Yhdistetyn ykköstähden Riiberin varusteita työstävä Hilde tuomitsee Suomen huijauksen norjalaislehdessä: "On menty kauas yli rajan"

Jarl Magnus Riiber avasi kautensa Rukalla voitolla. Kahdella edelliskaudella hän on juhlinut yhdistetyn maailmancupin voittoa. Tomi Hänninen

Norjan yhdistetyn maajoukkueen mäkivalmentajana toimiva Hilde vakuuttaa lehdelle, etteivät he huijaa mittaustilanteessa.

Yhdistetyn pukuhuijaus on nostattanut kulmakarvoja nyt myös lajin suurmaassa Norjassa.

Asia nousi puheenaiheeksi viime viikonloppuna Rukan maailmancupissa, jolloin moni huomasi, kuinka eri näköisiä hyppypukuja eri maiden urheilijoilla on päällään.

Perjantaina Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen kertoi, että hän oli kehottanut suomalaisurheilijoita työntämään alushousuihin tiskirättejä mittaustilanteeseen, jotta pukuun saataisiin enemmän tilavuutta. Tilavalla puvulla voidaan saada mäkihypyssä etua tiukkalinjaiseen pukuun verrattuna jopa useita metrejä. Suomalaisurheilijoista ainakaan Ilkka Herola ei ollut noudattanut päävalmentajan kehotusta.

Kukkonen myös kertoi, että häneen ovat olleet yhteydessä useat urheilijat ja valmentajat, jotka ovat paljastaneet, että mittaustilanteessa alushousuissa on käytetty jopa pesusieniä huijaamistarkoituksessa. Kukkonen ei kuitenkaan syyttänyt yhtäkään maata tai urheilijaa huijauksesta.

Nyt kohuun on vastannut Norjan yhdistetyn maajoukkueen mäkivalmentaja Tom Hilde, joka myös työskentelee lajin supertähden Jarl Magnus Riiberin varusteiden kanssa. Hilde kommentoi norjalaislehti VG:lle (siirryt toiseen palveluun), etteivät norjalaiset ole toimineet sääntöjen vastaisesti mittaustilanteessa.

– Jos suomalaiset väittävät, että tällä tyylillä voitetaan yhdistetyssä, he ovat täysin väärässä. Me olemme tehneet, kuten Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on määrännyt.

Hilde tuomitsee suomalaisten toimet.

– Jos on laitettu jotakin alushousuihin mittaustilanteessa, on menty kauas yli rajan. Norjalaisilta otettiin mitat Rukalla, ja siellä pystyi selvästi näkemään yksityisalueiden rajat. Ainakin silloin, kun minä olin läsnä.

Hilde on entinen mäkihyppääjä. Hän lopetti urheilu-uransa keväällä 2018. Hän saavutti Norjan mäkimaajoukkueen kanssa muun muassa joukkuekilpailun olympiapronssia ja neljä MM-hopeaa. Maailmancupissa hän voitti kolmesti henkilökohtaisen kisan.

Norjan yhdistetyn joukkueen mäkivalmentajana Hilde aloitti heti kesällä 2018.

Pukukikkailusta keskustellaan lauantaina Ylen Urheilustudiossa kello 15.35 alkaen.

