Joka kerta oksentaessaan Nina Chydenius ajatteli, että tämä on viimeinen kerta – sitten hän oksensi uudestaan ja vihasi itseään entistä enemmän: "Valehtelin kaikille koko ajan"

Kun Nina Chydenius 17-vuotiaana astui sisään Lapinlahden sairaalan syömishäiriöklinikalle Helsingissä, hän ei ymmärtänyt kuinka sairas hän oli.

Kun lääkäri kehotti häntä ottamaan haarukan käteen ja laittamaan sen suuhun, Chydenius hämmästyi.

– Ajattelin, että mikä juttu tämä nyt on. Mutta en saanut sitä suuhuni! Oli kuin koko ruumis taistelisi vastaan. Ja haarukka oli tyhjä, siinä ei ollut edes ruokaa, nyt 30-vuotias SM-mitalitason juoksija kertoo.

Chydenius onnistui lopulta viemään haarukan suuhunsa. Mutta hän tajusi samalla, kuinka pitkä tie hänellä olisi kuljettavanaan ennen parantumista.

Tiestä tuli yli kymmenen vuoden mittainen. Anoreksia muuttui bulimiaksi. Masennus sai Chydeniuksen heräämään joka aamu mieli mustana ja elämään elämäänsä pimeydessä.

Samalla Chydenius teki kaikkensa salatakseen kaikilta, kuinka hän oikeasti voi.

Nina Chydeniuksen tavoitteena on juosta EM-kisoissa kahden vuoden kuluttua ja myöhemmin myös olympialaisissa. Yle / Marianne Nyman

Tuli täytenä yllätyksenä

Yle Urheilu uutisoi sunnuntaina kyselystä, joka paljasti hätkähdyttäviä tietoja naisurheilijoiden kehosuhteesta. Jyväskylän yliopiston tekemän kyselyn vastaajista 18 prosenttia kertoi syömishäiriöstä tai syömishäiriötaustasta.

Nina Chydenius oli 16-vuotias kilpauimari, kun hän sairastui anoreksiaan.

Tauti tuli täydellisenä yllätyksenä. Vaikka hän harjoitteli ja kilpaili uimapuvussa, hän ei ollut koskaan ajatellut vartaloaan muuten kuin työkaluna kovien tulosten saavuttamiseen.

Hänen suunnitelmansa oli lähteä Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi. Mutta päästäkseen hänen täytyi olla terve.

– Yritin löytää oikotien parantumiseen, nostaa painoa niin nopeasti kuin mahdollista – unohtaen samalla todellisen syyn siihen, miksi olin sairastunut, Chydenius sanoo 14 vuotta myöhemmin.

Hän pääsi matkaan, mutta Yhdysvalloissa paino alkoi jälleen pudota. Kun hän menetti yli kymmenen kiloa muutamassa kuukaudessa, isäntäperhe ymmärsi, että kaikki ei ollut kohdallaan.

Anorektikot ovat kuitenkin taitavia vakuuttamaan muut siitä, että homma on hallussa.

– Se on kuin alkoholismi. Voit vakuuttaa muut sanomalla, että tällä kertaa lupaan muuttaa tapani, mutta ei se ole mahdollista, ei siihen vaan pysty.

Isäntäperhe antoi Ninalle uusia mahdollisuuksia, mutta mikään ei muuttunut. Oli selvää, että hän tarvitsi apua, ja sovittiin, että hän palaa Suomeen.

Nina Chydenius sai lentävän lähdön juoksu-uralleen ja voitti jo toisella kaudellaan 2010 22-vuotiaiden SM-kultaa 5000 metrillä ja -pronssia 1500 metrillä Yle / Marianne Nyman

Ei halunnut herätä enää

Vaikka tapahtumasta on kulunut yli vuosikymmen, tunteet nousevat yhä pintaan, kun Chydenius muistelee elämäänsä kotiinpaluun jälkeen.

– Kun menin nukkumaan, ajattelin, etten halua enää herätä, hän kertoo kyyneleet silmissään. Sitten ajattelin, että ei ole ok että olen 17-vuotias ja tunnen näin.

Sisko yritti saada häntä sairaalaan, mutta se ei ollut Ninalle vaihtoehto. Omasta mielestään tilanne ei ollut niin paha.

