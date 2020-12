Koronaan sairastunut Lewis Hamilton kotioloissa – "Hän ei voi kovin hyvin"

Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton voitti viime sunnuntaina Bahrainin gp:n, antoi positiivisen koronanäytteen maanantaina ja toipuu nyt viruksen aiheuttamasta taudista.

Brittikuski on kymmenen päivän koronakaranteenissa eikä aja viikonloppuna Bahrainissa kisattavassa Sakhirin gp:ssä. Nyt uhan alla on myös ensi viikon päätöskilpailu Abu Dhabissa.

Hamilton kärsii Toto Wolffin mukaan "lievistä oireista".

– Hän ei voi kovin hyvin. Covid-19 on asia, jota ei voi ottaa kevyesti, mutta hän on turvallisissa käsissä. Se on kaikista tärkeintä. Taudin ensimmäiset päivät eivät ole kovin mukavia, Wolff sanoi.

Hamilton varmisti jo uransa seitsemännen maailmanmestaruuden vajaat kolme viikkoa sitten. Täksi viikonlopuksi hänen paikkansa Mercedeksellä otti Williamsilla ajanut George Russell, joka säväytti nappaamalla kärkisijat molemmissa Sakhirin gp:n harjoituksissa perjantaina.

