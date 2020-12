Isä ja äiti seurasivat Amanda Rantasen läpimurtoa kotisohvalta – voittomaali sai valmentaja-vanhemmat hämilleen: "Annetaan anteeksi"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen lisäajalla syntynyt voitto-osuma säväytti varmasti monessa suomalaisessa kisakatsomossa. Yhdellä kotisohvalla tunteet olivat kuitenkin erityisen pinnassa.

– Vähän epäuskoinen fiilis, kun vaimon kanssa katsoimme. Että pääsee ryhmään varapaikalta mukaan ja lopuksi kentälle ja yhtäkkiä yksin läpi. Uskomaton tapahtumasarja. Hiljaiseksi veti, oli uskomattoman hieno hetki, PK-35:n päävalmentaja Rami Rantanen tunnelmoi Yle Urheilulle puhelimitse.

Rantasen Amanda-tytär debytoi A-maajoukkueessa tavalla, joka teki vaikutuksen jokaiseen katsojaan. Lisäajalla sisään vaihdettu hyökkääjä ehti olla kentällä alle minuutin, kun hän onnistui maalinteossa kolmannella kosketuksellaan – pallon kimmotessa Rantasen naamasta verkkoon. Voitto nosti Helmarit EM-karsintalohkon kärkeen ja varmisti joukkueen paikan vähintään EM-jatkokarsinnoissa.

Rami Rantanen on Amandan seurajoukkueen PK-35:n päävalmentaja. Isä Rantasen mukaan läpiajoja on harjoiteltu PK-35:n harjoituksissakin, mutta tiistai-illan suoritus ei vastannut ihan harjoiteltua.

– Olemme harjoitelleet jonkun verran läpiajoja ja miten pallo syötetään maalivahdin ohi nurkkiin. Nyt ei mennyt ihan oppikirjan mukaan, mutta pannaan se sen piikkiin, että tuli niin äkkiä tilanne. Sitä olikin yksin läpi ja Superliiga-pelaajat juoksee täysillä perässä. Annetaan anteeksi, Rami Rantanen nauroi.

Amanda Rantaselle onnistuminen maajoukkuepaidassa kruunasi liki täydellisen kauden. Rantanen onnistui Kansallisessa liigassa maalinteossa kymmenesti ja sarjanousija PK-35 saavutti kauden tavoitteensa eli sarjapaikan säilyttämisen jo hyvissä ajoin ennen sarjan päättymistä. Ensimmäisillä kierroksilla joukkue ryöväsi pisteitä niin TiPSiltä kuin HJK:ltakin.

Valmentaja-isän mukaan koko joukkueen menestyksen taustalla on hyvä harjoittelu.

– Se lähtee sellaisesta urheilijan elämästä. Kaiken lähtökohta on, että panostaa harjoitteluun ja pelaamiseen. Välillä voi saada hienoja palkintoja.

Amanda Rantasen tarinaa hän pitää muille Kansallisen liigan pelaajille hyvänä esimerkkinä siitä, että kotimaan kentiltäkin on mahdollista nousta maajoukkueeseen.

Amanda Rantasen vanhemmat Rami Rantanen ja Anne-Maria Weckström ovat valmentaneet PK-35:ttä B-junioreista lähtien. Jari Kärkkäinen/ YLE

Rantasen tarinassa on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkästään kotimaan kentiltä maajoukkueeseen murtautuminen.

Rantanen sai kutsun takaportin kautta, kun Juliette Kemppi ja Kaisa Collin joutuivat jäämään kokoonpanosta pois. Päävalmentaja Anna Signeul oli kuitenkin tarkkaillut Rantasta läpi kauden ja tiesi tämän potentiaalin. Signeul ylistikin ratkaisumaalin iskenyttä hyökkääjää heti ottelun jälkeen ja sanoi tämän ansainneen ehdottomasti pelipaikkansa.

Oli kuitenkin lähellä, ettei Rantanen olisi luovuttanut jalkapallon suhteen. Syömishäiriö ja lukuisat loukkaantumiset saivat Rantasen pohtimaan jalkapallon mielekkyyttä muutama vuosi takaperin.

Rami Rantanen on nähnyt tyttärensä taistelun läheltä. Hän on onnellinen, että lupaava hyökkääjä päätti vastoinkäymisistä huolimatta jatkaa jalkapallon pelaamista.

– On ollut vaikeita aikoja ja lähellä, että hän ei olisi jatkanut jalkapallon pelaamista. Nyt on löytynyt uusi kipinä. Hän, kuten koko joukkue, on tehnyt kovasti töitä futiksen eteen. Olen onnellinen, että Suomen sarjasta pelaaja voi nousta maajoukkueeseen, kunhan harjoittelee hyvin.

Rami Rantanen muistutti, että huikeasta päätöksestä huolimatta ilta ollut pelkästään Amandan.

– Koko Helmari-joukkueen esitys eilen oli upea. Se puolustustaistelu ja yhtenäisyys.

