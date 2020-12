Teemu Pukki onnistui suunnitelmassaan juhlaottelussa: "Olen siitä hyvin iloinen"

Jalkapallomaajoukkueen hyökkääjätähti Teemu Pukki ylsi lauantaina kahteen rajapyykkiin 2,5 vuotta edustamassaan englantilaisseura Norwichissa, ja 30-vuotias maalisinko juhlisti pyykkejä hyvin osaamallaan tavalla: tekemällä maaleja.

Englannin liigan toiseksi ylimmän sarjatason eli Mestaruussarjan vierasottelu Blackburnia vastaan oli Pukille hänen Norwich-uransa sadas. Juhlat alkoivat ottelun 22. minuutilla Pukin maalatessa "Kanarialinnut" johtoon, ja toisella puoliajalla hän kirjasi päivän toisensa vieden Norwichin 2–1-etumatkalle. Samat numerot olivat taululla loppuvihellyksen soidessa, ja Norwich johtaa 18 kierroksen jälkeen sarjaa.

Sadan ottelun ohella Pukki ylsi toiseenkin tasalukuun, sillä hän on nyt tehnyt Norwichille 50 maalia. Tällä kaudella Pukki on pelannut 16 ottelua, ja niissä maaleja on tullut yhdeksän, jolla hän on Mestaruussarjan maalipörssissä neljäntenä.

Pukki totesi ottelun jälkeen, että kaikki meni kuten pitikin.

– Kun huomasin tämän olevan sadas otteluni ja olin kahden maalin päässä 50:stä, suunnitelmani oli päästä tuohon 50 maaliin tänään. Olen siitä hyvin iloinen, varsinkin kun saimme kolme pistettä noilla maaleilla, Pukki sanoi seuran sivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Norwichin nousuvauhti on alkukauden hienoisen takeltelun jälkeen ollut vahvaa: 14 viime pelistään se on voittanut kymmenen ja hävinnyt vain yhden. Pukin mukaan Norwich ei kuitenkaan ole vielä yltänyt parhaimpaansa.

– Hetkittäin olemme päässeet parhaimpaamme, mutta loukkaantumisia on ollut paljon. Olemme voittaneet kovia pelejä viime hetken maalilla, ja puolustus sekä maalivahti ovat olleet loistavia.

