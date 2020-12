Mari Ederiltä hieno täyskäännös tuloksissa! Itävaltalainen aviomies puolestaan yllätysvoittajan taustalla – "Ampumahiihto on aika sairas laji"

Suomen naisten ampumahiihtomaajoukkueen ykköstykiltä Mari Ederiltä nähtiin suuri täyskäännös, kun ampumahiihdon maailmancup jatkui kahden Kontiolahden viikonlopun jälkeen Hochfilzenissä Itävallassa.

Kontiolahden pikakilpailussa Eder oli 93:s. Hän ampui kymmenestä laukauksesta peräti seitsemän ohi. Nyt samalla matkalla Eder oli viidestoista. Ohilaukauksia tuli yksi.

– Onhan noissa sijoituksissa ihan huikea ero. Mari tekee sen tuloksen tuolla 90-prosenttisella ammunnalla. Hiihtoajoissa hänellä oli edelleen vahvaa tekemistä. Nyt sai vielä penkkaonnistumisen. Voi vain iloita siitä, Yle Urheilun ampumahiihtoasiantuntija Laura Toivanen iloitsi lähetyksessä.

60 parhaan takaa-ajokilpailuun sunnuntaille ylsi myös Suvi Minkkinen. Hän oli 56:s.

– Suvilta oli pirteämpää tekemistä. Hän on sanonut itse, että lihaksistossa meno tuntuu hyvältä, Toivanen totesi.

Eder itse kertoi Yle Urheilulle kilpailun jälkeen, että huolimatta suuresta erosta tuloslistalla olotila oli samanlainen kilpailun jälkeen ei ollut mitenkään erityinen.

– Ampumahiihto on aika sairas laji siinä mielessä, että tekemisessä ei ollut niin älyttömän suurta eroa. Taulut tietysti kaatuivat. Edellinen kerta oli sen puolesta katastrofi, Eder sanoi.

Mari Ederillä sujui pikakilpailu tuloksellisesti paljon paremmin Hochfilzenissä kuin Kontiolahdella. Tomi Hänninen

Eder otti tarkoituksella ammunnat Hochfilzenin pikakilpailussa rauhallisemmin. Hänen mukaansa nopeampaan ammmuntaan ei ole tällä hetkellä valmiuksia. Nykyisellä tahdilla saadaan Ederin mukaan paras tulos.

–Jos minun tason suorittaminen on tällaista, se pitää hyväksyä. Lopptulos on sitä kautta parempi, Eder totesi.

Hiihtoajoissa Eder jäi puoli minuuttia kärjestä.

– Tuntemus ei ollut älyttömän hyvä siihen nähden. Pitää olla tyytyväinen sitä, missä ollaan. Tuntuu, että olisi vielä potentiaalia. Mutta jää vielä mietintään, miten siihen päästään kiinni, Eder totesi.

Asetelmat ovat muutenkin tiiviimmät takaa-ajoon kuin Kontiolahden kilpailuissa. 60 parasta mahtuu reilun kahden minuutin sisään. 22 parasta on alle minuutin sisällä. Toivasen mukaan tiukempaa eroa voi selittää Kontiolahden ja Hochfilzenin erilaiset maastot.

– Marilla on herkullinen tilanne. Hän pääsee tiukkaan nippuun, Toivanen tunnelmoi etukäteisasetelmia sunnuntain takaa-ajoon.

Kärkeen Ederillä on matkaa 48,5 sekuntia ja palkintokorokkeelle 38,6 sekuntia. Kärkikymmenikköön on eroa 12,8 sekuntia.

– Takaa-ajoon lähtöpaikka on todella hyvä. Pääsen nyt ennen kaikkea taistelemaan nainen naista vastaan hiihtoladulla ja ampumapenkalla. Toivoisin, että se antaisi tunnetta ja rohkeutta ammuntaan. Pääsee aistimaan muiden ampumarytmejä. Joskus se on auttanut minua verrattuna, Eder sanoo.

