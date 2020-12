Emma Koiviston Göteborg kovan paikan edessä Mestarien liigassa – osa joukkueesta vaihtoi Ruotsin kauden jälkeen maisemaa: "Totta kai se näkyi pelissä"

Emma Koiviston edustama Göteborg FC on kovan paikan edessä keskiviikkona. Joukkue hävisi kotikentällään ensimmäisen osaottelun 1–2, eikä Englannin Superliigan huippujoukkueisiin lukeutuva Manchester City ole taatusti helppo voitettava myöskään kotikentällään.

– Mielestäni saamme olla tyytyväisiä, että saimme edes 1–2-tuloksen. Manchester City oli selvästi kovempi, Koivisto kertoi Yle Urheilulle puhelimitse.

Norjan maajoukkuepelaaja Vilde Böe Risa vei Göteborgin johtoon jo kolmannella peliminuutilla. Kotijoukkue sai nauttia johdostaan pitkälle ensimmäisen puolikkaan lopulle asti, kunnes Georgia Stanway toi Cityn tasoihin. Vieraiden 2–1-voittomaalista vastasi Guardianin tuoreella parhaiden naisjalkapalloilijoiden listalla maailman 15. parhaaksi pelaajaksi valittu Sam Mewis, joka osui vartti ennen loppua.

– Aloitimme pelin todella hyvin, he olivat ehkä vähän yllättyneitäkin meidän korkeasta prässistämme. Se toimi hyvin alussa, mutta ehkä noin kymmenen minuutin jälkeen City sai otteen pelistä, Koivisto kertasi.

Mewis ei ole Cityn ainoa tähti. Puolustaja Lucy Bronze on valittu niin Uefan vuoden parhaaksi pelaajaksi (kaudella 2018–2019) kuin BBC:n vuoden pelaajaksikin. Guardianin listalla Bronze oli maailman kolmanneksi paras pelaaja, ja torstaina hänet voidaan kruunata Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan vuoden parhaaksi pelaajaksi.

Bronzen ohella Cityn alakerrassa ahkeroi myös Englannin maajoukkueen kapteeni Steph Houghton.

– Ensimmäisessä pelissä näkyi, että vähän jännitimme. Toiseen peliin voimme ainakin mennä vähän rennommin. Tiedämme, millainen joukkue City on ja pystymme ehkä analysoimaan niitä paremmin, Koivisto sanoi.

Avainpelaajia lähtenyt

Ruotsin Damallsvenskan kausi päättyi marraskuun puolivälissä Göteborgin mestaruusjuhliin. Sen jälkeen osa joukkueen avainpelaajista on vaihtanut maisemaa, heidän joukossaan muun muassa koko sarjan parhaana puolustajana palkittu Helmari-puolustaja Natalia Kuikka sekä joukkueen kapteeni Emma Berglund.

– Totta kai se näkyi meidän pelissämme, että meiltä puuttui niin sanotusti paljon avainpelaajia kokoonpanosta. Meillä oli sen takia vähän uusilla pelipaikoilla pelaajia, jotka eivät ole hirveästi saaneet minuutteja kauden aikana. Totta kai se vaikutti peliin, Koivisto myönsi.

Erityisesti suomalaispuolustajan poissaolo näkyi göteborgilaisten otteissa.

– Olisimme selvästi kaivanneet Natua (Kuikka). Hän on ollut todella tärkeä pelaaja joukkueellemme. Onneksi tämä on joukkuelaji, ja tuolta löytyy muitakin pelaajia, joiden kanssa on kiva pelata.

Emma Koivisto on Suomen jalkapallomaajoukkueen luottopuolustajia. Matti Raivio / All Over Press

Myöskään Koivistolla ei ole sopimusta göteborgilaisseuran kanssa ensi kaudesta. Hän kertoo olleensa tyytyväinen aikaansa Göteborgissa, mutta tähyilevänsä kolmen vuoden jälkeen jo muualle.

– Olen ollut ihan tyytyväinen ja viihtynyt hyvin. Mutta minulla olisi haluja kokeilla muutakin, kun olen ollut nyt kolme vuotta täällä. Olisi tarkoituksena etsiä jotakin uutta jostain muualta, mutta ei se ole poissuljettua, että täällä jatkaisin, Koivisto kertoo.

Toistaiseksi suomalaispuolustaja ei ole vielä päässyt lomailemaan, sillä Ruotsin pääsarjakauden jälkeen kutsu kävi maajoukkuetehtäviin.

– Onneksi lähden heti torstaina Suomeen joulun viettoon. Pieni loma tulee tarpeeseen, että saa ihan kunnolla levätä ja viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa.

Muiden suomalaisten joukkueista Tuija Hyyrysen Juventus ja Katriina Talaslahden Lyon kohtaavat Lyonissa toisessa osaottelussa. Hallitseva mestari Lyon vei ensimmäisen Torinossa pelatun osaottelun 3–2. Hyyrynen pelasi ottelussa täydet minuutit ja maalivahti Talaslahti oli Lyonin penkillä.

Jalkapallon naisten Mestarien liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen toiset osaottelut pelataan 15.–16.12.

Lue myös:

Mestarien liigan valtias Lyon vei voiton Hyyrysen Juventusta vastaan – myös Koiviston Göteborgille kotitappio

Tuija Hyyrysen Juventuksella kävi pahin mahdollinen arpaonni Mestarien liigassa – seurajohdon sanat lämmittivät: "Mikä voisi olla huonompi asia?"