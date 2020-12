Katso suorana: Rallin MM-sarjan päätösosakilpailu käynnistyy Monzan hankalissa olosuhteissa

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Rallin MM-sarjan päätösosakilpailu Italian Monzassa tarjoaa kuljettajille kauden päätteeksi kiperän haasteen. Kisa ajetaan moottoriradan sekä Bergamon ympäristössä aivan uusilla reiteillä, ja asfalttitiet ovat liukkaita jo melko talvisissa olosuhteissa.

Keskiviikon nuotituksessa taivaalta satoi lunta, ja aamupäivän testierikoiskokeella kuljettajat totesivat yksi toisensa perään, kuinka hankala kilpailusta on odotettavissa.

Lunta Monzassa (siirryt toiseen palveluun)

Koronaviruspandemia on sotkenut myös rallikautta, ja vasta syksyllä kisakalenteriin lisätty Monza on kauden seitsemäs kisa. Kuljettajien MM-tittelissa on kiinni Tommi Mäkisen Toyota-tallin Elfyn Evans, jota jahtaa tallitoveri Sebastien Ogier 14 pisteen päässä. Merkkimestaruus on menossa tällä hetkellä Hyundaille, mutta Toyota on vain seitsemän pisteen päässä.

Lisää päätösosakilpailun ennakkoasetelmia voi käydä lukemassa täältä tai täältä. Voit myös käydä kuuntelemassa Ylen rallitoimittajan Tomi Tuomisen tuoreen Tomin nuoteista -podcastin, jossa ennakoidaan kisaa ja pohditaan mennyttä kautta.

Ensimmäistä erikoiskoetta voi seurata klikkaamalla pääkuvan videota kello 15 alkaen tai TV2:ssa uusintana kello 16. 16 erikoiskoetta kattavaa kilpailua seurataan huomisaamusta alkaen Yle Urheilun verkkosivuilla hetki hetkeltä.

Tässä aamupäivällä Monzan moottoriradalla ajetun testierikoiskokeen tulokset:

1. Thierry Neuville Hyundai 3.08,7

2. Ott Tänak Hyundai +2,1

3. Sebastien Ogier Toyota +2,8

4. Kalle Rovanperä Toyota +3,7

5. Takamoto Katsuta Toyota +4,1

6. Gus Greensmith M-Sport Ford +4,3

7. Ole Christian Veiby Hyundai +4,4

8. Dani Sordo Hyundai +6,3

9. Elfyn Evans Toyota +6,5

10. Teemu Suninen M-Sport Ford +6,7

11. Esapekka Lappi M-Sport Ford +7,0

Yle Urheilun lähetykset Monzan MM-rallista

Torstai 3.12.

EK1 Sottozero The Monza Legacy 4,33 km klo 15 Yle Areena

EK1 Sottozero The Monza Legacy 4,33 km klo 16 TV2

Päiväkooste klo 21 TV2

Perjantai 4.12.

EK4 Citturato 1 16,22 km klo 13.30 TV2

EK5 Citturato 2 16,22 klo 16 TV2

Päiväkooste klo 21 TV2

Lauantai 5.12.

EK8 Gerosa 1 11,09 km klo 11 TV2

EK11 Gerosa 2 11,09 km klo 15.30 TV1

Päiväkooste klo 21 TV2

Sunnuntai 6.12.

EK15 Serraglio 1 14,97 km klo 11 Yle Areena

EK15 Serraglio 1 14,97 km klo 12 TV2

Urheilustudio: Rallin MM klo 13 TV2

EK16 Serraglio 2, Power Stage, 14,97 km klo 13.15 TV2

Kisakooste klo 19 TV2

Lue myös:

Rallin MM-sarjan huipennus alkaa tänään! Näin kutkuttava mestaruustaistelu ratkeaa – Tommi Mäkisellä hyvä mahdollisuus jättää tallipäällikön pesti merkkimestaruuteen

Rallin MM-sarjan poikkeusvuosi huipentuu Monzan erikoisissa olosuhteissa – Toyotan suomalaispomo kertoo Tomin nuoteista -podcastissa, miten merkkimestaruus voitetaan

Emil Lindholm sai aikaisen ja mieluisan joululahjan – ajaa kauden viimeisessä MM-rallissa

Suomalainen rallijohtaja Jarmo Mahonen paljastaa Tomin nuoteista -podcastissa: kaksi isoa valmistajaa kiinnostuneita MM-ralliin liittymisestä

Huippukautta ajavalle rallilahjakkuudelle väläytetty mahdollisuutta kisoihin WRC-autolla – M-Sportin suomalaiset joutuvat vielä odottelemaan sopimuksiaan

Marcus Grönholm hämmästyi, kun Italiasta soitettiin – ei odota ihmeitä Niclas-poikansa MM-rallidebyytistä

Rallicrosstaituri Niclas Grönholm osallistuu rallin MM-sarjan päätöskilpailuun