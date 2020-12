Asiantuntija uskoo, että Teemu Suniselle löytyy jonkinlainen paketti ensi kaudeksi – Tomin nuoteista -podcast summaa rallikauden

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Uudessa Tomin nuoteista -podcastin jaksossa Tomi Tuominen ja Miikka Anttila käyvät läpi rallikauden 2020 puheenaiheita. Toyotan kokonaan uudistettu miehitys nousi esiin jo ennen kauden alkua, sillä kovin usein tiimi ei vaihda kaikkia kuljettajiaan kausien välillä. Ylen asiantuntijan Anttilan mukaan uuden sukupolvien autojen kohdalla tämä on helpompaa kuin aiemmin.

– Kyllä se muutos tuli yllätyksenä. Mutta tuntuu, että näihin autoihin on helppo päästä sisään. Sen jälkeen kun nämä autot tulivat, jokaisen joka on vaihtanut automerkistä toiseen, on ollut välittömästi kilpailukykyinen. Kyllä siinä hetki kuitenkin menee, kun haetaan toimintatapoja, kertoo Anttila.

Toyotan kuljettajakolmikon Anttila näki varmana valintana.

– Sanoisin, että se oli hajuton ja mauton. Tarkoitan kuitenkin sillä sitä, ettei se voinut mennä kauhean paljon pieleen. Varmat nimet, mutta pystyisikö sillä voittamaan valmistajien mestaruuden? Lopulta tiimi osoittautui todella vahvaksi ja oli hiuskarvan varassa viedä molemmat mestaruudet, summaa Anttila.

Toinen kärkitiimeistä, Hyundai, kaappasi hallitsevan mestarin Ott Tänakin riveihinsä.

– Siinä kävi nähdäkseni niin, ettei Tommi Mäkinen ja Ott Tänakin taustaporukka päässeet neuvotteluissa yhteiseen näkemykseen. Veikkaan, että siellä on jo hyvin aikaisessa vaiheessa alettua katsella muita vaihtoehtoja. Jos tarjolla olisi ollut vain M-Sport tai Toyota, neuvotteluhalukkuutta olisi varmasti ollut enemmän.

Tänäkin liittymisen Thierry Neuvillen hallitsemaan tiimiin Anttila näkee kahdella tavalla.

– Kyllä siinä varmasti haettiin sitä, että voitettaisiin uudestaan merkkimestaruus. Voi olla, että se ajateltiin myös niin, että toinen huippukuljettaja tulee vähän rikkomaan vanhoja kaavoja ja kyseenalaistamaan totuttuja juttuja. Veikkaan kuitenkin, että takana oli yksinkertaisesti se, että Hyundai halusi riveihinsä vahvimman mahdollisen kuljettajakaksikon.

Esapekka Lappi ilmoitti Monzan kilpailun jälkeen jäävänsä pois MM-sarjasta. AOP

Hyundain kolmannen auton kiertävä kuljettajasysteemi aiheutti kauden aikana paljon puhetta. Lopulta järjestelmä sinetöi korealaistiimille merkkimestaruuden.

– Dani Sordo, Craig Breen ja Sebastien Loeb tekivät juuri sitä työtä, mitä heiltä odotettiin. Niillä pisteillä titteli meni Hyundaille.

Anttila ottaa podcastissa esiin myös epävarman kauden logistiset ongelmat tiimeille.

– Se ei ole todellakaan helppoa, kun ei tiedetä hyvissä ajoin missä ja milloin ajetaan. Jo pelkästään nuottiautot saattavat olla yhdessä maassa, joku rekka odottaa toisessa maassa ja on alun perin matkalla kolmanteen maahan, kaikkea tällaista. Siinä joutuu aika monta puhelinsoittoa soittamaan ja sähköpostia kirjoittaa, että saa sen koko karavaaniin seuraavaan oikeaan osoitteeseen.

Suomalaiskuljettajista vain Kalle Rovanperän tiedetään varmuudella jatkavan huipputasolla myös ensi vuonna. M-Sportin suomalaiskaksikon tilanne on vaikeampi. Teemu Sunisen tulevaisuudesta ei ole takeita, ja Esapekka Lappi puolestaan ilmoitti Monzan kilpailun jälkeen jäävänsä pois MM-sarjasta.

– Todella harmi Esapekan kohdalla. Ymmärrän kuitenkin, ettei hän halua ajaa ilman palkkaa, ja varsinkaan maksaa ajamisesta. Teemu Sunisen kohdalla uskon kuitenkin manageri Timo Jouhkin hoitavan suojatilleen jonkinlaisen paketin. Jouhki ei halua Suniselle välivuotta. Kallelta taas odotan kovaa menestystä, jopa voittoa jo Ruotsissa. Sitten on vielä Jari Huttunen, jolle Hyundain on mielestäni pakko antaa muutama kisa WRC-autolla ensi kaudella.

