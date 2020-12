Eeli Tolvanen jättää Jokerit ja suuntaa NHL:ään

Eeli Tolvasen lainapesti Jokereissa on päättynyt.

Eeli Tolvasen lainapesti KHL-jääkiekkoseura Jokereissa päättyy, tiedotti helsinkiläisseura. 21-vuotias suomalaishyökkääjä palaa Pohjois-Amerikkaan valmistautumaan NHL-kauteen Nashville Predatorsin riveissä.

Tolvanen ehti pelata Jokereissa tällä kaudella 25 ottelua tehosaldolla 5+8=13 / +3.

– Jokerit kiittää Tolvasta ajasta seurassa ja toivottaa onnea tuleviin haasteisiin, Jokerit kiitteli tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Tolvanen on pelannut uransa aikana vasta seitsemän ottelua NHL:ssä tehoin 1+1. AHL:stä hänellä on kokemusta 121 pelin verran. Milwaukee Admiralsin paidassa hyökkääjä on summannut 121 runkosarjapelistä 71 (36+35) tehopistettä.

