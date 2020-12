Tuija Hyyrysen Juventuksella kävi pahin mahdollinen arpaonni Mestarien liigassa – seurajohdon sanat lämmittivät: "Mikä voisi olla huonompi asia?"

Tuija Hyyrynen on edustanut Juventusta kesästä 2017.

Jalkapallon Mestarien liigan ensimmäinen pudotuspelikierros käynnistyy tänään keskiviikkona. Myös suomalaisia nähtäneen tositoimissa, sillä Tuija Hyyrysen edustama Juventus kohtaa ranskalaisjätti Lyonin. Hyyrynen on ahertanut seurajoukkueensa puolustuksessa kahta lukuun ottamatta kaikissa Italian pääsarjan kauden otteluissa.

Torinossa Mestarien liigan arvontojen tuloksia ei otettu vastaan riemunkiljahduksin. Hallitseva mestari Lyon on vienyt kilpailun nyt viidesti peräkkäin.

– Ei ole ainakaan mitään paineita peliin ja voimme vapautuneesti näyttää, mitä osaamme, Hyyrynen sanoo.

Italialaisseurassa pyrittiin kuitenkin etsimään nopeasti asiasta hyviä puolia.

– Meidän johtommekin sanoi, että mikä voisi olla huonompi asia kuin saada vastaan hallitseva mestari. Se, ettei olisi Mestarien liigassa edes pelaamassa. Olemme iloisia, että saamme olla mukana.

Tuija Hyyrysen Juventus on kulkenut voitosta voittoon. AOP

Italian Serie A on käynnistynyt tutussa komennossa, sillä yhdeksän ottelun jälkeen Juventus johtaa sarjaa puhtaalla pelillä. Se varmisti keväällä jo kolmannen peräkkäisen mestaruutensa, kun se kruunattiin sittenkin keskeytyneen kauden jälkeen mestariksi. Hyyrynen on ollut voittamassa niistä jokaista.

– Meillä on mennyt ihan nappiin alkukausi, voitosta voittoon. Joukkue on pysynyt aika lailla samana, mutta olemme saaneet joitakin maailmanluokan vahvistuksia mukaan. Meillä on tosi hyvä ryhmä ja ryhmähenki, pelaajat nauttivat pelaamisesta ja siitä, että olemme täysammattilaisia, Hyyrynen kertoo.

Ei täysin mahdoton tehtävä

Lyon on hallinnut pitkään myös kotimaansa kenttiä: se on vienyt Ranskan mestaruuden peräti 14 kertaa peräkkäin vuodesta 2007 lähtien. Yksikään joukkue ei ollut voittanut Lyonia lähes neljään vuoteen kotimaan kentillä ennen marraskuun maajoukkuetauolle lähtöä. Tuolloin PSG onnistui kukistamaan Lyonin 1–0 Marie-Antoinette Katoton maalilla, ja voiton turvin PSG myös johtaa maansa pääsarjaa. Täysin mahdoton tehtävä ranskalaisjätin kaataminen ei siis ole.

Marie Antoinette Katoto onnistui ohittamaan Lyon-vahti Sarah Bouhaddin Ranskan pääsarjassa marraskuussa. AOP

Lyon ja Juventus kohtasivat toisensa ennen kauden alkua harjoitusottelussa, joka päättyi Lyonin 3–0-voittoon.

– Siinä oli hyviäkin juttuja mukana, mutta myös vähän tasoeroa. Lyon on meitä parempi joukkue tällä hetkellä vähän kaikin puolin. Jalkapallossa on kuitenkin se suola, että aina ei merkitse, ketä siellä pelaajalistalla on. Se voi olla yksi, kaksi peliä, mitkä ratkaisevat, Hyyrynen muistuttaa.

Hallitsevan mestarin riveissä pelaa myös suomalaislupaus Katriina Talaslahti, 20, joka toimii pääasiassa joukkueen kolmosvahtina. Talaslahti juhli Lyonin kanssa elokuussa Mestarien liigan mestaruutta.

Palautuminen helpompaa

Koronaviruspandemia rokotti Italiaa ja etenkin maan pohjoisosaa kovalla kädellä keväällä. Myös toinen aalto on ryöpyttänyt Italiaa rankasti, ja rajoitukset ovat kiristyneet jatkuvasti. Koko maassa on tällä hetkellä voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Torinossa myös maakunnan rajat ovat olleet kiinni, ravintolat suljettu ja kotoa poistuminen on ollut kiellettyä ilman pätevää syytä.

– Torinossa on aika hankala tilanne. Olemme kuitenkin pystyneet pelaamaan kaikki pelit, toivottavasti se jatkuu näin.

Hyyrynen kertoo, että heidänkin joukkueessaan on ollut koronatapauksia. Hän pyrkii löytämään tilanteesta myös hyviä puolia, joita yllättäen löytyy: palautuminen on ollut aiempaa helpompaa.

Tuija Hyyrysen aika Juventuksessa on ollut voitokasta. Kuvassa Italian cupin voittopysti 2019. AOP

– Ennen leiriä olimme kuplassa kymmenen päivää hotellissa. Huoneesta sai poistua vaan syömään, treeneihin tai peleihin. Huomasin omasta kropastani, että palauduin todella hyvin, kun ei tarvinnut stressata mistään muusta. Kaikki ruoat ja muut tuotiin valmiiksi, ei tarvinnut edes arjen ostoksia tai muita hoitaa.

Jalkapallon naisten Mestarien liigan pudotuspelit käynnistyvät keskiviikkona 9.12. Suomalaisten joukkueista mukana on myös Emma Koiviston Göteborg, joka kohtaa Manchester Cityn. Ensimmäisen pudotuspelikierroksen toiset osaottelut pelataan viikon päästä 15.–16.12.

