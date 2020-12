Moni lajiliitto keskeytti junioreiden kilpailutoiminnan kokonaan loppuvuodeksi – urheilujohtaja: "Seurassa valtaosa on huojentuneita päätöksestä"

Ottelut ja kilpailut on siirretty pahentuneen koronatilanteen vuoksi ensi vuoden alkupuolelle.

Moni lajiliitto on keskeyttänyt sarjatoiminnan kokonaan loppuvuodeksi. Keskeytykset koskevat myös juniorikilpailuja koko maassa. Syynä on nopeasti pahentunut koronavirusepidemia.

Marraskuun lopussa Suomen olympiakomitea ja eri lajien lajiliitot sopivat suosituksista (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan sarjatoiminta lasten ja nuorten osalta keskeytetään leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Samoin aikuisten harrastustason ottelu- ja kilpatoiminta.

Osa liitoista on kuitenkin tehnyt viime päivinä linjauksia, jotka koskevat koko maata. Sarjat koko maassa keskeyttäneitä lajiliittoja ovat muun muassa Koripalloliitto (siirryt toiseen palveluun), Jääkiekkoliitto (siirryt toiseen palveluun) ja Salibandyliitto (siirryt toiseen palveluun).

Uimaliitossa ensi vuoteen siirtyivät muun muassa alle 16-vuotiaiden ikäkausimestaruuskilpailut ja lyhyen radan nuorten SM uinnit.

Jääkiekkoliitossa päätös tehtiin alkuviikosta sen jälkeen, kun rajoitustoimet alkoivat kiristyä nopeasti eri puolilla maata. Kilpailupäällikkö Pirkka Antila kertoo, että yli alueiden olevia sarjoja olisi ollut mahdotonta jatkaa.

– Monet sairaanhoitopiirit antoivat suosituksia, että matkailua kiihtymis- tai leviämisalueille pitäisi rajoittaa. Meillä ei olisi lopulta ollut enää montaa aluetta, missä olisi voinut pelata, Antila perustelee päätöstä.

Vain vähän jää pelaamatta

Seuroissa sarjakauden keskeyttäminen ja kilpailujen peruminen on otettu hyvin vastaan. Salibandyliiton Savo-Karjalan aluetoimiston aluevastaava Timo Kankkusen mielestä päätös oli viisas, kun katsoo vallitsevaa koronatilannetta.

– Toivottavasti tällä saadaan epidemia rauhoittumaan ja pystymme auttamaan omalta osaltamme. Päästäisiin sitten jatkamaan pelejä tammikuussa Kankkunen toivoo.

Salibandyssä kaikkiaan noin 2 900 joukkueelta jää arviolta 4 000 ottelua pelaamatta. Mukana luvussa ovat myös aikuisten joukkueet.

Kankkusen mukaan vanhemmat ja valmentajat ovat olleet myös tyytyväisiä kauden keskeyttämiseen. Samaa sanoo Juniori-Kalpan urheilujohtaja Herkko Koski.

– Valtaosa on ollut huojentuneita. He ovat pitäneet hyvänä, että huonontuneeseen koronatilanteeseen on reagoitu valtakunnallisesti sen vaatimalla vakavuudella, Koski kertoo.

Myös Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Anttilan mukaan palaute sarjatoiminnan keskeyttämisestä on ollut myönteistä.

– Seurat ovat olleet ison haasteen edessä ja vanhemmatkin ovat reagoineet, etenkin matkustamisen osalta.

Kautta ei myöskään olisi ollut jäljellä enää kuin puolitoista viikkoa.

Kuopiolaisen Juniori-Kalpan urheilujohtaja Herkko Koski pitää hyvänä sitä, että lapset ja nuoret saavat kuitenkin harrastaa, vaikka pelit pistettiin tauolle. Sami Takkinen / Yle

Lasten ja nuorten liikuttaminen tärkeää

Lasten ja nuorten osalta harrastustoimintaa ei kuitenkaan ole laitettu kokonaan jäihin. Harjoittelua jatketaan kauden loppuun saakka monissa seuroissa alueellinen tilanne huomioiden. Suositukset vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain.

Myös osa lajiliitoista on antanut suosituksia harjoitteluun. Suosituksissa kehotetaan seuroja noudattamaan oman alueen viranomaisohjeita ja tarvittaessa keskeyttämään harjoittelu.

Kuopiolaisen Kalpan junnupelaajat jatkavat harjoittelua kokoontumisrajoitukset huomioiden. Jäähallien käyttäjämääriä varmistetaan kulkua rajoittamalla.

Urheilujohtaja Herkko Koski pitää tärkeänä sitä, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa pystytään kuitenkin jatkamaan.

– Noudatamme tarkasti viranomaismääräyksiä. Toivotaan, että vuoden vaihteen jälkeen pääsisimme taas pelaamaan sarjoja, Koski sanoo.

Suomen uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksisen mukaan seurat ovat kehitelleet korvaavaa toimintaa, joiden osalta kokemusta on jo viime keväältä. Uimaseuroissa harjoitellaan nyt esimerkiksi ulkona ja Teamsin välityksellä.

– Useat uimahallit ovat parhaillaan kiinni, joten kannustamme muuhun liikkumiseen, vaikka altaaseen ei nyt pääsekään, kertoo Suomen uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen.

