisijaksi

Ottelun sankariksi nousi takaportin kautta maajoukkueeseen murtautunut Amanda Rantanen. Alun perin Rantasen nimeä ei löytynyt Signeulin julkaisemasta joukkueesta, mutta Kaisa Collinin ja Juliette Kempin jäätyä pois Signeul päätti kutsua Rantasen mukaan.

– Hänen kautensa Kansallisessa liigassa oli todella hyvä. Hänellä on todella hyviä ominaisuuksia, hän on todella nopea, mutta hänellä on myös hyvä tekniikka. Hän on hyvä viimeistelemään oikealla ja vasemmalla jalalla, hän osaa lukea peliä hyvin, hän on taktisesti taitava. Mielestäni hän ansaitsi paikan ryhmässä, Signeul perusteli valintaansa.

Olga Ahtinen onnittelee A-maajoukkueessa avausmaalinsa tehnyttä Amanda Rantasta. AOP

Rantanen saikin juosta Linda Sällströmin tilalle 94. minuutilla.

– Linda ja Sanni alkoivat väsyä. Ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö Amanda voisi tulla sisään ja hoitaa sitä tonttia. Olen nähnyt, miten taitava hän on. Tiedän, että hän osaa myös puolustaa todella, todella hyvin. Hän on todella taitava pelaaja, Signeul ylisti.

Rantanen kiitti kunniasta ja iski läpiajosta maajoukkueuransa avausmaalin Emmi Alasen loistavasta läpisyötöstä. Maalivahti Lee Alexander liukastui ratkaisevalla hetkellä, nousi ylös ja venyi ensimmäisen yrityksen tielle, mutta pallo kimposi Rantasen naamasta verkkoon.

EM-kisapaikka lähellä

Voitolla Suomi varmisti paikkansa EM-jatkokarsinnoissa. Se on lohkon kärjessä tasapisteissä Portugalin kanssa, kun pelaamatta on vielä kaksi syyskuulta siirtynyttä ottelua.

Portugali- ja Kypros-pelit pelataan näillä näkymin helmikuussa.

– Tämä antaa meille todella hyvän itseluottamuksen. Portugali on todella hyvä puolustamaan ja heillä on todella hyviä yksilöitä. Heitä vastaan on vaikea tehdä maali, siitä tulee tosi kova peli, Signeul ennakoi.

Suomen puolustus kesti Skotlannin vyörytyksen. Kuvassa Tuija Hyyrynen. AOP

Lohkon heittopussi Kypros on hävinnyt kaikki kuusi otteluaan eikä ole vielä onnistunut tekemään maaliakaan. Sen verkkoon on osuttu 22 kertaa.

Lähtökohdista huolimatta Signeul ei lähde kuuluttamaan voittoa kirkossa.

– Heistä ehkä ajattelisi, ettei joukkue ole niin vahva paperilla, mutta se ei ole myöskään helppo ottelu. Jalkapallossa on työskenneltävä joka minuutti onnistuakseen. Sen näimme tänäänkin. Pienet yksityiskohdat ratkaisevat.

Ruotsalaisluotsi oli kuitenkin luottavainen siihen, että Suomi hoitaa otteluista täydet kuusi pistettä.

– Se tapa, miten joukkue on vakuuttanut henkisesti, kuinka he ovat pelanneet yhteen, kuinka he ovat uskoneet itseensä ja joukkueeseen ja siihen mitä tekevät... Mielestäni joukkue on kasvanut henkisesti todella paljon. Olen todella ylpeä heistä.

Nykyjoukkueesta esimerkiksi Anna Westerlund ja Tuija Hyyrynen olivat mukana edellisissä Suomen pelaamissa EM-kisoissa 2013. AOP

Suomen mahdollista luotsaamista EM-kisoihin Signeul kuvailee fantastiseksi onnistumiseksi. Hän riemuitsee joukkueen kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta jopa niin paljon, ettei kutsu valmentamista työksi.

– Valmentaminen ei tunnu minusta työltä. Se on intohimo. Laitan koko sieluni peliin. Olisi upeaa, jos onnistuisimme saamaan paikan EM-kisoista. Kerrassaan ihanaa.

Lue myös:

Helmarit kukisti Skotlannin toistamiseen – Debytantti Amanda Rantaselta uskomaton sisääntulo!

Helmareiden EM-karsintaryhmään muutoksia – Kansallisen liigan maalitykki Amanda Rantanen maajoukkueen mukaan

Kansallisen liigan maalitykki Amanda Rantanen selätti syömishäiriön ja synkät ajat – nyt hän haluaa toimia esikuvana nuorille