Pieti Poikola, 43, jätti työnsä kolmeksi vuodeksi ja opiskeli kaukomailla kehon ja mielen hallintaa – nyt boheemi valmentajavelho tuo uusia oppejaan huippu-urheiluun

LAHTI. Pieni puutalo saa talven ensimmäisen lumipeitteen joulukuun alussa Kunnaksessa noin kahdeksan kilometriä Lahden keskustasta.

Lahti Basketballin päävalmentaja Pieti Poikola osti piskuisen talon käymättä paikan päällä kertaakaan. Poikolan hyvin tuntevat ihmiset sanovat, että ratkaisu oli täysin normaali boheemia elämää viettävällä koripallovalmentajalle.

Hän luotti ostopäätöksessä isänsä arviointikykyyn, koska vielä alkuvuodesta Poikola oli opiskelemassa kehon ja mielen hallintaa Myanmarissa.

Poikola, 43, aloittaa aina päivänsä aamukuudelta meditaatioharjoituksella, jolloin kolminkertainen korisliigan mestarivalmentaja istuu jalat ristissä makuuhuoneensa nurkassa silmät kiinni.

– Paras apu on siinä, että pystyn pitämään mielen läsnä ja jäsentelemään omia ajatuksia. Pystyn toimimaan myös omana persoonana ja hyväksymään asiat sellaisina kuin ne ovat. Silloin on helpompi nähdä myös ne asiat, joihin pitää puuttua ja mihin ei pidä puuttua, koska niihin asioihin minulla ei ole kontrollia, sanailee Poikola Yle Urheilun haastattelussa.

Irtiotto korisvalmennuksesta kannatti

Poikola päätti alkuvuodesta 2017, että hän haluaa pois valmennuksen oravanpyörästä toimiessaan kasvattajaseuransa Kouvolan Kouvojen päävalmentajana. Tuolloin hän ilmoitti Ylen haastattelussa, että hän tarvitsee opetusta mielen hallintaan.

Pieti Poikola on harjoitellut mielenhallintaa muun muassa Intiassa ja Myanmarissa. Pieti Poikolan kotialbumi

– Tyyni mieli on usein myös älykäs mieli, sanoi Poikola helmikuussa 2017.

Päätös piti ja valmennustehtävät vaihtuivat joogaretriitteihin Intiassa. Nyt takataskusta löytyy joogaopettajan pätevyys Rishikeshistä.

Viime vuosien aikana maailmanmatkaaja on tyydyttänyt biologista tiedontarvettaan vuorigorillojen luona Ugandassa, sukeltanut kirkkaan sinisissä vesissä Indonesiassa, hiljentynyt lukuisilla retriiteillä muun muassa Intian Dharamshalassa ja Sri Lankassa.

Pisimmillään Poikola oli puhumatta hiljentymisretriitillä 15 päivää, joka oli kova tie oman mielen syvyyksiin. Pitkä puhumattomuus on haaste ihmismielelle.

Tauko valmennustehtävistä sai myös Poikolan miettimään, onko hänelle enää ottajia koripallomaailmassa, vaikka jo ennen paluutaan hän oli neuvottelut keskieurooppalaisten joukkueiden kanssa.

Poikola on yksi Suomen menestyneimmistä valmentajista. YLE

Poikolan CV on komeaa luettavaa. Hän luotsasi 2010-luvun alussa Damon Williamsin ja Antero Lehdon tähdittämän Tampereen Pyrinnön kolmeen Suomen mestaruuteen. Kaikkina mestaruusvuosina hänet valittiin vuoden valmentajaksi korisliigassa. Tanskan maajoukkueen peräsimessä Poikola viihtyi vuodet 2013–2016 ennen paluutaan korisliigan Kouvoihin.

Paluu päivittäiseen valmennustoimintaan alkoi näyttää todennäköiseltä alkuvuodesta 2020, kun Lahti Basketballin toiminnanjohtaja Roope Suonio otti yhteyttä Poikolaan. Kaksikko löysi yhteisen sävelen välittömästi.

Kolmen vuoden irtiotto oli kannattanut.

– Suurin oppi oli varmasti siinä, kuinka mieli ja keho toimivat keskenään. Me näemme usein asiat niin kuin haluaisimme niiden olevan ilman, että ajattelisimme realistisesti, kuinka asiat oikeasti ovat. Opettelin ensin kehon ja mielen yhteyttä omien harjoitusten kautta, Poikola kertoo.

"Rehellisyys on vaikeaa"

Sana rehellisyys toistuu usein Poikolan puheessa. Urheilumaailmassa kaikkia asioita ei voi sanoa valmennettaville tai seurajohdolle suoraan.

Tästä syystä Poikola on saanut vaikean valmentajan maineen, koska hän vannoo koko ajan enemmän ja enemmän rehellisyyden voimaan.

– Haluan sanoa asiat sillä tavalla kuin näen ne itse. Edellytän myös toimintaympäristöltäni rehellisyyttä ja uskallusta kohdata asiat juuri sellaisena kuin ne ovat ilman pilvilinnojen maalailua. On myös itselleni haastavaa olla rehellinen koko ajan. Saan itseni siitä kiinni, etten ole rehellinen. Haluan olla rehellinen sille ympäristölle jossa toimin. Rehellisyys on vaikeaa.

