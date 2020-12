Yhdessä hetkessä koko kansan huulille! Helmareiden sankariksi vaikeiden vuosien jälkeen noussut Amanda Rantanen kertoo epätodellisista tunneista: "Nenä on vieläkin vähän kipeä"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen sensaatiomainen voitto Skotlannista sai suomalaisen jalkapalloyleisön tiistaina haukkomaan henkeään. Jo tasapeli etenkin ottelun toisella jaksolla vyöryttäneestä Skotlannista olisi ollut hyvä tulos, mutta Suomi yllätti kaikki iskemällä voittomaalin lisäajan viimeisellä mahdollisella hetkellä. Voitolla Suomi varmisti paikkansa EM-jatkokarsinnassa.

Sankariksi nousi alle minuutin kentällä ollut vaihtopelaaja Amanda Rantanen, joka myönsi Yle Urheilulle yöunien jääneen ottelun jälkeen lyhyiksi.

– Nukuin yöllä kaksi tuntia. En ole oikeastaan vieläkään älynnyt, mitä eilen tapahtui. Minulla ei ole koskaan ennen ollut tälläistä fiilistä, Rantanen kertoi.

Esiintyminen oli hyökkääjälle ensimmäinen A-maajoukkuepaidassa. Se syntyi tavalla, joka jää suomalaiseen jalkapallohistoriaan: Rantanen pääsi Emmi Alasen upeasta syötöstä läpiajoon, jonka päätteeksi pallo kimposi hänen naamastaan maaliin.

Rantanen myönsi, ettei oikein tiennyt, mitä yritti.

– Pallo liukui sen verran, että tuli kiire, kun veskari tuli vastaan. Yritin saada pallon sen yli tai ohi maaliin, mutta siinä ei hirveästi ollut ohi laittamista, niin sitten yritin vain yli. Se tuli todella nopeasti, ei siinä oikein ehtinyt ajatella. Se epäonnistui, mutta sitten kuitenkin vähän hassulla tavalla onnistui, Rantanen kertasi.

Seuraavaksi joukkuetoverit ryntäsivät onnittelemaan hämmentynyttä Rantasta.

– Kaikki fiilikseni purkautuivat. Miten iso juttu se oli päästä ensinnäkin mukaan ja sitten vielä pelaamaan. Se jännitys ja ilo purkautuivat. Ihan mieletön fiilis, Rantanen kertasi.

Kamerat tallensivat paitsi hämmentyneen, myös kyynelehtivän A-maajoukkuedebytantin. Rantasen mukaan kyynelet olivat onnen kyyneliä, vaikka osuma naamaan kipeää tekikin.

– Tajusin vasta, kun Emmi (Alanen) tai Tuija (Hyyrynen) sanoi, että Amanda sinulla tulee verta nenästä. Tajusin, että hitto minuahan sattuu tähän. Alkuun ne olivat onnen kyyneleitä, mutta sitten alkoi vähän sattua. Nenä on vieläkin vähän kipeä, Rantanen nauraa.

Voittomaalin jälkeen Rantasen puhelin täyttyi luonnollisesti onnitteluista.

– On tullu tosi paljon tosi kivoja viestejä, niistä on tullu tosi hyvä fiilis. Maali on herättänyt paljon tunteita, niin naurua kuin itkua. Vähän kuittailua myös nenämaalista.

Vaikeuksien kautta voittoon

Rantanen sai paikan A-maajoukkueeseen takaportin kautta. Päävalmentaja Anna Signeul soitti hyökkääjälle sen jälkeen, kun ilmeni, etteivät Kaisa Collin ja Juliette Kemppi pääse osallistumaan.

Puhelua Rantanen vertaa tämänhetkisiin tuntemuksiinsa.

– Olin vähän sanaton kun sain soiton. Hetken kesti sulatella sitä. Sitten alkoi hirveä jännitys, mutta olin kuitenkin maailman onnellisin sillä hetkellä.

