Toyotalta jättiyllätys – Jari-Matti Latvala korvaa Tommi Mäkisen tallipäällikkönä

Rallin MM-sarjassa kilpaileva Toyota yllätti tiedottamalla, että uusi tallipäällikkö on tehdaskuljettajan paikkansa vuosi sitten menettänyt Jari-Matti Latvala. Kaj Lindström jatkaa entiseen tapaan tiimin urheilutoimenjohtajana.

Urallaan ennätykselliset 209 MM-rallia ajanut Latvala, 35, korvaa tehtävässä Tommi Mäkisen, joka siirtyy Toyotan moottoriurheiluosaston neuvonantajaksi. Toyotan WRC-tallin operatiivinen toiminta siirtyy Tommi Mäkinen Racing Oy:ltä TGRE:lle (Toyota Gazoo Racing Europe), mutta TMR jatkaa TMC:n (Toyota Motor Corporation) kanssa yhteistyötä. Tallia pyöritetään jatkossakin Jyväskylästä ja Tallinnasta käsin.

Latvala ajoi Toyotalla kaudet 2017–2019 ja myös vielä viime kaudella yhden kisan Ruotsissa, mutta se päättyi jo varhain tekniseen ongelmaan. Latvala siirtyy nopeasti kuljettajasta johtotehtäviin. Hän ei ole ilmoittanut urheilu-uransa päättymisestä.

Latvalalle uusi pesti tutussa tiimissä on suuri kunnia.

– Olen otettu tästä luottamuksesta, jonka Akio Toyoda (Toyotan pääjohtaja) ja Toyota ovat minua kohtaan osoittaneet. Nyt tallipäällikkönä minun täytyy nähdä isompi kuva, ja minun täytyy kyetä motivoimaan ihmisiä työskentelemään yhdessä hyvien tulosten saamiseksi. Tämä on uusi haaste, ja olen siitä innoissani, Latvala sanoo tiedotteessa.

Latvala näkee, että vaikka uusi kausi on jo ovella, Toyotalla on kaikki valmiina.

– Tommi on tehnyt fantastista työtä kasatessaan tallin nollasta ja rakentaessaan siitä menestyvän tiimin. Totta kai aina on parannettavaa, ja haluan käyttää tallissa aiemmin oppimaani hyödykseni, jotta voimme tehdä yhdessä tiimistä mahdollisimman menestyksekkään.

– Uusi kausi on nurkan takana, mutta paketti on valmiina. Meillä on kilpailukykyinen auto, samat kuljettajat ja kaikki tietävät, mitä tehdä valmistautuessamme Monte Carlon ralliin tammikuussa.

Toyoda luottaa Latvalan osaamiseen täysin.

– Vuosi sitten laitoimme Jari-Matin pois tiimistä kuljettajan roolissa. Nyt olen todella onnellinen, että pääsen kertomaan tämän tiedon. Kun mietimme tiimiä ensi vuodelle, Jari-Matin kasvot tulivat heti mieleeni, Toyoda sanoi tiedotteessa.

Akio Toyoda ja Jari-Matti Latvala ovat olleet läheisissä väleissä jo vuosia. Nyt Toyoda teki Latvalasta tiimin tallipäällikön. Tomi Hänninen

Anttila yllättyi

Yle Urheilun asiantuntija, Latvalan kartanlukijana pitkään muun muassa Toyotalla työskennellyt Miikka Anttila hämmästyi uutisesta.

– Melkoinen yllätys. Onhan siihen nimiä veikkailtu, mutta Jari-Matti tuli ihan täytenä yllätyksenä, Anttila toteaa.

– Eniten yllättää se, ettei hänellä ole kokemusta johtamistyöstä ja tässä on iso organisaatio johdettavana. Japanilaiset ovat varmaankin ajatelleet, että hänet on tunnettuna rallikasvona hyvä palkata Toyotan rallitoimintojen keulakuvaksi.

Toyota joutui joulukuun alussa päättyneellä kaudella taipumaan Hyundaille toista kertaa peräkkäin valmistajien MM-taistelussa, mutta kuljettajien titteli meni kuitenkin tiimissä vielä ensi kaudellakin jatkavalle Sebastien Ogierille. Mäkinen sanoi Monzan kisan jälkeen jättävänsä pestinsä hyvillä mielin.

– Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä. Meillä on hyvä tiimi, joka on hyvä jättää nyt tekemään töitä. Sama porukka tietää, miten on tehty töitä aiemmin ja heillä on näkemystä. Sama tulee varmasti jatkumaan.

– Toivotaan, että mestaruuksia tulee tästäkin eteenpäin. 2022 ollaan tietysti uusien kysymysten edessä. Itsellä suunta on nyt enemmän Japaniin, ja katsotaan, mitä siellä saadaan aikaan.

Toyotan kuljettajina jatkavat Ogierin rinnalla ensi kaudellakin Kalle Rovanperä sekä mestaruuden viimeisessä kisassa menettänyt Elfyn Evans.