– Mutta kun lopulta ajattelin, että jos en halua enää herätäkään, niin miten tilanne voisi enää pahentua? Tunsin etten jaksa enää, että joku muu saa ottaa otteen arjestani.

Lapinlahden syömishäiriöklinikan suljetusta osastosta tuli hänen pelastuksensa. Jälkiviisaana voi kuitenkin todeta hänen päässeen sairaalasta liian aikaisin.

"Valehtelin kaikille koko ajan"

Syömishäiriö muutti muotoaan ja anoreksia kääntyi bulimiaksi, mikä voi itse asiassa olla vielä pahempi, koska se on paljon helpompi salata.

– Valehtelin kaikille koko ajan. Bulimia pyörii itseinhon ympärillä. Et tunne itseäsi riittävän hyväksi missään. Epäonnistunut joka kerta kun oksennat, epäonnistut joka kerta kun syöt liian paljon, epäonnistut kun et saavuta tavoittelemiasi aikoja.

Nina Chydenius on itse saanut positiivista energiaa nähdessään muiden parantuvan syömishäiriöistä, ja haluaa nyt vuorollaan tukea muita. Yle / Marianne Nyman

Chydenius jatkoi hetken kilpauintia sairaalasta päästyään, mutta vaihtoi seuraavana vuonna kestävyysjuoksuun. Yhdysvalloissa hän oli osallistunut maastojuoksukisoihin hyvällä menestyksellä.

– Oli tosi mukavaa aloittaa jotain uutta. Ja siitä hetkestä lähtien olen halunnut osallistua EM-, MM- ja olympiakisoihin. Tiesin, että pystyn juoksemaan kovaa, mutta tiesin myös, etten voi päästä parhaisiin tuloksiin niin kauan kuin olen sairas.

Chydenius sai lentävän lähdön juoksu-uralleen ja voitti jo toisella kaudellaan 2010 22-vuotiaiden SM-kultaa 5000 metrillä ja -pronssia 1500 metrillä. Seuraavana vuonna hän sijoittui kymmenenneksi nuorten EM-kilpailuissa ja juoksi ennätyksensä 10 000 metrillä.

Ulkoapäin kaikki näytti täydelliseltä, mutta sisällä hän kävi päivittäistä kamppailua syömishäiriötä vastaan.

Elämän vaikein aika odotti edelleen nurkan takana.

Nina Chydenius voitti viime talven SM-halleissa pronssia 3000 metrillä Yle / Marianne Nyman

Bulimiassa on kyse oksentelusta, eikä vain yhdestä kerrasta, Chydenius kuvailee. Siitä seuraa, että menettää kehostaan kaiken nesteen. Sitä ei voi olla huomaamatta, jos seuraavana päivänä on kova harjoitus.

Fyysinen toipuminen on kuitenkin yksi asia – henkinen toipuminen sitten jotain aivan muuta.

– Joka kerta ajattelen että tämä on viimeinen kerta, nyt aion tulla terveeksi, nyt en oksenna enää, vihaan tätä niin paljon ja vihaan itseäni, kun olen oksentanut.

Itseinhosta pääseminen on kaikkein vaikein osa, mutta välttämätön, jos haluaa tervehtyä.

Ummisti silmänsä kehon signaaleille

Vaikka syömishäiriö ei ole fyysinen sairaus, se voi johtaa vakaviin fyysisiin seurauksiin. Chydeniuksen tapauksessa ongelmaksi muodostuivat lukuisat rasitusmurtumat.

– Kun kärsii syömishäiriöstä ja masennuksesta, ei hallitse kehon signaaleja. Juoksin rasitusmurtumat molemmissa sääriluissa ja selässä, mutta tuskin huomasin niitä. Kyllä, ne sattuivat, mutta en välittänyt.

Samalla hän ei saanut nukutuksi.

– Tuntui siltä, että olin hereillä koko ajan enkä koskaan saanut mahdollisuutta palautua.

Keho oli jatkuvassa stressitilassa ja loukkaantumisia kertyi toisensa perään. Chydenius sanoo valmentajansa joutuneen mahdottomaan tilanteeseen. Mitään ei voi rakentaa, jos pohja on rikki.

– Kirsi Valasti (entinen valmentaja) sanoi minulle aina, että seison itse oman onneni tiellä. Kuulin sen ja tiesin, mitä hän tarkoitti. Mutta jos olet sairas, on aivan eri asia tehdä asialle jotain. Käteni olivat sidotut.