Ederille alkukausi on siinä mielenkiintoinen, että kauden avausviikonloput Kontiolahdella sekä Hochfilzenissä ovat paljon Itävallassa viihtyvälle urheilijalle kotikilpailuja. Eder ei osaa sanoa, tykkääkö Hochfilzenin vai Kontiolahden laduista enemmän.

– Kontiolahdella on fyysistä vaativuutta. Olen oppinut pitämään siitäkin. Tänään oli todella nopea keli. Meillä toimi sukset varmasti ihan hyvin. Sen kertoo hiihtoaikakin, koska oma tunne ei ollut niin hyvä, Eder toteaa.

– Oli havaittavissa, että monella joukkueella hiihtoajat kääntyivät ympäri. Se ehkä selittyy olosuhteiden vaihtumisella. Suoriuduimme varmasti kiitettävästi huollon osalta. Pystyimme vastaamaan muutoksiin ja olemaan kilpailukykyisiä. Tänään oli enemmän kuskista kiinni.

Benjamin Eder valkovenäläisen yllätysvoittajan taustalla

Voiton vei perjantaina yllättäen Valko-Venäjän Dzinara Alimbekava. 24-vuotias Alimbekava ei ollut aiemmin ollut maailmancupin kilpailussa edes palkintokorokkeella. Kazakstanissa syntynyt, mutta nuorena jo Valko-Venäjälle muuttanut Alimbekava on ottanut tälle kaudelle hurjan harppauksen. Aiemmilla kausilla hän ei ollut edes yltänyt maailmancupissa kertaakaan kärkikymmenikköön. Ennen voittoaan Alimbekava oli ollut jokaisessa henkilökohtaisessa kilpailussa Kontiolahdella kärkikymmenikössä.

Nousu selittyy sekä kovalla hiihtovauhdin kasvulla että ampumatarkkuuden parantumisella. Tällä kaudella Alimbekavan ammuntatarkkuus on ollut peräti 90 prosenttia, kun esimerkiksi viime kaudella se oli 76 prosenttia. Nyt Alimbekava selvitti pikakilpailun ilman ohilaukauksia.

Dzinara Alimbekava tuuletti avausvoittoaan maailmancupissa. EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Toivanen uskoo, että Valko-Venäjän joukkueessa on tehty kovasti töitä kausien välillä. Joukkueessa on uudet itävaltalaisvalmentajat ja myös suomalaisittain mielenkiintoinen yksityiskohta. Mari Ederin itävaltalainenaviomies Benjamin Eder tekee suksihuoltoa Valko-Venäjän joukkueelle.

– Itävaltalaisvalmennus ja Benjamin Ederin suksihuoltotiimi ovat tehneet hienoa työtä. Heillä on myös kotikenttäetu. On syytä juhlia tänään, Toivanen sanoi.

Viime kaudella kokonaiscupissa 76. sijalle yltänyt Alimbekava viittasi myös kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa muutoksiin joukkueessa.

– Viime kausi oli vaikea. Minulla oli jalkojen kanssa ongelmia. Kävin parilla lääkäriläkin. Valmennusmetodit ovat muuttuneet tälle kaudelle. Meillä on uudet valmentajatkin. Täytyy sanoa, että osaa muutoksista olin ajatellutkin, Alimbekava sanoi tulkin välityksellä.

Valkovenäläinen kuvaili, että perjantaina voiton myötä unelmista tuli totta.

– En odottanut näin hyvää lähtöä kauteen. Tiesin, että olisin lähellä palkintokoroketta. En odottanut voittoa näin nopeasti, Alimbekava sanoi.

Maailmancupiin on saatu naisten puolella melkoinen alku, sillä palkintokorokkeella on on ollut viidessä ensimmäisessä kisassa peräti yksitoista eri urheilijaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lue lisää:

Hochfilzenin pikakisassa todellinen yllätysvoittaja – Eder onnistui ampumapenkalla ja nappasi paikan takaa-ajoon, myös Minkkinen sunnuntain kisaan

Mari Ederin kotikilpailujen putki jatkuu nyt Itävallassa – tavoitteena saada ampumisen askelmerkit kohdilleen: "Tärkeintä on, etten huku siihen yksittäiseen huonoon tekemiseen"