Nyt Poikola jakaa uusia oppejaan Lahdessa. Ilkka Klemola / Yle

Valmennuspaussin aikana Poikola halusi pysyä kärryillä, mihin suuntaan koripallon tuoreimmat trendit ovat menossa. Hän seurasi koko ajan tiiviisti koripallomaailman tapahtumia eri puolilla Aasiaa, jos saatavilla oli riittävän laadukas internetyhteys.

Tiedostamisen taju tärkeää huippu-urheilussa

Poikola toivoisi, että myös huippu-urheilijat opiskelisivat enemmän mielen ja kehon yhteyttä, koska hän näkee siinä hurjan voimavaran tulosten maksimoinnissa.

– Ei voi olla huippu-urheilija, jos ei tiedosta mitä tekee. Huippusuorituksia pystyy tekemään paremmin, jos tiedostaa, mitä tapahtuu oikeasti sen sijaan, että kuvittelee mitä tapahtuu. Myös sillä on iso merkitys, kuinka urheilija läsnä suorituksessa sen sijaan, että miettisi tulostaulua tai yleisön reaktioita, Poikola sanoo.

– Kun aina pyrkii vain parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, silloin myös suoritustaso on parhaimmillaan. Maailmassa on lukuisia tutkimuksia siitä, kuinka paljon esimerkiksi mielen rauhoittamisella voi saada suoritusta paremmaksi.

Poikola vastailee rauhallisesti Yle Urheilun kysymyksiin olohuoneen lattialla samassa asennossa kuin meditaatioharjoitusta tehdessä.

Mestarivalmentaja pyrkii olemaan mahdollisimman läsnä jokaisessa tilanteessa. Silloin hän kokee pystyvänsä reagoimaan parhaiten muuttuviin asioihin.

Poikola on opetellut olemaan mahdollisimman hyvin läsnä hetkessä. Ilkka Klemola / Yle

Poikolan mukaan jokainen valmentaja tai ihminen pyrkii löytämään omat metodinsa toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

– Me elämme aika paljon illuusiossa. Tarkoitan sitä, ettemme näe asioita tai itseämme juuri sellaisina kuin olemme. Meillä on mielikuva kaikista asioista, joita teemme ja miten se näkyy ulospäin. Se ei kuitenkaan ole välttämättä sitä, mitä todellisuus on.

– Meillä on todella paljon tiedostamatonta viisautta mielessä ja kehossa. Mitä paremmin olemme läsnä, sitä paremmin tunnemme mielen ja kehon yhteyden ja sitä paremmin pystymme analysoimaan ja olemaan analyyttisia.

Todennäköisyyksillä voittamisen kimppuun

Poikola tunnetaan juuri analyyttisuudestaan niin koripallovalmentajana kuin myös Ylen koripallolähetysten asiantuntijan roolissa.

Diplomi-insinöörin koulutuksen hankkineen Poikolan pään sisällä tietokone raksuttaa nopeasti ja hänen yksi valmennuksen pilareistaan on todennäköisyyksien laskeminen.

Tätä Poikola käyttää ottelutilanteissa, jossa heikommalle kolmen pisteen heittäjälle annetaan mielellään vapaa heittopaikka, koska todennäköisyys onnistumiselle on pieni. Samaan aikaan joukkue pystyy vaikeuttamaan vastustajan pelaamista jollain toisella osa-alueella.

Poikola kokee olevansa nykyisin huomattavasti parempi valmentaja kuin kolme vuotta sitten, koska hänellä on ollut aikaa pohtia ja opiskella asioita mahdollisimman realistisesti.

Juuri tällä hetkellä Poikola nauttii työstään, koska nyt hänellä on sellainen valmennustiimi, seurajohto ja pelaajat, joiden kanssa hän pystyy toteuttamaan ihannekoripalloaan.

– Täydellistä koripalloa ei varmasti ole olemassa. Tai sitten voi ajatella niin, että täydellinen koripallo on parasta mahdollista koripalloa sillä hetkellä olemassa olevalla joukkueella ja elinympäristössä.

Mitä Poikolan "paras mahdollinen" koripallo sitten on?

– Uskon, että siihen liittyvät intensiteetti ja nopeat ratkaisut sekä vastustajan jatkuva painostaminen puolustuksessa. Toivottavasti tätä kautta saisimme vastustajan tekemään ratkaisuja, jotka ovat edullisia omalle joukkueelle. Tuo on vaikea kysymys. Se on vielä työn alla minun mielessä, naurahtaa Poikola.

Tuttu näky Lahti Basketballin harjoituksissa. Mediaatio ja keskittymisharjoitukset ovat arkipäivää. Ilkka Klemola / Yle

Harjoituksista eväitä myös peliuran jälkeiseen elämään

Lahti Basketballissa pelaajille on tarjolla työkaluja oman mielen kehittämiseksi. Pelipäivinä Poikola järjestää meditaatioharjoituksen.