Raskaus toi valoa

Ollessaan ensimmäistä kertaa raskaana Chydenius sai ensimmäisen pilkahduksen siitä, miltä elämä voi tuntua, kun voi hyvin.

Itsensä ja tulosten sijasta hän ajatteli vauvaa. Kyse ei enää ollut pelkästään hänestä, vaan hänen oli pidettävä huolta vauvasta.

– Raskaus sai minut ensimmäistä kertaa arvostamaan omaa vartaloani. Olin onnellinen ja ylpeä kehostani ja tunsin, että juuri tätä haluan.

Maximilian syntyi, elämä hymyili ja synnytyksen jälkeen Nina halusi nopeasti palata kisakuntoon. Hän kärsi rasitusmurtumasta selässä, mutta oli erittäin motivoitunut palaamaan kilparadoille.

Syömishäiriö palasi.

– Arjessani oli tiettyjä laukaisevia tekijöitä, jotka sysäsivät minut takaisin vanhoihin käyttäytymismalleihin. Minulla ei ollut työkaluja joita olisin tarvinnut pysyäkseni terveenä.

Masennus paheni ennätyksistä huolimatta

Vaikka bulimia hallitsi jälleen elämää, Chydenius juoksi vuonna 2017 uudet ennätyksensä maantiekympillä, puolimaratonilla ja maratonilla. Perhe asui silloin Saksassa, jonne Ninan avomiehen Sebastian Mannströmin jalkapalloura oli heidät vienyt.

– Koko sinä kautena olin masentuneempi kuin ikinä sitä ennen tai sen jälkeen. En halunnut kuolla, koska minulla oli Maximilian, mutta tunsin itseni niin yksinäiseksi. Tiesin kuitenkin, että minun oli parannuttava hänen vuokseen.

– Kun on masentunut, tuntee joka päivä, että on tukehtumassa. Ei mitenkään pääse pinnalle. Ui ja ui, eikä pääse ylös.

Juostessaan uusia ennätyksiä, hän tunsi vain helpotusta, ei iloa.

– Jos tekee ennätyksen sairaana, mitä kilpailusta muistaa? Muistan, että olin sairas, en kuinka kovaa juoksin.

Nina Chydenius on perheineen juurtunut Kokkolaan. Yle / Marianne Nyman

Toisesta raskaudesta käännekohta

Seuraavana vuonna Chydenius odotti toista lastaan – ja tällä kertaa raskaus auttoi hänet jaloilleen.

Hän tiesi mitkä sudenkuopat matkan varrella vaanivat ja oli paremmin valmistautunut Adrianin tuloon. Aikaisemman kokemuksen ja terapiassa opittujen työkalujen avulla, hän löysi lopulta itsestään voimaa muutokseen.

– Ero oli siinä, että tein jatkuvasti töitä sen eteen, että tulisin terveeksi. Tunnistin varoitussignaalit ja aloin kamppailla niitä vastaan. Näin pysyin terveenä ja sain aikaan positiivisen kierteen, mitä kauemmin pysyin pinnalla, sitä helpommaksi se kävi.

Siitä on nyt runsaat puolitoista vuotta.

– Elämässä tulee vastaan vaikeita tilanteita ja asioita, joita ei voi hallita, mutta se on ihan ok. Tiedän nyt, että pystyn selviämään melkein mistä vaan.

Uusi elämä on alkanut

Useiden muuttojen jälkeen Kauniaisista kotoisin oleva Chydenius on perheineen juurtunut Kokkolaan. Sinne he aikovat myös jäädä.

Juuri nyt talossa vallitsee hiljaisuus. Avomies Sebastian on KPV:n futistreeneissä ja pojat Maximilian ja Adrian päiväkodissa. Nina on aamulla käynyt kevyellä juoksulenkillä, nyt hän työskentelee kotoa käsin muutaman tunnin ja iltapäivällä on tiedossa Gamlakarleby IF:n juoksijoiden yhteisharjoitus. Paikalla on myös Chydeniuksen valmentaja Håkan Prest.

