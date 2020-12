Suomihitti pauhasi itsenäisyyspäivänä Pohjois-Lontoon derbyssä – Arsenal koki liigakärki Tottenhamin taidot

Tottenham otti taas paikkansa jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä voitettuaan sunnuntai-iltana Pohjois-Lontoon paikallistaistossa Arsenalin 2–0. Tottenhamin maaleista vastasivat tutut miehet Son Heung-min ja Harry Kane.

Tavallaan itsenäistä Suomea muistettiin myös Lontoossa, kun Son vei 13. minuutilla kotijoukkueen johtoon upealla laukauksella rangaistusalueen ulkopuolelta. Eteläkorealaisen tarkka laukaus putosi Arsenal-maalin oikeaan kulmaan, ja Tottenhamin maalilaulu Daruden Sandstorm kajahti ilmoille.

Toistamiseen 2 000 henkilön kotiyleisöä huudatti ensimmäisen puoliajan lisäajalla Kane. Englantilaiskärki tälläsi pallon lähietäisyydeltä voimalla yläriman kautta etuyläkulmaan.

Tottenham-duo nousi jo lähelle maalipörssin kärkisijoja. Son on osunut tällä kaudella kymmenen kertaa, Kane yhdeksän. Maalipörssin kärjessä on Evertonin Dominic Calvert-Lewin 11 maalilla. Tottenham on varsin räikeästi 19 maalia tehneen tähtikaksikkonsa varassa, sillä yhteensä joukkue on tehnyt tällä kaudella 23 maalia.

Pohjois-Lontoon suurseurojen vire on tällä hetkellä päinvastainen. Tottenham on pelannut jo kymmenen liigaottelua peräkkäin tappioitta. Arsenalin edellinen liigavoitto tuli sen sijaan 1. marraskuuta. Joukkue on sarjataulukossa 15:s.

– Meistä vain tuntuu hyvältä, ehkä olemme tulossa uramme huipulle? Ymmärrämme paremmin peliä ja toisiamme. Olemme ilahtuneita tuloksesta, Kane kommentoi superduon yhteispeliä BBC:n mukaan.

Törkytemppu vesitti West Bromwichin pelin

Sunnuntain muissa otteluissa West Bromwichin pyristely Crystal Palacea vastaan päättyi Matheus Pereiran typerään temppuun. Crystal Palacen Patrick van Aanholt taklasi 34. minuutilla Pereiran kentän pintaan ja brasilialainen tulistui tilanteesta niin, että ponnisti molemmilla nappulakengillään kohti van Aanholtin nivusia ja alavatsaa.

Pereiran punaisen kortin jälkeen Crystal Palace meni menojaan. Sekä Wilfried Zaha että Christian Benteke osuivat 5–1-vierasvoitossa kahdesti.

– Turhauttavaa. Olimme pelin päällä ennen ulosajoa. Mielestäni se ei ollut potku, mutta noin ei voi tehdä tällä tasolla. Se olisi voinut olla keltainenkin kortti, mutta hän (Pereira) antoi tuomarille mahdollisuuden punaiseen korttiin, West Bromwichin valmentaja Slaven Bilic sanoi BBC:lle.

Sheffield United ei puolestaan pystynyt vieläkään voittamaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella, kun Jamie Vardy viimeisteli Leicesterin 2–1-voittomaalin lisäajalla. Vierasvoiton naarannut Leicester on sarjassa kolmantena.