Valmentajavelho ei halua tyrkyttää omia ajatuksiaan pelaajille vaan osallistuminen on vapaaehtoista.

– Osa pelaajista osallistuu aina ja osa silloin tällöin. Haluan, että jokainen pelaaja löytää oman tapansa saada maksimaalisen suorituskyvyn irti. En halua, että pelaajat joutuisivat tekemään asioita, joihin he eivät usko. Aloitamme jokaisen harjoituksen lyhyellä keskittymisellä.

– Joskus siihen kuuluu mielikuvaharjoitus tai taktisen asian läpikäyminen. Toisille pelaajille tämä sopii hyvin, kun taas jollekin toiselle se on haastavampaa. Haaste on myös siinä, että ne kenelle mielikuvaharjoitukset ovat haastavimpia, saisivat niistä eniten irti. Tosiasia on kuitenkin se, ettemme saa mistään asiasta mitään irti, jos emme usko siihen itse.

Katso, miten Pieti Poikola hyödyntää meditaatiota joukkueharjoituksissa ja ennen pelejä

Otteluiden aikana niin pelaajat kuin valmentajat joutuvat tekemään satoja valintoja ottelun aikana. Jokainen heitto, syöttö, leikkaus tai korille ajo tapahtuu pelaajan oman valinnan jälkeen.

Samalla tavalla pelaaja joutuu miettimään puolustuspäässä, kuinka pysäyttää pallollinen tai palloton pelaaja tai milloin on oikea aika lähteä auttamaan joukkuepuolustuksessa. Esimerkkejä voisi kaivaa esiin lukemattoman määrän.

Poikolan mukaan meditaatioharjoittelusta saadut hyödyt ovat pelaajille konkreettisia.

– Se vaikuttaa muun muassa palautumiseen – mieli ja parasympaattinen hermosto rauhoittuvat. Pystymme myös olemaan paremmin läsnä siinä tilanteessa ja tekemään oikeita valintoja kentällä. Jokaisen urheilijan pitää löytää oma väylä, millä tavoin mielen saa valjastettua parhaalla tavalla auttamaan omaa fyysistä suoritusta.

– Haluan tarjota pelaajille väylän siihen, että he oppisivat tuntemaan itsensä pelaajina, ihmisinä ja hyväksymään sekä löytämään asiat sellaisina kuin ne ovat. Silloin asioita on helpompi lähteä kehittämään, kun on realistinen kuva siitä, mitä olemme ihmisinä. Toivon myös, että pelaajille jäisi jotain työkaluja elämään myös urheilu-uran jälkeen.

"Minun uskomuksilla ei ole mitään väliä vaan sillä, mitä kentällä tapahtuu"

Jo ensimmäisten keskustelujen toiminnanjohtaja Suonion kanssa oli selvää minkälaista koripalloa Lahti Basketball tällä kaudella pelaisi. Poikola ja Suonio halusivat palauttaa Lahteen duunarikorismentaliteetin, jossa pelataan kovaa ja pelaajat antavat aina kaikkensa joukkueen eteen.

Lahtelaisseura pelaa ottelunsa hurjalla intensiteetillä alusta loppuun. Puolustuksessa lahtelaispelaajat ovat jatkuvasti vastustajan “iholla” ja hyökkäyspäässä ratkaisut ovat ajoittain melko villejä. Kaikilla on lupa heittää.

Poikola on pyrkinyt kokoamaan joukkueen niin, että kaikki pelaajat heittäisivät kolmen pisteen heitot sisään 35 prosentin tarkkuudella.

Yleisö on viihtynyt katsomossa ja tulostakin on tullut, vaikka avainpelaajista Vesa Mäkäläinen on ollut koko alkukauden sivussa ja Arttu Saarijärven kausi päättyi loukkaantumiseen. Lahti Basketball on sarjassa kuudentena, mutta vain muutaman pisteen päässä kakkossijasta.

Kauden tavoitteita kysyttäessä Poikola antaa poikolamaisen vastauksen.

– Urheilu on siitä kivaa, ettei meidän tarvitse miettiä sitä etukäteen. Kääntäen verrannollisesti voisin sanoa, että mitä enemmän mietin tulosta, sitä huonompi tulos on. Pelaajat ovat yhdessä valmennuksen kanssa asettaneet tavoitteekseen mestaruuden.

– Mielestäni tärkeämpää on kuitenkin, mitkä ovat keinot siihen. Toivottavasti viimeisen pelin jälkeen meillä on sellainen olo, että olemme mitanneet ulos kaiken sen potentiaalin, mitä joukkueessamme on.

Eikö sinulla ole päävalmentajana vastuu joukkueen menestyksestä?

– Kyllä, pitää paikkansa. Haluan valmentaa sillä tavalla, että meillä olisi paras mahdollisuus, saada paras mahdollinen tulos. Uskon, että tulos on hyvä, mutta minun uskomuksillani ei ole mitään väliä, vaan sillä, mitä kentällä tapahtuu.

Lahti Basketball pelaa seuraavan ottelunsa miesten Korisliigassa ensi keskiviikkona. Silloin Lahteen vieraaksi saapuu Poikolan entinen seura Tampereen Pyrintö.

