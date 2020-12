Kuka on Valtteri Bottasta nöyryyttänyt George Russell? F1-lupauksen entiset suomalaiset tallipomot kertovat, miten hurjaan lentoon sensaatiomainen tuurauskeikka voi siivittää

George Russell on ajanut aiemmin tällä kaudella Williams-tallissa.

Entisten suomalaispomojen mukaan George Russellissa on ainesta F1-maailmanmestariksi.

Lewis Hamiltonin tuuraaja George Russell oli viikonlopun yksi onnistujista Bahrainissa F1-radalla, vaikka hänen kisansa päättyi loppuvaiheilla rajuun romahdukseen. Mercedeksen kaksoisvoitto Russellin johdolla näytti lähes varmalta, kunnes talli omalla toiminnallaan sähläsi nuoren brittikuskin ja Valtteri Bottaksen pois kärjestä. Bottas oli lopulta kahdeksas ja Russell yhdeksäs.

22-vuotiaan britin osakkeet F1-radalla lähtivät kaikesta huolimatta valtavaan nousuun, uskovat Russellin kanssa juniorivuosina työskennelleet Marko Koiranen sekä Antti "Afa" Heikkinen. Russell ajoi heidän tallissaan, Koiranen GP:ssä, junioriformuloita kaudella 2014–2015 runsaan vuoden verran. Kaksikon mukaan Russell todisti nyt hurjan potentiaalinsa.

– Olihan tuo sellainen näyttö, että kyllä Russellin joku kaappaa. Jos ei Mercedes niin joku muu. Tuollaiset näytöt ovat niin kovia F1-maailmassa. Hän on nyt kaikkien papereissa top-kolmessa. Jos olisin Russell, hymyilisin, sanoo tallipomo Koiranen.

– Jos ei ajopaikkaa Mercedekseltä löydy muutamaan vuoteen, niin varmasti on muitakin ottajia. Hän edisti omaa uraansa rajusti eilisellä, arvioi Koiranen GP:n entinen toimitusjohtaja Heikkinen.

– Lähtökohtaisesti oletin, että Bottas olisi voittanut hänet, Heikkinen lisää.

Kaksikko muistaa Russellin hyvin. Sunnuntainen kisa ei juuri yllättänyt Koirasta.

– Hän oli jo junnuformuloissa sellainen, että kun paikka tuli, niin hän meni ohi. Se kuvastaan hänen luonnettaan. Hän on äärimmäisen nopea kaveri.

"Puhumme tulevasta maailmanmestarista"

Koiranen kuvailee Russellin olleen jo nuorena sataprosenttisesti keskittynyt lajiin. Koirasen mukaan nuoresta britistä näki jo silloin, kuinka lupaavasta urheilijasta oli kyse.

– Hän oli jo erittäin hyvässä kunnossa fyysisesti ja henkisesti. Hän otti homman tosissaan ja puhkesi kukkaan kunnolla pari vuotta sen jälkeen, kun meiltä lähti. Puhumme tulevasta maailmanmestarista.

Myös Heikkisen mukaan Russellissa on potentiaalia maailmanmestariksi. Heikkinen nostaa esille Russellin kovan ja erittäin voitontahtoisen luonteen. Heikkinen kertoo, millaisia autourheilun maailmanmestarit ovat.

– Aikoinaan yksi rallin maailmanmestareita valmentanut urheilupsykologi kertoi minulle, että he ovat sellaisia kavereita, joiden kanssa ei lomalle tee mieli lähteä. Pitää olla röyhkeä, että tulee maailmanmestariksi. Russell on sellainen, ja hän osaa esiintyä hyvin median edessä.

Ennen Hamiltonin tuurauskomennusta Willliamsilla tällä kaudella ajanut Russell on vuoden nuorempi kuin F1-radoilla jo menestystä niittäneet Charles Leclerc ja Max Verstappen. Russell ajoi juniorina Leclercin kanssa samaan aikaa Italian Formula 4 -sarjaa.

– Tämä on sitä nuorta sukupolvea, joka sieltä on tulossa. Vanhempien kuskien pitää olla hereillä, Koiranen hymähtää.

Ensi viikonloppuna isot panokset?

Russell saatetaan nähdä taistelemassa voitosta Mercedeksen kyydissä myös kauden päättävässä osakilpailussa Abu Dhabissa tulevana viikonloppuna. Koronavirustartunnan takia sivussa olevan Hamiltonin osallistumisesta kisaan ei ole vielä ilmoitettu. Hamilton on jo varmistanut maailmanmestaruuden.

Jos Russell nähdään Mercedeksen ratissa, spekulaatiot nousevat myös Valtteri Bottaksen kohdalla. Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh arvioi aiemmin, että Bottaksen olisi erittäin tärkeä ottaa taas Russellin päänahka, vaikka viimeinen kisa ei suomalaisen lähitulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttaisikaan. Tässä välissä pitää muistuttaa, että Russell oli ennen Mercedeksen varikkosähläilyä Bottaksen edellä ja ajamassa voittoon.

– Eihän se hyvältä näytä, jos Russell voittaa Abu Dhabissa. Valtterin pitää terästäytyä, Koiranen tuumii.

Koiranen on Mildhin kanssa samaa mieltä ja uskoo, ettei kauden päättävä kisa vaikuta Bottaksen lähitulevaisuuteen kävi miten hyvänsä. Bottaksella on jo sopimus Mercedekselle ensi kaudeksi. Koirasen mukaan Bottas vastaan Russell -asetelmasta on myös turha vetää liian suuria johtopäätöksiä

– Nyt näimme vasta kaksi starttia, Koiranen painottaa.

Myös Heikkinen on samoilla linjoilla, mutta väläyttää, että ensi viikonlopun kisassa voi olla kauaskantoiset seuraukset.

– En näe realistisena, että George vie Valtterin paikan. Mutta pidemmällä tähtäimellä hän on uhka.

Heikkinen uskoo, että viikonloppuna nähdään erittäin mielenkiintoinen vääntö, jos Russell ajaa Mercedeksellä Bottasta vastaan.

– Olisi oikeastaan mielenkiintoista nähdä heti putkeen toinen kisa Russellilta Mercedeksellä. Russell pystyi nyt ajamaan ilman paineita, eikä kenelläkään ollut mitään suuria odotuksia. Nyt viikonloppuna Russellilla on paineet, jos hän ajaa Mersulla, koska nyt kukaan ei odota muuta kuin voittoa.