Nina Chydenius ja valmentaja Håkan Prest. Yle / Marianne Nyman

Kymmenen vuotta kestäneen juoksu-uran aikana valmentajat ovat vaihtuneet tiuhaan. Ei heissä ole ollut mitään vikaa, Chydenius painottaa. Valmentajan vaihtaminen on vain ollut hänen tapansa paeta syömishäiriötä ja kaikkea mitä siihen liittyy.

Mutta ei enää. Toukokuussa 2019 hän teki ensimmäisen harjoituksensa Prestin kanssa.

– Tuntuu siltä, että sinä päivänä juoksu-urani oikeastaan alkoi. Hän on erittäin motivoiva eikä ole ikinä kyseenalaistanut minua. Päinvastoin, hän on koko ajan sanonut "pystyt tähän, me pystymme tähän". Olen niin onnellinen, että olen saanut sellaisen ihmisen elämääni.

Prestille valmennettavan sairaushistorialla ei ole merkitystä. Tärkeää on vain se, että urheilija osaa harjoitella. Yli 40 vuoden uransa aikana kokenut valmentaja ja hieroja on sanojensa mukaan tavannut vain kourallisen urheilijoita, joilla on Chydeniuksen kaltainen treenimotivaatio.

"Kaikki lähtee itsensä rakastamisesta"

Chydenius voitti viime talven SM-halleissa pronssia 3000 metrillä, mutta sairastelu pilasi kesän Kalevan kisat.

Nyt hän haluaa juosta terveenä. Eikä hän tarkoita vain syömishäiriötä, vaan alituisia loukkaantumisia.

– Olen aina tiennyt, että minulla on potentiaalia, mutta sairaus on pidätellyt minua. Nyt on minun vuoroni näyttää, mihin pystyn.

Hän uskoo loukkaantumisriskin vähentyneen radikaalisti hänen opittuaan kuuntelemaan kehon signaaleja ja koska suhde ruokaan on nykyään terveellä pohjalla. Tavoitteena on juosta EM-kisoissa kahden vuoden kuluttua ja myöhemmin myös olympialaisissa. Hän laskee, että uraa on vielä jäljellä kymmenen vuotta, vähintään.

Tänään Chydenius ajattelee, että olisi voinut toipua nopeammin, jos ei olisi kilpaillut. Mutta samalla syy miksi hän halusi tervehtyä, oli että hän halusi kilpailla.

Nyt elämään kuuluu myös muita vähintään yhtä tärkeitä arvoja.

– Kaikki lähtee itsensä rakastamisesta ja kunnioittamisesta. Sinä päivänä, kun alat ajatella olevasi arvokas, pääset pinnalle. Ei heti sillä sekunnilla, mutta sieltä tie oikeaan suuntaan alkaa.

Nina Chydeniuksen seura on Gamlakarleby IF. Yle / Marianne Nyman

Eniten Chydeniusta surettaa se, että hän on aiheuttanut niin paljon ongelmia muille.

Isälle, joka oli täysin rikki tyttären maatessa sairaalassa. Hän halusi auttaa, muttei pystynyt. Kukaan vanhempi ei halua kokea hetkeä, kun lapsi ei halua enää elää.

Valmentajille, joiden työtä hän hankaloitti monen vuoden ajan.

Mutta ennen kaikkea kumppani Sebastianille.

– En ymmärrä, kuinka hän on jaksanut, mutta olen uskomattoman kiitollinen siitä, että hän on pystynyt näkemään tien ulos. Hän on koko ajan uskonut, että voin parantua, ja olen siitä valtavan kiitollinen.

Haluaa auttaa muita

Nina Chydenius on itse saanut positiivista energiaa nähdessään muiden parantuvan syömishäiriöistä, ja haluaa nyt vuorollaan tukea muita. Hän tietää, että on mahdollista elää olematta ruoan orja – vaikka se välillä voi tuntua täysin mahdottomalta ajatukselta.

Ulkopuolisen on helppo ajatella, että hän on menettänyt kymmenen vuotta syömishäiriöille. Itse hän ei näe asiaa niin.

– Samaan paikkaan on monta erilaista tietä. Otin erittäin pitkän kiertotien, mutta olen kiitollinen siitä, että olen nyt saanut tämän mahdollisuuden. Takaiskuja tulee aina, mutta et ikinä saa menettää uskoa siihen, että olet onnen ja oman rakkautesi arvoinen.

Marianne Nyman

