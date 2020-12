Jääkiekon nuorten MM-kisoja ympäröi koronakaaos: Ruotsin joukkueelle etsitään nyt valmentajaa Pohjois-Amerikasta tartunnan takia – tästä syystä kisat halutaan pelata

MM-kisajoukkueet käyvät kolmesti koronatestissä ennen Edmontoniin matkustamista. Ruotsin ja Saksan joukkueista on löydetty useita koronatartuntoja.

Jääkiekon nuorten MM-kisojen alla on saatu useita uutisia koronavirustartunnoista.

Jokainen kisoihin osallistuva joukkue testataan kolmesti ennen matkustusta MM-kisapaikalle Edmontoniin. Testien on oltava negatiivisia. Jos joku joukkueen jäsenistä saa positiivisen testituloksen, ei hän saa osallistua arvokisoihin.

Pahimmissa vaikeuksista kisoihin osallistuvista maista on tällä hetkellä Ruotsi. Joukkueesta on löydetty kahdessa koronavirustestissä jo kahdeksan tartuntaa, joista neljä on todettu pelaajilla ja neljä valmennuksessa. Kolmas koronatesti otetaan torstaina ja tulokset selviävät perjantaina.

Ruotsin maajoukkue on kokoontunut Sundsvalliin odottamaan matkustusta Kanadaan.

– Emme tiedä, onko Sundsvallin kuplassa nyt koronaa, sanoo maajoukkueen GM Johan Stark SVT:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Koronaan sairastuneisiin kuuluvat muun muassa Ruotsin päävalmentaja Tomas Montén, apuvalmentaja Anders Lundberg, maalivahtivalmentaja Nizze Landén ja videovalmentaja Adam Almqvist.

Koska nelikolla ei ole asiaa Edmontoniin, alkoi Ruotsi järjestellä alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta valmentavan Anders Eriksénin lähettämistä vuodenvaihteen kisoihin. SVT:n mukaan Eriksén ei kuitenkaan saa välttämättä lupaa osallistua kisoihin, koska häntä ei ole testattu kaikkia kolmea vaadittua kertaa.

Tästä syystä Ruotsi etsii SVT:n mukaan nyt valmentajaa joukkueeseen Pohjois-Amerikasta.

– Olemme pakotettuja siihen, meidän pitää etsiä leveyttä, Stark sanoo.

Ruotsin joukkueen on määrä matkustaa sunnuntaina samalla tilauslennolla Suomen ja Venäjän maajoukkueiden kanssa Kanadaan.

– Onhan se vähän jännä tilanne, että Ruotsilta on päävalmentajakin sivussa. Mutta luotamme järjestäjiin. En usko, että meillä on koneessa mitään riskiä siihen, että joku olisi koneessa koronan kanssa, Suomen MM-joukkue-ehdokkaisiin valittu puolustaja Ville Heinola kertoo Yle Urheilulle.

Ruotsin lisäksi Saksan joukkueesta kolmelta hyökkääjältä on löydetty koronavirustartunta. Lisäksi Kanada joutui keskeyttämään joukkueen harjoitusleirin kahdeksi viikoksi, koska kahdella pelaajalla todettiin koronavirus marraskuun lopussa.

Vaikka koronavirustartunnat aiheuttavat vastatuulta MM-kisoille, järjestäjät vakuuttavat Sportsnetille, että kisat järjestetään (siirryt toiseen palveluun). Sivuston mukaan suurin syy tälle on raha: Kanadan jääkiekkoliitto on saamassa tv-oikeuksista useita miljoonia dollareita. Lisäksi kassaan virtaa sponsorirahaa suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä.

– Voi olla, että kisat pidetään vain kahdeksalla joukkueella, jos muutama joukkue ei voisi osallistua, Kanadan jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Scott Salmond kommentoi Sportsnetille.

– Kunhan saamme joukkueet Edmontoniin, teemme heille kaikesta niin turvallista kuin mahdollista ja saamme turnauksen alkuun, Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Bob Nicholson sanoi kanadalaissivustolle.

Kun joukkueet saapuvat Edmontoniin, joukkueiden jäsenet ovat neljä päivää omissa hotellihuoneissaan karanteenissa. Mikäli hotellihuoneesta poistuu, siitä seuraa kuplan rikkoneelle sakkoja ja poisto kisakuplasta.

MM-kisat alkavat Kanadan Edmontonissa joulupäivänä. Mestari on selvillä varhain aamulla 6. tammikuuta Suomen aikaa.

Lue myös:

NHL kaavailee divisioonamuutoksia – ehdolla myös kanadalaisjoukkueiden divisioona

Nuorten Leijonien kärsivällisyys on koetuksella jo kotimaassa – "Kaikilla on iso unelma päästä pelaamaan Kanadaan"

Nuorten Leijonien MM-ehdokkaat julkaistu – pelaajat joutuvat itsenäisyyspäivänä karanteeniin, vaikka kaikki eivät pääse lopulliseen kisaryhmään