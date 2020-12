Kommentti: Qatarin ja Euroopan jalkapalloeliitin kyseenalaiseen yhteistyöhön kirjoitettiin jälleen uusi ruma luku – kukaan ei edes yritä peitellä läheisiä välejä

Boikotti ei ole ratkaisu. Paljon parempi vaihtoehto on mennä paikan päälle ja yrittää vaikuttaa siellä asioihin.

Jotakuinkin näillä sanoilla urheilutoimijat ovat perustelleet valintojaan, kun isoja urheilun arvokisoja on myönnetty maihin, joissa poljetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Samaa mantraa on toitotettu jalkapallon vuoden 2022 MM-kisoista, jotka järjestetään Qatarissa. Euroopan jalkapalloliiton Uefan jäsenmaat, kuten Suomi, ovat linjanneet, että boikotin sijaan oikea ratkaisu asioiden parantamiseksi on "aktiivinen dialogi" Qatarin kanssa. Yhteistyötä Euroopan maat Qatarin suuntaan totisesti tekevätkin. Tiistaina Uefa toivotti Qatarin tervetulleeksi pelaamaan Euroopan MM-karsintalohkoon kotikisoihin valmistavia pelejä.

Se oli uusi ruma luku Euroopan jalkapalloeliitin ja Qatarin väliseen kyseenalaiseen yhteistyöhön.

Qatarin kanssa tehtiin virhe – miten se korjataan?

Etenkin vuosituhannen alussa vallalla oli sinisilmäinen urheilun reilun pelin eetos. Ajateltiin, että isot urheilutapahtumat kiinnittäisivät kansainvälistä huomiota eri maiden epäkohtiin, mikä pakottaisi maita muuttumaan länsimaisen demokratian näkökulmasta parempaan suuntaan.

Tai ehkä tämä oli vain sumutus, perustelu, jolla haluttiin siirtää huomio pois korruptiosta, joka oli monen kisaisännyyden myöntämisen taustalla.

Joka tapauksessa tämä perustelu ei pidä paikkaansa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Kiinan ihmisoikeustilanne huononi, kun Peking järjesti vuoden 2008 kesäolympialaiset. Se ei estänyt Kansainvälistä olympiakomiteaa myöntämään vuoden talvikisoja 2022 Pekingille.

Aivan samalla tavalla Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa suorastaan ummisti silmänsä kaikilta mahdollisilta ongelmilta, kun jalkapallon MM-kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010.

Myöhemmin jopa korruptiosta syytetty entinen Fifa-johtaja Sepp Blatter on myöntänyt, että kisojen myöntäminen Qatarille saattoi olla virhe (siirryt toiseen palveluun).

Qatarin MM-kisaprojektia on syytetty muun muassa siirtotyöläisten hyväksikäytöstä, mikä on johtanut kisastadioneita rakentavien ihmisten kuolemiin. Qatar on diktatuuri, joka on uskottavien epäilyjen mukaan hankkinut kisaisännyytensä lahjuksilla. Kaiken lisäksi Qatarissa on niin kuuma, että ainoa järkevä ajankohta pelata kisat on joulukuussa.

Virhettä ei kuitenkaan korjata viemällä kisaisännyyttä Qatarilta. Yksikään jalkapallomaa ei ole myöskään ilmoittanut boikotoivansa Qatarin vuoden 2022 MM-turnausta.

Qatar pääsee pelaamaan Euroopan MM-karsintoja

Boikotti ei ole ratkaisu. Paljon parempi vaihtoehto on mennä paikan päälle ja yrittää vaikuttaa siellä asioihin. Vai onko?

Tällä hetkellä näyttää nimittäin siltä, ettei kansainvälinen jalkapalloeliitti edes yritä kiillottaa julkisuuskuvaansa kritisoimalla Qataria. Sen sijaan Qatarin kanssa tehdään mielellään yhteistyötä.

Tiistaina kerrottiin, että eurooppalaiset huippumaat auttavat Qataria valmistautumisessa MM-kotikisoihin. Qatar pääsee mukaan MM-karsintalohkoon, jossa pelaavat Portugali, Serbia, Irlanti, Azerbaidzhan ja Luxemburg. Kisapaikka Qatarilla jo isännyyden ansiosta on, mutta Euroopan karsintalohkossa se saa vyölleen tärkeitä ja kovatasoisia otteluita, jotka valmistavat joukkuetta urheilullisesti kisoihin.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ei näytä näkevän yhteistyössä mitään ongelmaa. Euroopan jalkapalloeliitti ei siis edes yritä peitellä läheisiä välejään Qatarin kanssa. Enemmänkin näyttää siltä, että eurooppalaiset sivistysmaat haluavat lakaista Qatarin ihmisoikeusongelmat maton alle. Mieluummin pelataan yhdessä kuin puhutaan ääneen ongelmista.

Apua Qatarille löytyy toki muualtakin. Joukkueen on tarkoitus osallistua ensi vuonna myös Etelä-Amerikan mestaruusturnaukseen Copa Americaan.

Euroopan futismaiden päättäjiltä toivoisi silti johtajuutta ja selkärankaa. Jos jotkut urheilupomot ovat joskus tehneet sellaisen päätöksen, että MM-kisat myönnetään Qatarille, pelaajilta ei voi vaatia MM-kisojen boikotointia.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Euroopan futismaiden pitäisi olla hiljaa ja auttaa Qatarin valmistautumista kisoihin.

