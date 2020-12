Iivo Niskanen ei ole huolissaan pitkästä tauosta maailmancupissa: "Kovien kilpailujen puute on murheista pienin"

Suomen Hiihtoliitto ilmoitti tänään, että Suomi ei osallistu hiihdon maailmancupin seuraaviin osakilpailuihn Davosissa ja Dresdenissä. Suomen ykköshiihtäjän Iivo Niskasen mukaan päätös oli odotettu.

– Tilanne oli pöydällä ja jonkun aikaa eikä tämä ollut mitenkään yllättävä lopputulema, Niskanen sanoi Yle Urheilulle.

Niskanen olisi saattanut jättää Davosin väliin, vaikka Suomi olisikin päättänyt lähettää joukkueen sinne.

– Oli ainakin vakavasti harkinnassa. Puntarointi olisi pitänyt tehdä joka tapauksessa. Olisi pitänyt miettiä riskit Sveitsiin lähtemisessä ja siellä kilpailemisessa. Tilanne Sveitsissä on vaikea, ja jos olisi tullut karanteeniongelmia, kuvio olisi ollut haastava hallita.

Päätöksen seurauksena Niskanen harjoittelee seuraavat viikot Vuokatti-painotteisesti.

– Tehdään hommia ihan normaalisti. Joulukuu mennään kotimaan kilpailutoiminnan puitteissa, mikäli sellaista on. Suunnitelma on jonkin verran auki. Yksi vaihtoehto on Skandinavia-cupin kilpailut Rovaniemellä. Ohjelma rakennetaan niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin Oberstdorfin MM-kisoja.

Seuraava mahdollinen maailmancup-tapahtuma, jossa suomalaisia voidaan nähdä, on Tour de Ski, jonka pitäisi alkaa noin kuukauden kuluttua. Niskanen odottelee Kansainvälisen hiihtoliiton ratkaisuja ennen kuin päättää osallistumisestaan.

– Se riippuu paljon siitä, mihin tilanne menee. Ennen kaikkea siihen vaikuttaa se, miten FIS saa järjestettyä asian turvallisesti. Tour de Ski olisi lähtökohtaisesti helpompi, jos se kilpailtaisiin yhdessä maassa. Tour oli alunperin suunnitelmissani, Niskanen pohti.

Niskanen ei ole huolissaan siitä, että pitkä tauko maailmancupista haittaisi valmistautumista MM-kisoihin.

– Kovien kilpailujen puute on murheista pienin. En näe sitä ongelmana. Esimerkiksi ennen Lahden MM-kisoja kilpailujen määrä oli aika maltillinen. Tämä tilanne on kaikille uusi. Aiemmin on ollut esimerkiksi influenssaa, jolloin on täytynyt puntaroida riskejä, mitä kilpailemisessa ja palautumisessa on.

Tänään Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen ja Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoivat, että Rukan maailmancupissa koronakupla vuoti, koska kaikki maat eivät noudattaneet yhteisiä pelisääntöjä. Niskanen ei tällaista huomannut.

– Noudatimme sääntöjä tarkasti joukkueena. Kävimme harjoittelemassa, kilpailemassa, hotellissa omassa huoneessa ja syömässä. En huomannut mitään epäkohtia. Olen vain kuullut, että jotkut maat eivät noudattaneet sääntöjä täysin.

