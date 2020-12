Miksi Leijonat lähtee Venäjälle pelaamaan jääkiekkoa kiihtyvässä koronatilanteessa? Jukka Jaloselta yksiselitteinen vastaus

Matti Raivio / All Over Press

Moskovassa on otettu koronavirusturvallisuus huomioon samanlaisin erityisjärjestelyin kuin kuukauden takaisessa Helsingin EHT-turnauksessa.

Kymmenen päivän päästä alkavassa jääkiekon miesten Euro Hockey Tour -turnauksessa Moskovassa on varauduttu koronaviruksen tartuntariskiin samankaltaisin erityisjärjestelyin kuin Helsingin EHT-turnauksessa kuukausi sitten.

– Suomen EHT:ssä järjestelyt havaittiin toimiviksi, ja terveysturvallisuusnäkökulmat tuli huomioitua ja hoidettua. Samalla mallilla mennään Venäjällä. Uskomme, että se toimii, kertoo Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela Yle Urheilulle.

Maajoukkue asuu Venäjällä niin sanotussa kuplassa, jossa liikutaan vain hotellin ja jäähallin välillä ilman ulkopuolisia kontakteja. Joukkueen jäsenille tehdään paikan päällä koronavirustestit.

–Hoidetaan homma niin hyvin, että pääsemme kaikki terveenä sinne ja takaisin. Lähdemme sinne hyvillä mielin. Saamme uuden kokemuksen A-maajoukkueelle, kertoi Leijonien GM Jere Lehtinen tiedotustilaisuudessa.

Neljän maan välinen kiekkoturnaus on Suomen A-maajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen mukaan tarpeellista pelata, vaikka vallitseva koronavirustilanne on maailmalla hankala.

Kaksinkertainen maailmanmestarivalmentaja pitää kovatasoisia maaotteluja tärkeinä, kun tähtäin on ensi toukokuun MM-kisoissa. Venäjän jälkeen kiertue jatkuu helmikuussa Ruotsissa ja toukokuussa Tshekissä.

– Emme me tässä varmaan muuten olisi, jos se olisi tarpeetonta. Ehdottomasti haluamme sinne mennä. Emme sitä hirveästi ole funtsineet tässä, että pitäisikö tämä homma perua, Jalonen sanoi Leijonien tiedotustilaisuudessa.

Liki 150 miljoonan asukkaan Venäjällä todettiin maanantaina reilut 28 000 uutta koronavirustartuntaa ja 456 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Tartuntamäärät ovat nousseet tasaisesti syyskuusta lähtien. Yhteensä Venäjällä on todettu pandemian aikana 2,5 miljoonaa tartuntaa.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjän koronatilanne on Euroopan keskitasoa. Venäjällä on 14 viime päivän aikana todettu 256,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on ollut 108,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Suurin osa Suomen joukkueen pelaajista edustaa seuratasolla Venäjän KHL-sarjan seuroja. Mukana on myös muutama pelaaja Ruotsin ja Sveitsin kiekkoliigoista, mutta ei yhtäkään kotimaan SM-liigasta.

Helsingin EHT-turnaus Suomen, Venäjän, Tshekin ja Ruotsin välillä sujui ongelmitta, vaikka pelaajia ja joukkueen muita jäseniä oli paikalla paljon. Koronatartuntoja ei todettu turnauksessa tai sen jälkeen lainkaan.

Jukka Jalonen on luottavainen, että myös venäläiset pystyvät järjestämään nelipäiväisen tapahtuman turvallisesti.

– Eihän siitä koskaan varma tietenkään voi olla, mutta kyllä me lätkää haluamme pelata. Hienoa, että pääsemme taas pelaamaan huippujoukkueita vastaan huippujoukkueella.

Leijonat kohtaa 17.–20. joulukuuta pelattavassa Moskovan EHT-turnauksessa Tshekin, Ruotsin ja Venäjän.

Suomen joukkue Venäjän EHT-turnauksessa

Maalivahdit

Rynnäs Jussi, Linköping HC (SHL)

Juvonen Janne, Leksands IF (SHL)

Olkinuora Jussi, Metallurg Magnitogorsk (KHL)

Puolustajat

Pokka Ville, Avangard Omsk (KHL)

Friman Niklas, Jokerit Helsinki (KHL)

Sund Tony, Dinamo Riika (KHL)

Kaski Oliwer, Avangard Omsk (KHL)

Vittasmäki Veli-Matti, Severstal Tšerepovets (KHL)

Hietanen Juuso, Dynamo Moscow (KHL)

Lindbohm Petteri, EHC Biel (NLA)

Nikkilä Petteri, Linköping HC (SHL)

Salo Robin, Örebro HK (SHL)

Rantakari Otso, Neftehimik Nižnekamsk (KHL)

Hyökkääjät

Lehterä Jori, Spartak Moskova (KHL)

Junttila Julius, Jokerit Helsinki (KHL)

Aaltonen Miro, SKA Pieteari (KHL)

Savinainen Veli-Matti, Jokerit Helsinki (KHL)

Ojamäki Niko, Linköping HC (SHL)

Nättinen Joonas, Severstal Tšerepovets (KHL)

Karjalainen Jere, HK Sochi (KHL)

Ikonen Henri, Jokerit Helsinki (KHL)

Nättinen Julius, HC Ambrì-Piotta (NLA)

Ruohomaa Mikael, Sibir Novosibirsk (KHL)

Leino Robert, Örebro HK (SHL)

Puustinen Juuso, Sibir Novosibirsk (KHL)

Ilomäki Arttu, Luleå HF (SHL)

Turunen Teemu, HC Davos (NLA)

Pesonen Harri, Metallurg Magnitogorsk (KHL)

Venäjän EHT-turnauksen ohjelma

To 17.12.

klo 13.30 Suomi–Tshekki

klo 18.30 Ruotsi–Venäjä

La 19.12.

klo 10.00 Suomi–Ruotsi

klo 14.30 Venäjä–Tshekki

Su 20.12.

klo 10.00 Tshekki–Ruotsi

klo 14.30 Venäjä–Suomi

