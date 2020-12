Korona pakotti nuoret yleisurheilijat pakkaseen – valmentajaguru kertoo, miksi ulkona pitäisi harjoitella enemmän

Helsingin Myllypuron liikuntapuiston polut ovat pimeitä, mutta lämmitetyltä tekonurmikentältä kajastaa valoa. Aikuisten harrastustoiminta on juuri nyt kokonaan pannassa, mutta juniorit saavat harjoitella. Jalkapallokentällä pikkupakkasessa harjoittelevat nyt myös nuoret yleisurheilijat, sillä hallit ovat pääasiassa kiinni.

Pitkän linjan yleisurheiluvalmentaja Anatoli Mihailov kävelee kohti kenttää lämpimästi pukeutuneena ja ohjeistaa 15–16-vuotiaat valmennettavansa alkulämmittelyyn ennen haastattelun alkua. Ulkona lämmittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Mihailov pitää harjoituksia ulkona mielellään. Oikeastaan hän haluaisi, että ulkona harjoiteltaisiin enemmän tavallisissakin olosuhteissa varsinkin peruskuntokaudella.

– Nyt on perusharjoittelun aika, ja ulkona voimme tehdä pehmeillä alustoilla hyppelyitä, määräpainotteista juoksua ja koordinaatiota. Suomessa on hyvät olosuhteet, Mihailov sanoo.

Mihailov painottaa, että liika harjoittelu hallien kovemmilla, synteettisillä alustoilla altistaa loukkaantumisille. Pehmeät alustat ulkona ovat jaloille terveellisempiä. Mihailovin mukaan alustojen vaihtelu ylipäänsä on tärkeää.

– Nuoret urheilijat viettävät keskimäärin liikaa aikaa halleissa. Nykyään on paljon rasitusvammoja, jotka johtuvat siitä, ettei kudoskestävyyttä ole riittävästi. Sitä saisi nimenomaan pehmeillä alustoilla, joita ovat esimerkiksi pururadat, hiekkatiet ja tekonurmikentät.

Anatoli Mihailov Myllypuron liikuntapuiston tekonurmella. Jari Kärkkäinen / Yle

"Olemme tosi kiitollisia"

Piikkarit saavat odottaa kaapissa, sillä nyt juostaan lenkkareilla. Kerrospukeutuminen on kova sana, kun nuoret urheilijat aloittavat harjoituksensa pienissä ryhmissä. Mihailov muistuttaa turvaväleistä, jotka ovat tuttuja jo kevään harjoituksista asti.

Viipurin Urheilijoita edustavat Iina Rantonen ja Miska Koponen ovat mielissään, että harjoituksia ylipäänsä voidaan järjestää. Suurin osa harjoituksista on ulkona, mutta kerran viikossa ryhmä pääsee myös sisätiloihin Espoossa.

– Olemme tosi kiitollisia siitä, että olemme päässeet jatkamaan treenejä. Nyt ei ole onneksi niin kylmä talvi, niin tämä on mielestäni ihan fine. Ulkotreenikin on hyvä, Rantonen sanoo.

– Tämä on ollut kivaa, mutta välillä tylsää, kun haluaisin kuitenkin lämpimään halliin. Täällä ulkona on vain mielestäni kylmä, Koponen puolestaan virnistää.

Tämänkertaiset harjoitukset koostuvat pitkälti juoksusta ja loikista. Sääkin osoittaa armoa, sillä mittari on nollassa.

– Kymmenen asteen pakkanen olisi ehkä sellainen raja. Viidessäkin pärjää, kunhan pukee tarpeeksi päälle, Rantonen toteaa.

Urheilijat joutuvat odottelemaan kilpailukauden alkua pidempään, kun hallit ovat kiinni. Lajiharjoitteluun on ulkona rajalliset mahdollisuudet, mutta korvaavia vaihtoehtoja löytyy.

– Esimerkiksi pikajuoksijoiden kohdalla voimme korvata nopeita vetoja koordinaatiolla ja erilaisilla kuminauhavirityksillä ja tikkailla. Kyllä tässä pärjää ihan hyvin, Mihailov sanoo.

– Kun puhutaan kilpaurheilusta, nuoret voivat suoritusten kannalta olla ulkona pidempiäkin jaksoja. Olympialaisiin ja MM-kisoihin valmistautuvien huippu-urheilijoiden harjoittelua tämä koettelee kovempaa.

Viipurin Urheilijoiden Iina Rantonen on viisiottelija. Jari Kärkkäinen / Yle

Lapset ja nuoret eivät liiku riittävästi

Korona on rajoittanut lasten ja nuorten urheilua seuratasolla, mutta huolta on aiheutunut myös yleisestä liikkumisesta. Valtion liikuntaneuvoston tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten arkiliikunta on vähentynyt pandemian seurauksena.

Anatoli Mihailovilla on painavaa sanottavaa lasten ja nuorten liikuntaan liittyen.

– Lapset ja nuoret eivät valitettavasti liiku riittävästi. Nuorten ja koko kansakunnankin peruskunto on laskemaan päin. Sitä trendiä pitää yrittää saada ylöspäin. Urheilu näyttää tietä, mutta kyllä kaikkien pitää liikkua, Mihailov sanoo.

– Tässä koronatilanteessa on toivoa siitä, että säännöllisesti harjoittelevat, mutta myös tavalliset nuoret liikkuisivat enemmän ulkona. Hauskaa pitää totta kai olla ja valoisa paikka.

Urheiluun panostavat nuoret Iida Rantonen ja Miska Koponen yhtyvät Mihailovin huoleen, mutta ovat nähneet korona-aikana rohkaiseviakin merkkejä.

– Mielestäni lapset ja nuoret eivät liiku tarpeeksi, mutta ehkä tämä aika on vähän lisännyt liikuntaa, kun ei yksinkertaisesti ole mitään tekemistä eikä koko ajan voi olla sisälläkään. Ehkä ihmiset liikkuvat enemmän, käyvät kävelemässä ja sellaista, Koponen miettii.

– Nuoret juoksevat ulkona paljon lenkkejä, Rantonen komppaa.

800 metrin juoksija Miska Koponen venytteli ulkoharjoituksissa Helsingin Myllypurossa. Jari Kärkkäinen / Yle

Koronakriisi on lisännyt myös lasten ja nuorten henkistä kuormaa. Mihailov kertoo, että hänen valmennettavansa ovat sopeutuneet harjoittelussa uuteen tilanteeseen hyvin, eivätkä esimerkiksi kylmät olosuhteet ole suuremmin vaivanneet.

– Olen huomannut, että vaikka monet ovat murehtineet, niin jälkeenpäin he ovat olleet itsestään ylpeitä, että ovat pystyneet suoriutumaan näissä olosuhteissa, Mihailov sanoo.

Nuorten urheilijoiden asenne tuntuu olevan siis kohdillaan. Erityisesti yksi muisto keväältä on jäänyt valmentajakonkarin mieleen.

– Keväällä juostiin niin, että kenttä oli vähän lumenkin peitossa. Emme juosseet kovaa, mutta yksittäisenä harjoituksena juoksimme lumessa ja olimme sankareita. Jälkeenpäin pystyi olemaan ylpeä siitä, että minä olen kova jätkä, minä olen kova mimmi. Tästä saa kyllä itseluottamusta, Mihailov päättää.

