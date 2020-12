Erikoinen F1-kausi nosti esiin uuden uhkan Bottaksen jatkolle sarjassa – asiantuntija linjaa: "Pitää pyytää erilaisia, radikaaleja säätöeroja Hamiltoniin verrattuna"

Ferrarille surkein sijoitus 40 vuoteen

Kauden suurin floppi oli Mildhin mukaan eittämättä suurtalli Ferrari. Italialaistalli jäi valmistajien MM-sarjassa vasta kuudennelle sijalle. Edellisen kerran Ferrari on sijoittunut sarjassa huonommin 40 vuotta sitten, kun se jäi kymmenenneksi.

Pudotus viime kauteen oli merkittävä, sillä vielä tuolloin italialaistalli oli sarjassa selvä kakkonen. Vuosi sitten Ferrari jäi mestaruuden voittaneesta Mercedeksestä 235 pistettä.

– Heidän autokonseptinsa oli ihan väärä, moottoriin tehdyt muutokset olivat epäonnistuneita ja uskon, että tallin sisällä oli jonkin verran politikointia, joka liittyy muun muassa Vettelin rooliin. Ferrari on aina ollut herkkä tälle asialle, Mildh taustoittaa ja jatkaa:

– Siellä pitäisi saada samanlainen, tai vielä vahvempi, autonomia kuin Toto Wolffilla on Mercedeksen johtamiseen. Se on Ferrarin kaltaisessa organisaatiossa tosi vaikeaa. Heillä on aika paljon kurottavaa ensi vuodeksi.

Mildhin tietojen mukaan Ferrarin moottoriongelmiin on löydetty jonkinlainen ratkaisu ensi kaudeksi. Hankalaksi suunnanmuutoksen tekee kuitenkin se, että tallin johtoon tulee isoja muutoksia. Toimitusjohtaja Louis Camilleri jätti tehtävänsä yllättäen viime torstaina. Lisäksi Mildh uskoo, että tallipäällikkö Mattia Binotton roolia tarkistellaan kauden jälkeen uudelleen.

– Ferrari joutuu tekemään isoa palapeliä. Heillä on edelleen resurssit löytää ongelmat, mutta miten ne saadaan korjattua radalle, on eri asia. Tuntuu jotenkin oudolta, että Ferrari antoi sellaisia signaaleja jossain vaiheessa, että he katsovat vuoteen 2022. Ferrari ei voi tehdä sellaista että yksi vuosi vain katsellaan.