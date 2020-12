Markku Kanerva: Toivelohkoa elättelin, mutta ehkä lähemmäs tuli kauhulohkoa

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva piti Suomelle arvottua MM-karsintalohkoa vuoden 2022 MM-kisoihin kovana. Siinä pelaavat Suomen lisäksi Ranska, Ukraina, Bosnia ja Hertsegovina sekä Kazakstan.

– Kova lohko tuli, ei käy kieltäminen. Toivelohkoa elättelin, mutta ehkä lähemmäs tuli kauhulohkoa.

Suomi voitti Ranskan harjoitusottelussa marraskuussa, mutta MM-karsinnassa on kyse aivan eri peleistä.

– Ranska on hallitseva maailmanmestari. Ukrainassa on nostettu nuoria pelaajia ryhmään. Joukkue on hyvin organisoitu, sieltä löytyy yksilötaitoa ja hyökkäysvoimaa. He voittivat kansojen liigassa Sveitsin ja Espanjan. Kova joukkue, mutta ei missään nimessä mahdoton, Bosnia oli pahin, mitä neloskorista voi tulla, Kanerva totesi.

Arvonta on kuitenkin tehty ja näillä mennään.

– Kuulin, että Uefan äänestyksessä tätä pidettiin kolmanneksi kovimpana lohkona, Koskaan emme saa unelmalohkoa, arpa heitti nyt tällaiset joukkueet. Yksittäisissä peleissä pitää olla mahdollisimman valmiita, Kanerva sanoi.

Karsinnoissa on viiden ja kuuden joukkueen lohkoja. Suomi arvoittiin viiden joukkueen lohkoon. Se mahdollistaa sen, että Suomi voi pelata joissain karsintaikkunoissa harjoituspelejä.

– Se on positiivinen juttu, että saamme pari ystävyysottelua, jotka mahdollistavat pelaajakokeiluja. Kanerva totesi.

Kanervalla on keväällä kiireiset ajat, kun pitää valmistautua kesän EM-kisoihin ja samalla myös MM-karsintoihin.

- Bosnia ja Ranska ovat aika tuttuja. Kazakstania pitää alkaa skouttamaan ja samalla on EM-kisoihin valmistautuminen käynnissä, Kanerva mietti.

Lohkon otteluohjelma julkaistaan tiistaina.