Toki Signeul oli tarkkaillut Rantasta jo aiemmin. Kapteeni viimeisteli seurajoukkueelleen PK-35:lle Kansallisessa liigassa kymmenen osumaa. Hän oli ollut varalla jo edeltävässä Skotlanti-pelissä ja syksyllä U23-leirillä. Signeul oli myös seuraamassa PK-35:n treenejä.

Silti debyytti heti ensimmäisessä ottelussa tuli yllätyksenä, sillä mahdollisesta peliajasta ei ennen ottelua oltu puhuttu.

– Ekan kerran sanottiin siinä 70 minuutin kohdalla. Meitä oli muutama, jotka menivät pitämään lämpöä yllä. Silloin ajattelin ensimmäisen kerran, että voin ehkä mennä tänään kentälle, Rantanen kertasi.

Kutsu kävikikin noin parikymmentä minuuttia myöhemmin.

– Tuli koko kropan läpimenevä jännitys ja kylmä tuskan hiki. Mietin, että apua, nyt se tapahtuu. Samalla se oli tosi voimaannuttava tunne. Tunsin, että pystyn tähän. Että menen sinne ja taistelen.

Amanda Rantanen teki maalin kolmannella kosketuksellaan koko pelissä. AOP

Rantasen jalkapalloura ei ole ollut pelkkää nousukiitoa. Lupaava hyökkääjä siirtyi kauden 2015 päätteeksi PK-35:n B-tytöistä Naisten liigassa pelanneeseen Helsingin Jalkapalloklubiin. Tavoitteena oli murtautua sinivalkoisissa Suomen huipulle.

Ongelmat alkoivat kuitenkin heti tammikuussa 2016 ja Rantanen ajautui loukkaantumisten kierteeseen: nilkkaleikkaus, revennyt takareisi, murtunut käsi ja tulehtunut nivunen – kaikki nämä kahden vuoden sisään.

Jalkapallosta tuli pakkopullaa.

– Mietin, ettei ole mitään järkeä, jos joka päivä treenien jälkeen itken ja joka päivä minua ahdistaa mennä treeneihin, Rantanen kuvaili aiempia tuntemuksiaan Yle Urheilulle kesällä.

Rantasen itseluottamus kärsi. Hän vähensi syömistään radikaalisti ja lisäsi liikuntaa. Lopputuloksena Rantanen laihtui yli kymmenen kiloa, ja lihakset sulivat pois.

Rantanen päätti antaa jalkapallolle vielä yhden mahdollisuuden, kun hän palasi tuttuun seuraan, PK-35:een. Se kannatti.

– En enää uskonut futikseen tai siihen, että minusta olisi pelaamaan tälläisiä pelejä ja kokemuksia. Sitten yhtäkkiä asiat onkin näin. En olisi ikinä voinut muutamia vuosia sitten kuvitella, että voisin kokea jotakin tälläistä ja päästä tälläisiin tilanteisiin. Olen niin kiitollinen, että jatkoin ja taistelin vaikeiden hetkien yli, Rantanen sanoo.

Siirryttyään takaisin PK-35:een kaudeksi 2018 Rantanen palkittiin Ykkösen parhaana pelaajana. Seuraavalla kaudella Rantanen viimeisteli 18 osumaa ja nosti rakkaan seuransa pääsarjaan.

Tällä kaudella Kansallisessa liigassa syntyi 10 osumaa, ja onnistuneen kauden kruunasi mieletön maajoukkuedebyytti.

Mutta mikä on menestyksen salaisuus?

Rantanen miettii hetken.

– Siitä, että oikeasti nauttii futiksesta. Ihan mielettömiä tyyppejä, kenen kanssa saa pelata ja jakaa sen. Siitä, että on sujut itsensä kanssa ja oma itsensä kentällä ja sen ulkopuolella. Että tekee vain sitä, mistä nauttii ja tekee sen täysiä.

